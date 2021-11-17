GridEditByMouseMT4

Модифицируйте тейк профит и стоп лосс сети ордеров с помощью мыши. Перетащите скрипт на график левой кнопкой мыши и отпустите. Скрипт выставляет всем рыночным и отложенным ордерам раздельно, единый стоп лосс и единый тейк профит, используя величину цены в точке окончания перетаскивания.





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