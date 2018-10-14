PD Bollinger Bands

Технический индикатор Bollinger Bands классически отображается двумя линиями, которые демонстрируют отклонение котировок от МА 20. Для этого используется стандартное отклонение, параметр которого собственно и задаёт динамику двум полосам. Так как индикатор отображает момент повышенной волатильности на рынке, закрытие котировок за полосами свидетельствует об импульсном направлении рынка или же выхода с длительной зоны проторговки. Таким образом, работа на пробой позволяет войти в момент отклонения динамики котировок от нормативного движения, что может свидетельствовать о входе в позицию в самом начале набора ценовых позиций нового тренда.

Способы применения:





Индикатор является самодостаточным и не требует дополнительных фильтров для начала работы. Однако для надёжности и подтверждения торгового сигнала можно комбинировать его с Price Channel или использовать сразу объединяющий индикатор Price Channel & Bollinger Bands, а также осциллятором Universal Oscillator. Рекомендую открывать торговые позиции на следующей свече после пробоя (по факту образования сигнал). Уровнем Stop Loss выступает обратный сигнал по индикатору. То есть сигнал относится к категории реверсных.

Торговые сигналы индикатора:





Технический индикатор отображает один торговый сигнал: пробой котировками полос Bollinger Bands. Пробой полос свидетельствует о большом отклонении цены и импульсном направлении тренда.

Параметры:





· BB period: задаёт период для расчёта индикатора Bollinger Bands. Советую использовать стандартные параметры в 20;

· Standard deviation: задаёт стандартное отклонение для расчета полос. Советую использовать стандартный параметр в 2;

· BB Alert: включает звуковое оповещение появление торгового сигнала;

· BB upper band color: задаёт цвет верхней полосы технической индикатора;

· BB lower band color: задаёт цвет нижней полосы технического индикатора;

· BB upper bar color: задаёт цвет восходящей сигнальной свечи;

· BB lower bar color: задаёт цвет нисходящей сигнальной свечи.

Индикатор отображает сигнал и алерт по закрытию свечи

Совет:





Рекомендую применять этот индикатор для определения пробоя. Индикатор не работает в канале, поэтому обращайте внимание на формирование зон перекупленности и перепроданности по осцилляторам. Я сам использую Universal Oscillator с параметрами АО и в случае образования сигнала по BB, в момент низкой волатильности гистограмм или одновременном формировании сигналов по Universal Oscillator, это является дополнительным фильтром для открытия торговых позиций в сторону пробоя.