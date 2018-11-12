PD Universal Oscillator

Технический индикатор Universal Oscillator является комбинацией торговых сигналов самых популярных и широко используемых осцилляторов. Индикатор представлен гистограммами, а также линиями fast и slow MA, что позволяет расширить список получаемых торговых рекомендаций и работать как по тренду, так и в боковом движении рынка. Таким образом, гистограммы позволяют определить момент пробоя ценовых значений и движение в новой фазе рынка, а линии указывают на зоны перекупленности и перепроданности. Основная идея Universal Oscillator исходит от индикаторов AO и MACD.

Универсальность индикатора заключается в том, что можно настраивать его гистограммы и линии на тех параметрах, которые вас интересуют. Тем самым вы формируете  торговые сигналы (которые я указал ниже) исходя из своих торговых предпочтений. Universal Oscillator даёт возможность отслеживать дивергенцию и пересечение линий по интересующих вас условиям.

Торговые сигналы индикатора:


1. Crossed zero line: данный торговый сигнал возникает в момент пробития гистограм индикатора нулевой линии. Это свидетельствует о пересечении Fast и Slow МА, по которым строятся гистограммы. Пересечение свидетельствует о смене тренда на рынке.

2. 3rd histogram: отображает направленное движение в восходящей или нисходящей фазе рынка. То есть отображает три последовательных восходящих/нисходящих гистограммы для восходящего/нисходящего направления индикатора. Три направленные гистограммы отображают расширение значений между МА, что дополнительно указывает на силу тренда. Таким образом, сигнал к покупкам возникает только тогда, когда 3 подряд гистограммы демонстрируют восходящую динамику и находятся выше нулевой линии (для продаж зеркальная ситуация). Это своего рода подтверждающий фильтр предыдущего сигнала.

3. Saucer: классический торговый сигнал OA. Отображает смену направления гистограмм и тем самым подтверждают окончание краткосрочной коррекционной фазы. Является сигналом для дополнительного входа или коррекции текущих целевых уровней.

4. MA crossed: отображает пересечение двух вспомогательных линий. В момент пересечения отображает сигналы перекупленности и перепроданности. Если сигнал возникает на максимуме/минимуме гистограм, то это сильный сигнал к началу коррекционного движения. Чем дальше возникает пересечение от нулевой линии - тем сильнее коррекционный сигнал.

5. Divergence: классический коррекционный торговый сигнал. Указывает на расхождение/схождение котировок финансового актива с гистограммами индикатора Universal Oscillator. За счёт того, что вы сами можете настроить параметры индикатора, можете увидеть наличие дивергенции по разным значениям гистограмм. Важно: дивергенция определяется по факту и рисуется на локальных минимумах/максимумах свечи и гистограмм. Дивергенция не перерисовывается и учитывает только движение выше нулевой линии. То есть расхождение/схождение котировок должно образовываться в одной рыночной фазе.

Способы применения:


Индикатор является вспомогательным инструментом для анализа и нуждается в дополнительных трендовых инструментах, если вы работаете на пробой. Если же торговать на коррекциях, то данный индикатор отлично справляется с этой задачей. Сигнал «Crossed zero line» является сигналом смены тренда, а «3rd histogram» подтверждает его. «Saucer» необходимо использовать на добавление позиций или фиксации ранее открытых сделок. Линии Universal Oscillator отображают коррекции внутри тренда. Если быстрая МА пересекла медленную сверху вниз и гистограммы + линии находиться выше линии баланса, то это сигнал для открытия позиции против текущего растущего тренда (сигнал на продажу является зеркальной ситуацией).

Совет:

Обращайте внимание на импульс по гистограммам. Если гистограммы Universal Oscillator в текущем моменте значительно откланяются от предыдущего диапазона, то это свидетельствует о сильном направленном движении, против которого торговать не стоит. Но если котировки демонстрируют новый максимум / минимум, а гистограммы UO находиться в среднем диапазоне, то стоит ожидать прорыва в сторону движения, ведь котировки имеют запас хода определяющийся по разнице МА.


