Price Channel and Bollinger Bands

Технический индикатор Price Channel & Bollinger Bands является комбинацией двух наиболее популярных канальных индикаторов. Данный индикатор отображает моменты пробоя как каждого канала по отдельности, так и генерирует сигналу в момент одновременного закрытия цен за линиями поддержки/сопротивления. Каждый пробой подсвечивает свечу определенным цветом, что позволяет убрать линии для более комфортной работы с графиком. В случае одновременного пробоя PC и BB, индикатор также отобразит необходимый маркер.

Price Channel

Данный индикатор широко известен читателям и поклонникам стратегии «черепах». Отображается линией по нижней/верхней точке цены за определенный интервал времени. Значение ценового канала также используют для определения зон поддержки и сопротивления. Если котировки актива прорывают и закрываются ниже/выше канала, то это является сигналом работы в сторону пробоя.

Bollinger Bands

Классически отображается двумя линиями, которые демонстрируют отклонение котировок от МА 20. Для этого используется стандартное отклонение, параметр которого собственно и задаёт динамику двум полосам. Так как индикатор отображает момент повышенной волатильности на рынке, закрытие котировок за полосами свидетельствует об импульсном направлении рынка или же выхода с длительной зоны проторговки. Таким образом, работа на пробой позволяет войти в момент отклонения динамики котировок от нормативного движения, что может свидетельствовать о входе в позицию в самом начале наборе ценовых позиций нового тренда.

Price Channel & Bollinger Bands

Комбинация двух этих методик позволяет повысить качество прогноза, ведь если котировки закроются выше ценового канала, а также полос Боллинджера, то это будет свидетельствовать о пробое ключевого локального уровня в момент повышенной волатильности, что дополнительно подтверждает импульсное движение в сторону пробоя. Таким образом, образование сигнала PC&BB является наиболее выгодным моментом для входа в позицию.

Торговые сигналы индикатора:


1. Индикатор учитывает все классические сигналы данных технических систем;

2. Price Channel signal: отображает торговый сигнал на пробой ценового канала с заданным периодом. Пробой канала свидетельствует о смене тренда.

3. Bollinger Bands signal: данный торговый сигнал указывает на пробой полос. Пробой полос свидетельствует о большом отклонении цены и импульсном направлении тренда.

4. PC&BB signal: отображает одновременный пробой как ценового канала, так и полос. Если свеча закрылась выше линий PC и ВВ - формируется специальный сигнал, который подсвечивается заданным цветом и графическим маркером. Данный сигнал свидетельствует о смене тренда в момент импульсивного отклонения, что отображает продолжение движения в сторону пробоя.   

Способы применения:

Индикатор является самодостаточным и не требует дополнительных фильтров для начала работы. Рекомендую открывать торговые позиции на следующей свече после пробоя (по факту образования сигнал). Уровнем Stop Loss выступает обратный сигнал по индикатору. То есть сигнал относится к категории реверсных.

Совет:


Рекомендую применять этот индикатор для определения пробоя. Индикатор не работает в канале, поэтому обращайте внимание на формирование зон перекупленности и перепроданности по осцилляторам. Я сам использую Universal Oscillator с параметрами АО и в случае образования сигнала по PC&BB, в момент низкой волатильности гистограмм или одновременном формировании сигналов по Universal Oscillator, это является дополнительным фильтром для открытия торговых позиций в сторону пробоя.


