Angry Alligator

Технический индикатор Angry Alligator является расширенной авторский интерпретацией индикатора от B. Williams’а. Данный индикатор имеет такие же принципы работы, что и классический индикатор Alligator и основан на тех же параметрах. Ключевым отличием и преимуществом данного индикатора заключается в том, что в нем реализован дополнительный торговой сигнал в виде ещё одной линии. Продолжая тему B. Williams’а сигнал отображает «укус» котировок индикатором - Alligator’s Bite.

Дополнительный параметр позволяет отфильтровать повышенную волатильность, которая зачастую бывает на валютном рынке. Значение данной линии имеет тужу математическую интерпретацию и последовательность, что и три предыдущих лини: Alligator’s Bite растягивается по методу Smoothed MA с применением к Median Price. Значение Alligator’s Bite учитывает значение Alligator’s Jaws + Alligator’s Jaws Shift = 21. Alligator’s Bite Shift равняется значению Alligator’s Jaws =13.

В техническом индикаторе Angry Alligator реализованы также фракталы, которые имеют другую логику работы от классического применения: фрактал появляется в момент появления торгового сигнала по индикатору и отображает точку входа (на пробой). Фракталы устанавливаются над сигнальным баром, который отобразил торговый сигнал.

Торговые сигналы индикатора:


1. Индикатор учитывает все классические сигналы Alligatora согласно «Теории Хаоса» Билла Вильямса.

2. Alligator buy/sell signal: автоматический сигнал и появляется в момент пересечения линий Alligators Lips и Alligators Teeth линии Alligator Jaws. В момент пересечения, линия Alligator Jaws подсвечивается сигнальным цветом и выдаёт алерт. Также в момент формирования сигнала (по закрытию) появляется фрактал (локальный максимум/минимум) от которого следует открывать сделку.

3. Angry Alligator buy/sell signal: автоматический сигнал и появляется в момент пересечения линий Alligators Lips, Alligators Teeth и Alligators Jaws линии Alligator Bite. В момент пересечения, линия Alligator’s Bite подсвечивается сигнальным цветом и выдаёт алерт. Также в момент формирования сигнала (по закрытию) появляется фрактал (локальный максимум/минимум) от которого следует открывать сделку.

4. Фрактальный уровень: позволяет определить скопление фракталов, которое возникает в момент бокового движения рынка и работать на пробой данных уровней (от формирования второго фрактала). Количество фракталов свидетельствует о череде пересечения линий и в момент бокового движения следует обращать внимание на наличие фрактального уровня, что является сигналом к вероятному пробою.

Способ применения:


Индикатор является самодостаточным и не требует дополнительных фильтров для начала работы. Рекомендую торговать с помощью отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop, которые необходимо размещать над фракталом. Сигналы по линии Jaws и Bite являются оповещением о смене тренда, но открывать позиции следует от пробоя второго фрактала (в случае сигнала Angry Alligator buy/sell signal). Уровнём Stop Loss выступает обратный сигнал по индикатору или же линия Alligator’s Bite. То есть сигнал относится к категории реверсных.


Индикатор отображает сигнал и алерт по закрытию свечи


Совет:


Рекомендую применять этот индикатор для определения пробоя. Индикатор не работает в канале, поэтому обращайте внимание на формирование фрактальный зон. В случае скопления фракталов, которые указывают на пересечения линий, можно выставлять отложенные ордера на пробой второго последовательного фрактала (Angry Alligator signals). Таким образом, в случае пробоя и набора позиций, вы сможете войти в рынок ещё в самом начале формирования нового движения/тренда.