Recommended products
MACD Pro Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MACD Pro Master The MACD Pro Master is your ultimate trading companion, designed to revolutionize your financial journey and unlock the doors to wealth. Here's why it's the next best thing since sliced bread: Advantages Precision Trading : The MACD Pro Master leverages the powerful Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator to provide accurate buy and sell trades,  ensuring you capitalize on every market opportunity. Customizable Settings : Tailor the trading strategy to your unique
Stochastic R
Antony Augustine
Indicators
Stochastic  Reversal  allows you to recognize reversals professionally. Stochastic Indicator: This technical indicator was developed by George Lane more than 50 years ago. The reason why this indicator survived for so many years is because it continues to show consistent signals even in these current times. The Stochastic indicator is a momentum indicator that shows you how strong or weak the current trend is. It helps you identify overbought and oversold market conditions within a trend.  Rules
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indicators
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 5. You can choose to display HA and HAS in the sam
Cvd Divergence
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicators
CVD Divergence – Professional Flow and Divergence Analysis CVD Divergence is a technical indicator designed to detect reliable divergences between price and Cumulative Delta Volume (CVD). It accurately identifies moments when the real order flow does not confirm the price movement, revealing potential reversals, exhaustion points, and institutional manipulation. The indicator combines aggressive volume analysis with structural price reading, delivering clear, objective, and early signals. What t
Heikin Ashi MTF
Ebrah Ssali
Indicators
Multi-Timeframe Heiken Ashi (Smoothed with Dashboard) Professional Market Structure Visualization with Weighted Confluence Scoring Transform your trading with crystal-clear multi-timeframe analysis. This indicator combines smoothed Heiken Ashi candles with an intelligent weighted scoring system to give you unprecedented clarity in any market condition. YOUR TRADING QUESTIONS – ANSWERED INSTANTLY: 1. What's the REAL trend direction? Dashboard Reveals:   Higher timeframe (MN1, W1, D1, H4) trend a
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicators
Universal Soul Reaper is an atmospheric market-flow oscillator designed to interpret price behavior as a cycle of spiritual energy. Instead of reacting to raw price alone, it visualizes the state of the market’s soul —revealing when momentum is awakening, stabilizing, or fading. The indicator operates in a separate window and presents three interwoven entities: the Ectoplasmic Veil , the Spirit Boundary , and the Soul Core . Together, they form a living framework that helps traders sense pressu
Ichimoku Hull Resonance System MT5
You Long Guo
Indicators
Product Overview Ichimoku-Hull Resonance System is a main‑chart multi‑indicator resonance trading system designed for both the   MT4 and MT5   platforms. It deeply integrates six dimensions — Hull Moving Average, Ichimoku cloud, Hull‑MACD, RSI, EMA, and daily open direction — into a rigorous seven‑factor resonance signal model that triggers entry signals only when all dimensions simultaneously point in the same direction, fundamentally filtering out false signals in ranging markets. At the mome
RSI MultiTF
Mael Francois Claude Deman
Indicators
RSI-MULTI – Multi-Timeframe Trend & Volatility Indicator Description: RSI-MULTI is a powerful monitoring tool based on the Money Flow Index (MFI), specifically designed for   swing traders . It allows you to analyze   trend direction and volatility across multiple timeframes simultaneously , without switching between charts. Thanks to a clear and intuitive visual interface (built-in HUD), MFI-MULTI displays: The trend direction per timeframe , calculated from the   average angle of the
RBreaker
Zhong Long Wu
Indicators
RBreaker Gold Indicators is a short-term intraday trading strategy for gold futures that combines trend following and intraday reversal approaches. It not only captures profits during trending markets but also enables timely profit-taking and counter-trend trading during market reversals. This strategy has been ranked among the top ten most profitable trading strategies by the American magazine   Futures Truth   for 15 consecutive years. It boasts a long lifecycle and remains widely used and st
Optimized MACD Divergence Indicator
Dang Cao Tri
Indicators
The Optimized MACD Divergence indicator is a powerful tool designed to identify potential trading opportunities by detecting divergences between price action and the MACD indicator. It combines classic divergence analysis with candlestick pattern recognition and volume filtering to provide more accurate and reliable signals. How it Works The indicator operates on the following principles: MACD Calculation:   It calculates the MACD indicator using user-defined parameters for fast EMA, slow EMA,
Crash Crush Hunter
Muhammad Tanveer
Indicators