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Denis Povtorenko
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Технический индикатор Trend Moving Average позволяет определить глобальное направление рынка. Данный технический индикатор создан для того, чтобы определить «линию наименьшего сопротивления» рынка и понять в какую сторону направлен тренд. Помимо классического использования МА, индикатор позволяет понять направленность рынка на основе динамики его значений. Так, если значение индикатора демонстрируют переход с нисходящего значения в восходящее (и наоборот) - это является дополнительным торговым с
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Reversal Pattern MT4
Denis Povtorenko
Indicators
The technical indicator "Reversal patterns" is a mathematical interpretation of the classic reversal patterns: Pin Bar, Harami and Engulfing. That is, the "reversal bar", "Harami" and "Absorption". This indicator allows you to determine the moment of reversal of quotes based on market dynamics and the winner between the "bulls" and "bears". The indicator displays the moment of reversal at the local highs and lows of the chart of any timeframe, which allows you to increase the accuracy of the s
Angry Alligator
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Angry Alligator является расширенной авторский интерпретацией индикатора от B. Williams’а. Данный индикатор имеет такие же принципы работы, что и классический индикатор Alligator и основан на тех же параметрах. Ключевым отличием и преимуществом данного индикатора заключается в том, что в нем реализован дополнительный торговой сигнал в виде ещё одной линии. Продолжая тему B. Williams’а сигнал отображает «укус» котировок индикатором - Alligator’s Bite. Дополнительный параметр
Awesome Oscillator
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Awesome Oscillator является классической реализацией торгового подхода Билла Вильямса. Индикатор имеет те же параметры что и интерпретация в МТ5 (отображает дельту между МА с периодом 5 и 34 рассчитанную по средним ценам). Ключевым отличием является графическое отображение каждого торгового сигнала, что позволяет более качественно провести анализ актива и получить звуковое оповещение о появлении сигнала. Торговые сигналы индикатора: 1. Crossed zero line : данный торговый с
PD Bollinger Bands
Denis Povtorenko
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Indicators
Технический индикатор Bollinger Bands классически отображается двумя линиями, которые демонстрируют отклонение котировок от МА 20. Для этого используется стандартное отклонение, параметр которого собственно и задаёт динамику двум полосам. Так как индикатор отображает момент повышенной волатильности на рынке, закрытие котировок за полосами свидетельствует об импульсном направлении рынка или же выхода с длительной зоны проторговки. Таким образом, работа на пробой позволяет войти в момент отклонени
PD Price Channel
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор широко известен читателям и поклонникам стратегии «черепах». Отображается линией по нижней/верхней точке цены за определенный интервал времени. Значение ценового канала также используют для определения зон поддержки и сопротивления. Если котировки актива прорывают и закрываются ниже/выше канала, то это является сигналом работы в сторону пробоя. Способы применения: Индикатор является самодостаточным и не требует дополнительных фильтров для начала работы. Однако для надёжност
PD Universal Oscillator
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Universal Oscillator является комбинацией торговых сигналов самых популярных и широко используемых осцилляторов. Индикатор представлен гистограммами, а также линиями fast и slow MA, что позволяет расширить список получаемых торговых рекомендаций и работать как по тренду, так и в боковом движении рынка. Таким образом, гистограммы позволяют определить момент пробоя ценовых значений и движение в новой фазе рынка, а линии указывают на зоны перекупленности и перепроданности.  Ос
Open order script
Denis Povtorenko
Utilities
Данный софт позволяет вам управлять своими параметрами риска и мани менеджмента. Вы можете задавать параметр риска как на текущий капитал, так и на предполагаемый уровень депозита, что позволит контролировать риски в каждой сделке и в каждом активе. Open order script также позволяет задать фиксированный объём открытия операций и вести торговлю «в один клик» благодаря реализации дополнительных кнопок Sell / Buy непосредственно на график. Особенность скрипта Ключевой особенностью и характеристик
PD Reversal Patterns
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор "Reversal patterns" является математической интерпретацией классических разворотных паттернов: Pin Bar, Harami и Engulfing. То есть «Разворотного бара», «Харами» и «Поглощения». Данный индикатор позволяет определить момент разворота котировок на основе рыночной динамики и победителя между «быками» и «медведями».  Индикатор отображает момент разворота на локальных максимумах и минимумах графика любого таймфрейма, что позволяет повысить точность сигнала. Также индикатор имеет
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