Recommended products
GoldPro Max
Taher Ahmed Mohamed Taha Elshafei
Indicators
GOLDPRO MAX Advanced Multi-Timeframe and Smart Money Market Analysis for MetaTrader 5 GoldPro Max is a professional market analysis indicator for MetaTrader 5 designed to help traders study market direction, price structure, liquidity, market imbalance and potential trading areas from multiple perspectives. The indicator combines Multi-Timeframe Analysis, Smart Money Concepts, Market Structure, Liquidity Analysis, Order Blocks, Fair Value Gaps, Premium and Discount analysis, Smart Analytical Eng
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicators
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
Indicators
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO is a professional trading indicator designed for traders who use Smart Money Concepts (SMC), market structure analysis and Fibonacci retracement levels. The indicator automatically detects market swings and builds Fibonacci levels based on the latest impulse movement. It also identifies market structure changes such as BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character), helping traders understand the current market direction. CosmiCLab SMC FIBO also pr
MACDivergence MTF MT5
Pavel Zamoshnikov
4.17 (6)
Indicators
Advanced ideas of the popular MACD indicator: It detects and displays classic and reverse divergences (two methods of detecting divergences). It uses different color to highlight an uptrend and a downtrend. Two methods of determining a trend: а) MACD crosses the 0 level (classic signal); б) MACD crosses its own average (early signal). This is a multi-timeframe indicator: it can display MACD data from other timeframes. Two methods of drawing: classic histogram and line. It generates sound and vis
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indicators
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
RBreaker
Zhong Long Wu
Indicators
RBreaker Gold Indicators is a short-term intraday trading strategy for gold futures that combines trend following and intraday reversal approaches. It not only captures profits during trending markets but also enables timely profit-taking and counter-trend trading during market reversals. This strategy has been ranked among the top ten most profitable trading strategies by the American magazine   Futures Truth   for 15 consecutive years. It boasts a long lifecycle and remains widely used and st
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicators
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicators
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
Price Magnets M5
Ivan Simonika
Indicators
Price Magnet — Price Density and Attraction Levels Indicator Price Magnet is a professional analytical tool designed to identify key support and resistance levels based on statistical Price Density. The indicator analyzes a specified historical period and detects price levels where the market spent the most time. These zones act as “magnets,” attracting price action or forming a structural base for potential reversals. Unlike traditional Volume Profile tools, Price Magnet focuses on price-time d
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicators
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicators
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (9)
Indicators
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicators
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
GannZigZagMACD
Igor Nagorniuk
Indicators
Detailed Description of the GannZigZagMACD Indicator Purpose and Concept GannZigZagMACD is a hybrid technical indicator for the MetaTrader 5 platform that combines the classic MACD indicator with elements of Gann's zigzag. It is designed to identify trend reversals and generate trading signals based on extreme patterns. The main idea of the indicator is to detect significant highs and lows using Gann's method and then project signals onto the MACD histogram. Principle of Operation Main Componen
Crash dynamic scalping indicator
David Chokumanyara
Indicators
Unlock profitable buy setups with the DC Dynamic Scalping Indicator for Crash , purpose-built for consistent scalping and small account growth. This expertly crafted, non-repainting indicator detects optimal buy signals on Crash indices , ensuring you're in sync with the trend thanks to the built-in Dynamic Trend Filter . A clean blue background template is also included for seamless charting and visual clarity. Key Features: Trend-Based Signal Logic – The Dynamic Trend Filter ensures all b
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicators
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicators
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Pattern DejaVu
Andriy Konovalov
Indicators
This indicator predicts the nearest bars of the chart based on the search of up to three best coincided patterns (a sequence of bars of a given length) in the history of the current instrument of the current timeframe. The found patterns are aligned with the current pattern at the   opening price   of the current (last) bar. The predicted bars are bars following immediately for patterns found in history. Pattern search is performed once every time a new bar of the current timeframe opens. The i
WPR with 2 Moving Averages MT5 rq
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator "WPR with 2 Moving Averages" for MT5, No Repaint. - WPR itself is one of the best oscillators for scalping. - "WPR and 2 Moving Averages" Indicator allows you to see Fast and Slow Moving Averages of WPR oscillator. - Indicator gives opportunities to see the price corrections very early. - It is very easy to set up this indicator via parameters, it can be used on any time-frame. - You can see Buy and Sell entry conditions on the pictures. - With PC and Mobile alerts on WP
