Технический индикатор Angry Alligator является расширенной авторский интерпретацией индикатора от B. Williams’а. Данный индикатор имеет такие же принципы работы, что и классический индикатор Alligator и основан на тех же параметрах. Ключевым отличием и преимуществом данного индикатора заключается в том, что в нем реализован дополнительный торговой сигнал в виде ещё одной линии. Продолжая тему B. Williams’а сигнал отображает «укус» котировок индикатором - Alligator’s Bite.

Дополнительный параметр позволяет отфильтровать повышенную волатильность, которая зачастую бывает на валютном рынке. Значение данной линии имеет тужу математическую интерпретацию и последовательность, что и три предыдущих лини: Alligator’s Bite растягивается по методу Smoothed MA с применением к Median Price. Значение Alligator’s Bite учитывает значение Alligator’s Jaws + Alligator’s Jaws Shift = 21. Alligator’s Bite Shift равняется значению Alligator’s Jaws =13.

В техническом индикаторе Angry Alligator реализованы также фракталы, которые имеют другую логику работы от классического применения: фрактал появляется в момент появления торгового сигнала по индикатору и отображает точку входа (на пробой). Фракталы устанавливаются над сигнальным баром, который отобразил торговый сигнал.

Торговые сигналы индикатора:





1. Индикатор учитывает все классические сигналы Alligator’a согласно «Теории Хаоса» Билла Вильямса.

2. Alligator buy/sell signal: автоматический сигнал и появляется в момент пересечения линий Alligator’s Lips и Alligator’s Teeth линии Alligator Jaws. В момент пересечения, линия Alligator Jaws подсвечивается сигнальным цветом и выдаёт алерт. Также в момент формирования сигнала (по закрытию) появляется фрактал (локальный максимум/минимум) от которого следует открывать сделку.

3. Angry Alligator buy/sell signal: автоматический сигнал и появляется в момент пересечения линий Alligator’s Lips, Alligator’s Teeth и Alligator’s Jaws линии Alligator Bite. В момент пересечения, линия Alligator’s Bite подсвечивается сигнальным цветом и выдаёт алерт. Также в момент формирования сигнала (по закрытию) появляется фрактал (локальный максимум/минимум) от которого следует открывать сделку.

4. Фрактальный уровень: позволяет определить скопление фракталов, которое возникает в момент бокового движения рынка и работать на пробой данных уровней (от формирования второго фрактала). Количество фракталов свидетельствует о череде пересечения линий и в момент бокового движения следует обращать внимание на наличие фрактального уровня, что является сигналом к вероятному пробою.

Способ применения:





Индикатор является самодостаточным и не требует дополнительных фильтров для начала работы. Рекомендую торговать с помощью отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop, которые необходимо размещать над фракталом. Сигналы по линии Jaws и Bite являются оповещением о смене тренда, но открывать позиции следует от пробоя второго фрактала (в случае сигнала Angry Alligator buy/sell signal). Уровнём Stop Loss выступает обратный сигнал по индикатору или же линия Alligator’s Bite. То есть сигнал относится к категории реверсных.





Индикатор отображает сигнал и алерт по закрытию свечи





Совет:





Рекомендую применять этот индикатор для определения пробоя. Индикатор не работает в канале, поэтому обращайте внимание на формирование фрактальный зон. В случае скопления фракталов, которые указывают на пересечения линий, можно выставлять отложенные ордера на пробой второго последовательного фрактала (Angry Alligator signals). Таким образом, в случае пробоя и набора позиций, вы сможете войти в рынок ещё в самом начале формирования нового движения/тренда.