Hello Traders I have created this indicator to Catch SPIKES on Crash1000, Crash500 and Crash300. Follow the below mention instruction for better Result 1. When Red arrow pop up on the Chart, Take a Sell entry 2. Stay in trade until price break below from entry 3. Do not hold trades after all trades went in Blue 4. Keep adding position until spike cross below from intial entry See Example for more assistance
Channel Trend Signal Cts Usa
Rahele Rastaghi
Indicators
Buy CTS scalping indicator, provide buying and selling signals, automatic channeling and sending signals to mobile phones Using technical analysis and price action methods and modern methods, CTS indicator can draw price channels and recognize price trends with high accuracy and issue entry and exit signals according to them. Traders can easily fluctuate using this indicator in different time frames and in different markets. With the CTS indicator, you can signal in different ways. This indicato
Stochastic Divergen MT5
Komang Putra Riswanjaya
2 (1)
Indicators
Overview The Stochastic Divergence Indicator is a tool designed to help identify potential market turning points by analyzing divergences between price and the Stochastic Oscillator. It highlights divergence signals visually on the chart, assisting traders in observing possible trend changes. Key Features No Repaint: Once a signal is formed, it remains on the chart. Adjustable Parameters: Settings can be modified to fit different trading preferences and timeframes. Visual Display: Arrows are plo
Auto Optimized Bollinger Bands MT5
Davit Beridze
Indicators
Auto Optimized Bollinger Bands – Adaptive Volatility Tool for Real Markets Auto Optimized Bollinger Bands is an advanced MT4 indicator that improves the traditional Bollinger Bands by automatically selecting the best period and deviation values using historical trade simulation. Instead of fixed inputs, the indicator runs real-time optimization to find the most effective parameters based on actual market behavior. This allows the bands to adjust to changing volatility and price structure without
GoldPro Max
Taher Ahmed Mohamed Taha Elshafei
Indicators
GOLDPRO MAX Advanced Multi-Timeframe and Smart Money Market Analysis for MetaTrader 5 GoldPro Max is a professional market analysis indicator for MetaTrader 5 designed to help traders study market direction, price structure, liquidity, market imbalance and potential trading areas from multiple perspectives. The indicator combines Multi-Timeframe Analysis, Smart Money Concepts, Market Structure, Liquidity Analysis, Order Blocks, Fair Value Gaps, Premium and Discount analysis, Smart Analytical Eng
FXC iDeM DivergencE MT5
Zsolt Haromszeki
Indicators
FXC iDeM-DivergencE MT5 Indicator This is an advanced DeMarker indicator that finds trend-turn divergences on the current symbol. The indicator detects divergence between the DeMarker and the price movements as a strong trend-turn pattern. Main features: Advanced divergence settings Price based on Close, Open or High/Low prices Give Buy/Sell open signals PUSH notifications E-mail sending Pop-up alert Customizeable Information panel Input parameters: DeM Period: The Period size of the DeMarker in
MACD Advanced
Stanislav Korotky
Indicators
This indicator provides you with MACD formula applied to volume-aware Accumulation/Distribution and OnBalance Volumes indicators. In addition to tick volumes it supports special pseudo-real volumes, synthesized for Forex symbols where real volumes are unknown. More details on the volume surrogates may be found in description of another indicators - TrueVolumeSurrogate and OnBalanceVolumeSurrogate (algorithm of the latter is used internally in MACDAD for AD and OBV calculation before they procee
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicators
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indicators
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicators
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Passband Filter Pro MT5 indicator
Do Thi Phuong Anh
Indicators
Passband Filter Pro Passband Filter Pro is a trend and cycle oscillator for MetaTrader 5. It is built on the Ehlers Super Passband Filter, a band pass filter that removes long term trend drift and short term noise so that only the dominant market cycle remains. The result is a clean oscillator with a color cloud that shows overbought and oversold conditions, cycle turns, and momentum on forex, gold, indices, stocks and crypto. Most traders enter too early or too late. Simple moving averages la
SMC Order Blocks FVG Indicator
Kirill Kirillov
Indicators
SMC Order Blocks + FVG — Professional Smart Money Concept Indicator Unlock institutional trading insights with this professional-grade Smart Money Concept indicator. Automatically detect Order Blocks and Fair Value Gaps used by banks and hedge funds. KEY FEATURES: ORDER BLOCKS DETECTION • Automatic bullish and bearish Order Block identification • Based on price action and impulse strength analysis • Real-time mitigation tracking • Customizable imp
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indicators
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
Scalping Flash X
Syamsurizal Dimjati