Passband Filter Pro MT5 indicator
Do Thi Phuong Anh
Indicators
Passband Filter Pro Passband Filter Pro is a trend and cycle oscillator for MetaTrader 5. It is built on the Ehlers Super Passband Filter, a band pass filter that removes long term trend drift and short term noise so that only the dominant market cycle remains. The result is a clean oscillator with a color cloud that shows overbought and oversold conditions, cycle turns, and momentum on forex, gold, indices, stocks and crypto. Most traders enter too early or too late. Simple moving averages la
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Indicators
"Impulses and Corrections 5" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of corrections of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always "U
RSI Double Cross
Ihor Koshel
Experts
RSI Double Cross Robot is a fully automated expert advisor based on a classic yet powerful momentum concept — the crossover of two RSI indicators with different periods. The robot identifies trend changes and market momentum shifts by tracking the interaction between fast and slow RSI values. Trades are opened only when clear directional signals appear, while a built-in volatility filter helps avoid flat and low-activity market conditions. RSI Double Cross Robot applies strict risk management, s
Trend Master V2
Oratile Pitsoane
Indicators
What Is Trend Master Pro? Trend Master Pro   is a professional-grade trend trading indicator built for MetaTrader 5. It was designed with one goal in mind — to keep you on the right side of the market at all times by combining three powerful technical tools into a single, clean, easy-to-read display directly on your price chart. Instead of cluttering your screen with multiple separate indicators, Trend Master Pro fuses an   EMA Ribbon trend filter , a   ZigZag swing point engine , and a   breako
Has rsi signal
Evgenii Savinov
Indicators
HAS RSI Signal — Professional Trend Indicator with SL/TP Calculation HAS RSI Signal is a powerful trading tool that combines time-tested classics with modern noise-filtering algorithms. The indicator analyzes the market through the prism of Heiken Ashi Smoothed candles and the RSI oscillator, providing clear entry signals at trend reversals or when exiting overbought/oversold zones. Key Advantages: Double Filtration: Using Heiken Ashi Smoothed eliminates market "noise," while RSI confirms the mo
Channel Trend Signal Cts Usa
Rahele Rastaghi
Indicators
Buy CTS scalping indicator, provide buying and selling signals, automatic channeling and sending signals to mobile phones Using technical analysis and price action methods and modern methods, CTS indicator can draw price channels and recognize price trends with high accuracy and issue entry and exit signals according to them. Traders can easily fluctuate using this indicator in different time frames and in different markets. With the CTS indicator, you can signal in different ways. This indicato
ATRZigMACD
Igor Nagorniuk
Indicators
ATRZigMACD - Brief Indicator Description 1. Purpose and Concept ATRZigMACD is an advanced oscillator that combines the classic MACD with an ATR-ZigZag algorithm for filtering false signals. The indicator identifies trend reversal points considering volatility, confirms trend strength, and generates clear trading signals. 2. Principle of Operation Components: MACD histogram (blue) – difference between fast and slow EMA Signal line (yellow) – smoothing MA of the histogram SELL arrows (green, upw
Smart DOM Tick Flow
Konstantin Chechnev
Indicators
Smart DOM Tick Flow is a proprietary intraday indicator combining an adaptive SmartDOM, tick-flow analysis, spectral evaluation of price movement, market-activity levels, and multi-layer trade-signal confirmation. The core element of the indicator is SmartDOM: a dynamic map of price-balance movement and activity distribution across price levels. It helps reveal not only the direction of price movement, but also the internal structure of the current market auction—where participation is concentr
Prop firm king
Ricky Zoltan Beznec
Experts
This Expert Advisor is a fully automated trading system designed exclusively for the   USD/CHF   currency pair on the  3 -hour (H3) chart . It identifies high-probability reversal opportunities by detecting when price reaches statistically extreme overbought or oversold conditions. When a qualifying signal is confirmed, the EA automatically enters a trade, manages position size relative to available margin, and applies a dynamic trailing stop to protect profits as the trade moves in favour. The
PD Universal Oscillator
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Universal Oscillator является комбинацией торговых сигналов самых популярных и широко используемых осцилляторов. Индикатор представлен гистограммами, а также линиями fast и slow MA, что позволяет расширить список получаемых торговых рекомендаций и работать как по тренду, так и в боковом движении рынка. Таким образом, гистограммы позволяют определить момент пробоя ценовых значений и движение в новой фазе рынка, а линии указывают на зоны перекупленности и перепроданности.  Ос
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.8 (158)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE:   Smart Trend Trading System is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades.   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] Smart T
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (11)
Indicators
Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! How to Maximize Your Win Rate with Trend Sniper X: Key Rules & Session Tips Technical Specifications Platform MetaTrader 5
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Indicators
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (22)
Indicators
Secure the Lowest Price Today. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. Let's be honest first. No indicator will make you profitable on its own. If someone tells you otherwise, they're selling you a dream. Every indicator that shows perfect buy/sell arrows can be made to look flawless — just zoom into the right window of history and screenshot the winners. We won't do that. SMC Intraday Formula is a tool. It reads the market structure for you, maps the hig
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.61 (31)
Indicators
SuperScalp Pro –  Professional Multi-Layer Confluence Scalping System SuperScalp Pro is a professional multi-layer confluence scalping system designed to help traders identify higher-probability opportunities with clearer entry confirmation, ATR-based Stop Loss and Take Profit levels, and flexible signal filtering across XAUUSD, BTCUSD, and major Forex pairs. Full documentation available in the product blog:  [User Guide] Auto trading available via SuperScalp Pro Auto Trader EA:  [Auto Trader]
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (94)
Indicators
From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.44 (54)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases . SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. [Online Course] ,  [How to use] , [User Manual] ,  [PDF]  And [DEMO] Atomic Analyst is a non-repainting, n
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Indicators
The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (6)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Indicators
discount ends SOON next price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 5 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactly where th
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (16)
Indicators
Price will increase by $20 every 10 buyers to maintain premium value. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. You have probably tested dozens of indicators before. But we are not here to be “just another signals indicator.” Behind GoldenX Entry is intensive research & development focused on building sophisticated algorithms designed to adapt to the real behavior of every instrument — not generic signals recycled everywhere else. From advanced Auto Optim
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicators
The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Indicators
The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Indicators
Gann Made Easy   is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (6)
Indicators
LAUNCH PRICE: $99 Axiom Matrix is available at the launch price of $99. The price will increase to $199 after the first 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom Matrix, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. [User Manual] , [Online Course] , [PDF]  And [DEMO] Axiom Matrix is a professional multi-symbol, multi-timeframe market scanner and decision dashboard for MetaTrader 5. It scans your Market Watc
FiboSniper Pro
Van Minh Nguyen
5 (2)
Indicators
FiboSniper Pro – Professional Multi-Filter Fibonacci Grid Trading System FiboSniper Pro is an advanced technical trading indicator system that combines Fibonacci Envelopes with multi-layer filters including ADX, EMA, RSI, ATR, and Time Filters to help identify   filtered entry opportunities , along with automatic Stop Loss and Take Profit levels based on ATR volatility. It is specifically designed for traders who focus on M5 scalping strategies. After purchase, please contact me to receive instr
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicators
Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicators
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Indicators
GEM Signal Pro GEM Signal Pro is a trend-following indicator for MetaTrader 5, designed for traders who want clearer signals, more structured trade setups, and practical risk management directly on the chart. Instead of showing only a simple arrow, GEM Signal Pro helps present the full trade idea in a cleaner and more readable way. When conditions are confirmed, the indicator can display the entry price, stop loss, and take profit targets on the chart, helping traders review the setup more effic
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Indicators
Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (6)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (3)
Indicators
We present you a revolutionary indicator that changes the rules of the game in the world of trend trading. The indicator is designed to rethink performance and elevate your trading experience to unprecedented heights. Our indicator boasts a unique combination of advanced features that set it apart from its competitors. The advanced technology of "Real Pricing Factors" ensures unsurpassed stability even in the most difficult and volatile market conditions. Say goodbye to unstable patterns, broken
Quant Direction MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Indicators
Quant Direction is a 3 dimensional market analysis tool. It provides a purely objective, algorithmic view of the market by calculating exact percentage-based biases across multiple dimensions simultaneously. Developed utilizing advanced AI modeling tools and subjected to thorough testing, this algorithm is engineered to read the market with unique precision. It can analyze any currency pair or financial instrument available on your platform.  Quant Direction is the ideal tool whether you are a S
