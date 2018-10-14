PD Bollinger Bands

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Технический индикатор Bollinger Bands классически отображается двумя линиями, которые демонстрируют отклонение котировок от МА 20. Для этого используется стандартное отклонение, параметр которого собственно и задаёт динамику двум полосам. Так как индикатор отображает момент повышенной волатильности на рынке, закрытие котировок за полосами свидетельствует об импульсном направлении рынка или же выхода с длительной зоны проторговки. Таким образом, работа на пробой позволяет войти в момент отклонения динамики котировок от нормативного движения, что может свидетельствовать о входе в позицию в самом начале набора ценовых позиций нового тренда.

Способы применения:


Индикатор является самодостаточным и не требует дополнительных фильтров для начала работы. Однако для надёжности и подтверждения торгового сигнала можно комбинировать его с Price Channel или использовать сразу объединяющий индикатор Price Channel & Bollinger Bands, а также осциллятором Universal Oscillator. Рекомендую открывать торговые позиции на следующей свече после пробоя (по факту образования сигнал). Уровнем Stop Loss выступает обратный сигнал по индикатору. То есть сигнал относится к категории реверсных.

Торговые сигналы индикатора:


Технический индикатор отображает один торговый сигнал: пробой котировками полос Bollinger Bands. Пробой полос свидетельствует о большом отклонении цены и импульсном направлении тренда.

Параметры:


·         BB period: задаёт период для расчёта индикатора Bollinger Bands. Советую использовать стандартные параметры в 20;

·         Standard deviation: задаёт стандартное отклонение для расчета полос. Советую использовать стандартный параметр в 2;

·         BB Alert: включает звуковое оповещение появление торгового сигнала;

·         BB upper band color: задаёт цвет верхней полосы технической индикатора;

·         BB lower band color: задаёт цвет нижней полосы технического индикатора;

·         BB upper bar color: задаёт цвет восходящей сигнальной свечи;

·         BB lower bar color: задаёт цвет нисходящей сигнальной свечи.

Индикатор отображает сигнал и алерт по закрытию свечи

 

Совет:


Рекомендую применять этот индикатор для определения пробоя. Индикатор не работает в канале, поэтому обращайте внимание на формирование зон перекупленности и перепроданности по осцилляторам. Я сам использую Universal Oscillator с параметрами АО и в случае образования сигнала по BB, в момент низкой волатильности гистограмм или одновременном формировании сигналов по Universal Oscillator, это является дополнительным фильтром для открытия торговых позиций в сторону пробоя.

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Denis Povtorenko
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faithdefender
1746
faithdefender 2021.01.06 01:38 
 

Works very similar to all the other BB indicators. Even the ones that come free with MT4.

Denis Povtorenko
2154
Reply from developer Denis Povtorenko 2021.01.06 15:07
faithdefender, Thanks for your feedback! Yes, this is a simple indicator that automates the process of searching for signals (alert function + visual on the chart). Everything is as in the description / screenshots :) There is also an indicator that combines the BB and Price Chanel indicators (alert function + visual on the chart): https://www.mql5.com/ru/market/product/32480
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