Indicators
SCALPFLASH-X Where Fibonacci Precision Meets RSI Intelligence. Next-gen trading system combining Adaptive Fibonacci Pivots, RSI Heat Mapping, and Smart Candle Analytics. Detect market dominance, momentum shifts, and reversal zones in real time across multiple timeframes. Institutional accuracy, retail simplicity — built for speed, clarity, and precision. Advanced Multi-Timeframe Fibonacci & RSI-Driven Market Intelligence System ScalpFlash-X — A next-generation trading system combining Fibonacc
Wavetrend for MT5
Antonello Belgrano
5 (1)
Indicators
Here is a version for MetaTrader 5 of the famous Wave Trend indicator. Introducing the Wave Trend Oscillator Indicator for MT5 We are excited to present our Wave Trend Oscillator Indicator, exclusively designed for MetaTrader 5. This advanced tool is a must-have for traders who seek precision and efficiency in their trading journey. Our oscillator is built on the principles of wave trend analysis, capturing the ebb and flow of market trends with unparalleled accuracy. It helps traders identify p
MFI Divergence
Brian Robillos
Indicators
MFI Divergence for MetaTrader 5 MFI Divergence is a practical and easy-to-use MT5 indicator that detects regular and hidden divergences using the Money Flow Index (MFI) . It is built for traders who want a cleaner way to spot possible reversals , continuation setups , and momentum weakness directly from chart structure. The indicator runs in a separate window and automatically analyzes MFI pivot highs and lows against price highs and lows . When divergence conditions are found, it draws cle
NotaTrade Divergence Pro 16 in 1
Natalia Zaderykhina
Indicators
Divergence Pro: Multi-Indicator Divergence System Divergence Pro   is a professional, highly customizable analytical tool for automatically finding the most accurate trend reversal and continuation points. It is important to understand that divergences are not a standalone "Holy Grail," but a   powerful addition to your trading strategy   that helps flawlessly filter trades and find the best entry points. The main advantage of this indicator is the   simultaneous analysis of up to 16 classic osc
Divergence Matrix Pro
The Hung Ngo
Indicators
Divergence Matrix Pro for MetaTrader 5 Divergence Matrix Pro is a confirmed multi-oscillator divergence indicator for MetaTrader 5. It detects regular and hidden divergence between price and selected oscillators, then presents the confirmed structure through divergence lines, pivot labels, action markers, an optional current-timeframe Matrix Panel and optional alerts. The indicator is an analysis and confirmation tool. It does not open or close trades, and the signal score is not a win rate or a
Elliott Wave Oscillator Pro
Sejro Toussaint Boco
Indicators
Elliott Wave Oscillator Pro for MetaTrader 5 Elliott Wave Oscillator Pro is a precision momentum analysis tool designed to help traders visualize wave structure, trend strength, and market rhythm in real time. By calculating the difference between fast and slow moving averages, the oscillator reveals the internal energy of price movement, allowing traders to better anticipate shifts in momentum and potential wave transitions. This indicator transforms complex Elliott-based momentum behavior into
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indicators
This trading indicator is non-repainting, non-redrawing, and non-lagging, making it an ideal choice for both manual and automated trading. It is a Price Action–based system that leverages price strength and momentum to give traders a real edge in the market. With advanced filtering techniques to eliminate noise and false signals, it enhances trading accuracy and potential. By combining multiple layers of sophisticated algorithms, the indicator scans the chart in real-time and translates comple
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.8 (158)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE:   Smart Trend Trading System is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades.   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] Smart T
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (11)
Indicators
Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! How to Maximize Your Win Rate with Trend Sniper X: Key Rules & Session Tips Technical Specifications Platform MetaTrader 5
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Indicators
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (22)
Indicators
Secure the Lowest Price Today. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. Let's be honest first. No indicator will make you profitable on its own. If someone tells you otherwise, they're selling you a dream. Every indicator that shows perfect buy/sell arrows can be made to look flawless — just zoom into the right window of history and screenshot the winners. We won't do that. SMC Intraday Formula is a tool. It reads the market structure for you, maps the hig
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.61 (31)
Indicators
