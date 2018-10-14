Price Channel and Bollinger Bands

Технический индикатор Price Channel & Bollinger Bands является комбинацией двух наиболее популярных канальных индикаторов. Данный индикатор отображает моменты пробоя как каждого канала по отдельности, так и генерирует сигналу в момент одновременного закрытия цен за линиями поддержки/сопротивления. Каждый пробой подсвечивает свечу определенным цветом, что позволяет убрать линии для более комфортной работы с графиком. В случае одновременного пробоя PC и BB, индикатор также отобразит необходимый маркер.

Price Channel

Данный индикатор широко известен читателям и поклонникам стратегии «черепах». Отображается линией по нижней/верхней точке цены за определенный интервал времени. Значение ценового канала также используют для определения зон поддержки и сопротивления. Если котировки актива прорывают и закрываются ниже/выше канала, то это является сигналом работы в сторону пробоя.

Bollinger Bands

Классически отображается двумя линиями, которые демонстрируют отклонение котировок от МА 20. Для этого используется стандартное отклонение, параметр которого собственно и задаёт динамику двум полосам. Так как индикатор отображает момент повышенной волатильности на рынке, закрытие котировок за полосами свидетельствует об импульсном направлении рынка или же выхода с длительной зоны проторговки. Таким образом, работа на пробой позволяет войти в момент отклонения динамики котировок от нормативного движения, что может свидетельствовать о входе в позицию в самом начале наборе ценовых позиций нового тренда.

Price Channel & Bollinger Bands

Комбинация двух этих методик позволяет повысить качество прогноза, ведь если котировки закроются выше ценового канала, а также полос Боллинджера, то это будет свидетельствовать о пробое ключевого локального уровня в момент повышенной волатильности, что дополнительно подтверждает импульсное движение в сторону пробоя. Таким образом, образование сигнала PC&BB является наиболее выгодным моментом для входа в позицию.

Торговые сигналы индикатора:





1. Индикатор учитывает все классические сигналы данных технических систем;

2. Price Channel signal: отображает торговый сигнал на пробой ценового канала с заданным периодом. Пробой канала свидетельствует о смене тренда.

3. Bollinger Bands signal: данный торговый сигнал указывает на пробой полос. Пробой полос свидетельствует о большом отклонении цены и импульсном направлении тренда.

4. PC&BB signal: отображает одновременный пробой как ценового канала, так и полос. Если свеча закрылась выше линий PC и ВВ - формируется специальный сигнал, который подсвечивается заданным цветом и графическим маркером. Данный сигнал свидетельствует о смене тренда в момент импульсивного отклонения, что отображает продолжение движения в сторону пробоя.

Способы применения:

Индикатор является самодостаточным и не требует дополнительных фильтров для начала работы. Рекомендую открывать торговые позиции на следующей свече после пробоя (по факту образования сигнал). Уровнем Stop Loss выступает обратный сигнал по индикатору. То есть сигнал относится к категории реверсных.

Совет:





Рекомендую применять этот индикатор для определения пробоя. Индикатор не работает в канале, поэтому обращайте внимание на формирование зон перекупленности и перепроданности по осцилляторам. Я сам использую Universal Oscillator с параметрами АО и в случае образования сигнала по PC&BB, в момент низкой волатильности гистограмм или одновременном формировании сигналов по Universal Oscillator, это является дополнительным фильтром для открытия торговых позиций в сторону пробоя.