Supply and demand indicators MT5
Xin You Lin
Indicators
FX-AIEA Smart Supply and Demand Zone Identification Indicator (Supply and Demand Indicators MT5) Version: 2.51 | Compatible Platform: MetaTrader 5  Why do trades need supply and demand zones? Supply and demand zones are the core manifestation of institutional order flow, reflecting real buying and selling power more accurately than traditional support and resistance. However, manual drawing is not only time-consuming but also highly subjective and prone to missing key areas. FX-AIEA Supp
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
More from author
Trend Moving Average
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Trend Moving Average позволяет определить глобальное направление рынка. Данный технический индикатор создан для того, чтобы определить «линию наименьшего сопротивления» рынка и понять в какую сторону направлен тренд. Помимо классического использования МА, индикатор позволяет понять направленность рынка на основе динамики его значений. Так, если значение индикатора демонстрируют переход с нисходящего значения в восходящее (и наоборот) - это является дополнительным торговым с
FREE
Reversal Pattern MT4
Denis Povtorenko
Indicators
The technical indicator "Reversal patterns" is a mathematical interpretation of the classic reversal patterns: Pin Bar, Harami and Engulfing. That is, the "reversal bar", "Harami" and "Absorption". This indicator allows you to determine the moment of reversal of quotes based on market dynamics and the winner between the "bulls" and "bears". The indicator displays the moment of reversal at the local highs and lows of the chart of any timeframe, which allows you to increase the accuracy of the s
Awesome Oscillator
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Awesome Oscillator является классической реализацией торгового подхода Билла Вильямса. Индикатор имеет те же параметры что и интерпретация в МТ5 (отображает дельту между МА с периодом 5 и 34 рассчитанную по средним ценам). Ключевым отличием является графическое отображение каждого торгового сигнала, что позволяет более качественно провести анализ актива и получить звуковое оповещение о появлении сигнала. Торговые сигналы индикатора: 1. Crossed zero line : данный торговый с
PD Bollinger Bands
Denis Povtorenko
3 (1)
Indicators
Технический индикатор Bollinger Bands классически отображается двумя линиями, которые демонстрируют отклонение котировок от МА 20. Для этого используется стандартное отклонение, параметр которого собственно и задаёт динамику двум полосам. Так как индикатор отображает момент повышенной волатильности на рынке, закрытие котировок за полосами свидетельствует об импульсном направлении рынка или же выхода с длительной зоны проторговки. Таким образом, работа на пробой позволяет войти в момент отклонени
PD Price Channel
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор широко известен читателям и поклонникам стратегии «черепах». Отображается линией по нижней/верхней точке цены за определенный интервал времени. Значение ценового канала также используют для определения зон поддержки и сопротивления. Если котировки актива прорывают и закрываются ниже/выше канала, то это является сигналом работы в сторону пробоя. Способы применения: Индикатор является самодостаточным и не требует дополнительных фильтров для начала работы. Однако для надёжност
Price Channel and Bollinger Bands
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Price Channel & Bollinger Bands является комбинацией двух наиболее популярных канальных индикаторов. Данный индикатор отображает моменты пробоя как каждого канала по отдельности, так и генерирует сигналу в момент одновременного закрытия цен за линиями поддержки/сопротивления. Каждый пробой подсвечивает свечу определенным цветом, что позволяет убрать линии для более комфортной работы с графиком. В случае одновременного пробоя PC и BB, индикатор также отобразит необходимый ма
PD Universal Oscillator
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Universal Oscillator является комбинацией торговых сигналов самых популярных и широко используемых осцилляторов. Индикатор представлен гистограммами, а также линиями fast и slow MA, что позволяет расширить список получаемых торговых рекомендаций и работать как по тренду, так и в боковом движении рынка. Таким образом, гистограммы позволяют определить момент пробоя ценовых значений и движение в новой фазе рынка, а линии указывают на зоны перекупленности и перепроданности.  Ос
Open order script
Denis Povtorenko
Utilities
Данный софт позволяет вам управлять своими параметрами риска и мани менеджмента. Вы можете задавать параметр риска как на текущий капитал, так и на предполагаемый уровень депозита, что позволит контролировать риски в каждой сделке и в каждом активе. Open order script также позволяет задать фиксированный объём открытия операций и вести торговлю «в один клик» благодаря реализации дополнительных кнопок Sell / Buy непосредственно на график. Особенность скрипта Ключевой особенностью и характеристик
PD Reversal Patterns
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор "Reversal patterns" является математической интерпретацией классических разворотных паттернов: Pin Bar, Harami и Engulfing. То есть «Разворотного бара», «Харами» и «Поглощения». Данный индикатор позволяет определить момент разворота котировок на основе рыночной динамики и победителя между «быками» и «медведями».  Индикатор отображает момент разворота на локальных максимумах и минимумах графика любого таймфрейма, что позволяет повысить точность сигнала. Также индикатор имеет
Filter:
No reviews
Reply to review