SuperScalp Pro –  Professional Multi-Layer Confluence Scalping System SuperScalp Pro is a professional multi-layer confluence scalping system designed to help traders identify higher-probability opportunities with clearer entry confirmation, ATR-based Stop Loss and Take Profit levels, and flexible signal filtering across XAUUSD, BTCUSD, and major Forex pairs. Full documentation available in the product blog:  [User Guide] Auto trading available via SuperScalp Pro Auto Trader EA:  [Auto Trader]
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (94)
Indicators
From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.44 (54)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases . SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. [Online Course] ,  [How to use] , [User Manual] ,  [PDF]  And [DEMO] Atomic Analyst is a non-repainting, n
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Indicators
The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (6)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Indicators
discount ends SOON next price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 5 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactly where th
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (16)
Indicators
Price will increase by $20 every 10 buyers to maintain premium value. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. You have probably tested dozens of indicators before. But we are not here to be “just another signals indicator.” Behind GoldenX Entry is intensive research & development focused on building sophisticated algorithms designed to adapt to the real behavior of every instrument — not generic signals recycled everywhere else. From advanced Auto Optim
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicators
The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Indicators
The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Indicators
Gann Made Easy   is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (6)
Indicators
LAUNCH PRICE: $99 Axiom Matrix is available at the launch price of $99. The price will increase to $199 after the first 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom Matrix, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. [User Manual] , [Online Course] , [PDF]  And [DEMO] Axiom Matrix is a professional multi-symbol, multi-timeframe market scanner and decision dashboard for MetaTrader 5. It scans your Market Watc
FiboSniper Pro
Van Minh Nguyen
5 (2)
Indicators
FiboSniper Pro – Professional Multi-Filter Fibonacci Grid Trading System FiboSniper Pro is an advanced technical trading indicator system that combines Fibonacci Envelopes with multi-layer filters including ADX, EMA, RSI, ATR, and Time Filters to help identify   filtered entry opportunities , along with automatic Stop Loss and Take Profit levels based on ATR volatility. It is specifically designed for traders who focus on M5 scalping strategies. After purchase, please contact me to receive instr
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicators
Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicators
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Indicators
GEM Signal Pro GEM Signal Pro is a trend-following indicator for MetaTrader 5, designed for traders who want clearer signals, more structured trade setups, and practical risk management directly on the chart. Instead of showing only a simple arrow, GEM Signal Pro helps present the full trade idea in a cleaner and more readable way. When conditions are confirmed, the indicator can display the entry price, stop loss, and take profit targets on the chart, helping traders review the setup more effic
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Indicators
Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (6)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (3)
Indicators
We present you a revolutionary indicator that changes the rules of the game in the world of trend trading. The indicator is designed to rethink performance and elevate your trading experience to unprecedented heights. Our indicator boasts a unique combination of advanced features that set it apart from its competitors. The advanced technology of "Real Pricing Factors" ensures unsurpassed stability even in the most difficult and volatile market conditions. Say goodbye to unstable patterns, broken
Quant Direction MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Indicators
Quant Direction is a 3 dimensional market analysis tool. It provides a purely objective, algorithmic view of the market by calculating exact percentage-based biases across multiple dimensions simultaneously. Developed utilizing advanced AI modeling tools and subjected to thorough testing, this algorithm is engineered to read the market with unique precision. It can analyze any currency pair or financial instrument available on your platform.  Quant Direction is the ideal tool whether you are a S
Supply and demand indicators MT5
Xin You Lin
Indicators
FX-AIEA Smart Supply and Demand Zone Identification Indicator (Supply and Demand Indicators MT5) Version: 2.51 | Compatible Platform: MetaTrader 5  Why do trades need supply and demand zones? Supply and demand zones are the core manifestation of institutional order flow, reflecting real buying and selling power more accurately than traditional support and resistance. However, manual drawing is not only time-consuming but also highly subjective and prone to missing key areas. FX-AIEA Supp
