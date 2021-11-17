GridEditByMouseMT4
- Utilities
-
Andrei NovichkovDevelopment: MT 4 & 5, NinjaTrader 7 & 8.
Translations from Pine.
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
- Version: 2.0
- Updated: 17 November 2021
- Activations: 5
Модифицируйте тейк профит и стоп лосс сети ордеров с помощью мыши. Перетащите скрипт на график левой кнопкой мыши и отпустите. Скрипт выставляет всем рыночным и отложенным ордерам раздельно, единый стоп лосс и единый тейк профит, используя величину цены в точке окончания перетаскивания.
Входные параметры
- Buy or sell - Ордера какого типа подлежат модификации. Возможны два варианта:
- All BUY - все ордера на покупку
- All SELL - все ордера на продажу
- What edit - Что именно подвергается модификации. Возможны два варианта:
- TakeProfit - модифицируем тейк профит
- StopLoss - модифицируем стоп лосс
- Include pending - Скрипт предназначен для модификации рыночных ордеров на графике. Если установить значение этого параметра в true, модификации будут подвержены и все отложенные ордера. По умолчанию значение этого параметра true, т.е. модифицированы будут все рыночные и отложенные ордера.
- Set value - если значение этого параметра равно нулю, то для модификации берется значение цены в той точке, где была отпущена левая кнопка мыши, цена в точке окончания перетаскивания. В противном случае, для модификации будет использовано значение данного поля, а цена в точке окончания перетаскивания проигнорирована.
- Magic - Если это поле отлично от нуля, то скрипт ограничит свою работу ордерами с данным значением Magic.