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
More from author
Trend Moving Average
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Trend Moving Average позволяет определить глобальное направление рынка. Данный технический индикатор создан для того, чтобы определить «линию наименьшего сопротивления» рынка и понять в какую сторону направлен тренд. Помимо классического использования МА, индикатор позволяет понять направленность рынка на основе динамики его значений. Так, если значение индикатора демонстрируют переход с нисходящего значения в восходящее (и наоборот) - это является дополнительным торговым с
FREE
Reversal Pattern MT4
Denis Povtorenko
Indicators
The technical indicator "Reversal patterns" is a mathematical interpretation of the classic reversal patterns: Pin Bar, Harami and Engulfing. That is, the "reversal bar", "Harami" and "Absorption". This indicator allows you to determine the moment of reversal of quotes based on market dynamics and the winner between the "bulls" and "bears". The indicator displays the moment of reversal at the local highs and lows of the chart of any timeframe, which allows you to increase the accuracy of the s
Angry Alligator
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Angry Alligator является расширенной авторский интерпретацией индикатора от B. Williams’а. Данный индикатор имеет такие же принципы работы, что и классический индикатор Alligator и основан на тех же параметрах. Ключевым отличием и преимуществом данного индикатора заключается в том, что в нем реализован дополнительный торговой сигнал в виде ещё одной линии. Продолжая тему B. Williams’а сигнал отображает «укус» котировок индикатором - Alligator’s Bite. Дополнительный параметр
Awesome Oscillator
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Awesome Oscillator является классической реализацией торгового подхода Билла Вильямса. Индикатор имеет те же параметры что и интерпретация в МТ5 (отображает дельту между МА с периодом 5 и 34 рассчитанную по средним ценам). Ключевым отличием является графическое отображение каждого торгового сигнала, что позволяет более качественно провести анализ актива и получить звуковое оповещение о появлении сигнала. Торговые сигналы индикатора: 1. Crossed zero line : данный торговый с
PD Bollinger Bands
Denis Povtorenko
3 (1)
Indicators
Технический индикатор Bollinger Bands классически отображается двумя линиями, которые демонстрируют отклонение котировок от МА 20. Для этого используется стандартное отклонение, параметр которого собственно и задаёт динамику двум полосам. Так как индикатор отображает момент повышенной волатильности на рынке, закрытие котировок за полосами свидетельствует об импульсном направлении рынка или же выхода с длительной зоны проторговки. Таким образом, работа на пробой позволяет войти в момент отклонени
PD Price Channel
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор широко известен читателям и поклонникам стратегии «черепах». Отображается линией по нижней/верхней точке цены за определенный интервал времени. Значение ценового канала также используют для определения зон поддержки и сопротивления. Если котировки актива прорывают и закрываются ниже/выше канала, то это является сигналом работы в сторону пробоя. Способы применения: Индикатор является самодостаточным и не требует дополнительных фильтров для начала работы. Однако для надёжност
Price Channel and Bollinger Bands
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Price Channel & Bollinger Bands является комбинацией двух наиболее популярных канальных индикаторов. Данный индикатор отображает моменты пробоя как каждого канала по отдельности, так и генерирует сигналу в момент одновременного закрытия цен за линиями поддержки/сопротивления. Каждый пробой подсвечивает свечу определенным цветом, что позволяет убрать линии для более комфортной работы с графиком. В случае одновременного пробоя PC и BB, индикатор также отобразит необходимый ма
Open order script
Denis Povtorenko
Utilities
Данный софт позволяет вам управлять своими параметрами риска и мани менеджмента. Вы можете задавать параметр риска как на текущий капитал, так и на предполагаемый уровень депозита, что позволит контролировать риски в каждой сделке и в каждом активе. Open order script также позволяет задать фиксированный объём открытия операций и вести торговлю «в один клик» благодаря реализации дополнительных кнопок Sell / Buy непосредственно на график. Особенность скрипта Ключевой особенностью и характеристик
PD Reversal Patterns
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор "Reversal patterns" является математической интерпретацией классических разворотных паттернов: Pin Bar, Harami и Engulfing. То есть «Разворотного бара», «Харами» и «Поглощения». Данный индикатор позволяет определить момент разворота котировок на основе рыночной динамики и победителя между «быками» и «медведями».  Индикатор отображает момент разворота на локальных максимумах и минимумах графика любого таймфрейма, что позволяет повысить точность сигнала. Также индикатор имеет
Filter:
No reviews
Reply to review