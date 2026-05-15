Quantum Prime Pro EA

QUANTUM PRIME PRO EA 

XAUUSD (Altın) – 3 Farklı Mod (Saatlik ve Günlük Piyasa Hakimiyeti) "Tek seferde maksimum kar! Quantum Prime Pro ile altının nabzını hissedin."

Quantum Prime Pro, farklı piyasa koşulları için özel olarak geliştirilmiş 3 farklı gizli stratejiye sahip, tam donanımlı bir işlem robotudur. Piyasa güçlü bir trend gösterse de, Extreme bir bantta sıkışıp kalsa da, sisteminize uygun bir mod her zaman hazırdır.

UYUMLULUK NOTU (ÖNEMLİ)  Bu sürüm SADECE XAUUSD/GOLD fiyatını 2 ondalık basamakla gösteren araç kültürleriyle uyumludur. (Örnek: 4805.35 gibi 2 basamaklı sayılar — 4805.352 gibi 3 basamaklı sayılar gösteren araç kodları için henüz hazır değildir.) Lütfen aracınızı kullanmadan önce kurumunuzun fiyat gösterimini kontrol edin.

MİNİMUM BAKİYE  Sadece 100 USD ile başlayabilirsiniz. Önerilen bakiye 250 USD ve üzeridir. Dinamik parti programlaması sayesinde, küçük sermayeler bile sıkı bir şekilde korunmaktadır.

VPS GEREKSİNİMİ  Sistemin 7/24 sürekli çalışması, beklenen tuzak emirlerinin anında işlenmesinin dönüştürülmesini ve takip eden stop çıkışının kusursuz çalışmasını sağlamak için düşük pingli bir VPS'nin çalıştırılmasını sağlar.

GERÇEK VERİ TEST SONUÇLARI (1 Ocak 2025 – 25 Nisan 2026)  1.000 USD'lik başlangıç ​​sermayasi 5 milyon USD'ye ulaşarak %500.000 kar sağlıyor. Test, gerçek onay verilerinin takibi kayboluyor. (IC MARKETS ve XM Global ile Mod 3'te test edilmiştir)

TEMEL AVANTAJLAR

  • 3 Farklı Strateji: Saatlik (H1) ve Günlük (D1) zaman dilimlerinde çalışan, Extreme piyasaları veya güçlü trendler için özel olarak çözülebilen mod seçenekleri.

  • EMA 200 Trend Filtresi: Yanlış çözülerek yerleşimi için arka planda çalışan güçlü bir hareketli ortalama filtresi (Sadece Mod 1'e özel).

  • Sanal (Gizli) Takip Eden Durdurma: Aracı kuruma görünmeyen sanal takip etmeyen bölümleri durdurmayla avcılığından koruma (Sadece Mod 2'ye özel).

  • %1 – %10 Risk Seçimi: İşlem başına risk yüzdesi olarak ayarlama yapılır. Otomatik parti programlama sistemi gerisini halleder.

  • Izgara Yok, Marj Yok: Aşırı marj tüketen Martingale, ızgara veya maliyet ayarlı tasarruflara başka başvuruz; her işlemi kendi Zarar Durdurma (SL) ve Kar Al (TP) ile bağımsızdır.

  • Dinamik ATR Risk Yönetimi: Durdurma ve hedef emirleri ile takip etmeyen adımlarını durmalarını, piyasanın mevcut oyunluğunu (ATR) esnek bir şekilde uyum sağlar.

  • Canlı Bilgi Paneli: Anlık kar/zarar, günlük/haftalık/aylık kazançlar, hedeflenen destek/direnç kırılmaları kaydedildi, mevcut yayılma ve işlem durumu, hepsi tek bir canlı ekranda.

MOD 1, MOD 2 VE MOD 3 – ÜÇLÜ PİYASA HAKİMİYETİ Robotun temeliki bu 3 mod, yalnızca XAUUSD üzerinde çalıştırılabilir şekilde optimize edilmiştir. Mod 1 ve 2 saatlik grafiklerde çalışır. Mod 3 günlük grafikte çalışmaktadır. Hangi grafiğe bağlı olursa olsun, EA otomatik olarak kendi zaman dilimini (D1 veya H1) kod içinden okur.

  • Mod 1 (H1 – EMA Onaylı Saatlik Trend Takibi):  Güçlü saatlik trendleri yakalamak için tasarlanmıştır. Sadece EMA 200 filtresini kullanarak ana trend yönünde işlemlere girer. Çift bir Takip Eden Stop kullanır ve piyasa oyunluğuna (ATR) bağlı olarak ikinci aşama stop seviyesi dinamik olarak hesaplayarak maksimum kar kilitler.

  • Mod 2 (H1 – Aralık Avcısı ve Sanal Stop):  Net bir trendin olmadığı Extreme piyasalar için idealdir. Daha sık fırsat aramak için EMA filtresini devre dışı bırakır. Kârı korumak için "Sanal Takip Eden Stop" (aracı kurumdan gizli) kullanarak fiyat dar aralıklarda dalgalanırken agresif bir şekilde kâr toplar.

  • Mod 3 (D1 – Günlük Trend Ustası):  Piyasayı çok daha geniş bir perspektiften okur. Günlük (D1) grafiğe dayalı destekli/direnç kırılmalarını hedefler. Sabırla bekler ve erken girmek yerine, güçlü kırılmalar sırasında dinamik ATR tabanlı Stop-Loss ve Take-Profit seviyeleri atayarak büyük trend dalgalarından yararlanmayı amaçlar.

KURULUM VE KULLANIM

  1. VPS yapılandırılır (sorunsuz çalışma için 5 ms'nin altında ping süresine tabi tutulur).

  2. EA'yı XAUUSD/Gold grafiğine sürükleyip bırakın (2 ondalık basamaklı bir aracı kurum şartı!).

  3. Piyasa okumanıza veya stratejinize bağlı olarak Mod 1, Mod 2 veya Mod 3'ü seçme veya sihirli sayıyı değiştirme programları çalıştırılır.

  4. "Risk Yüzdesi" bölümünde işlem başına riskinizi %1 ile %10 arasında ayarlayın.

  5. En az 100 USD ile arkanızda kalanın ve panelden durumu anlık takip edin. Fırsatlar güçlendikçe, risk panelinden kontrol ederek artırmak sizin elinizde!

RİSK UYARISI Forex piyasasında yüksek risk içerir. Quantum Prime Pro, sıkı koruma düzeni (SL ve her işlem için bağımsız giriş noktaları) sunar; Ancak geçmiş sonuçların performansının %100 güvencesi değildir.

GELİŞTİRİCİ NOTU: "Piyasa koşulları uygun olduğunda risk almak üzere bir harekettir. %1 ile %10 arasındaki seçim tamamen size kalmış. Izgarayı kullanmıyorsunuz; sistem 'keskin nişancı' gibi tek atış yapıyor. VPS ile 7/24; stoploss kalkanınız her zaman hazır."

FİYATLANDIRMA STRATEJİSİ  Quantum Prime Pro, her 10 satıştan sonra fiyatının artmasıyla ilgili bir modelle sunuluyor. Erken davrananlar kazanır — fiyat artmadan önce bu güçlü robota sahip olma avantajınızı güvence altına alın!

Tek seferde maksimum kar! Quantum Prime Pro ile altının nabzını hissedin. 

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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Experts
UPDATE:  Next price: $699, Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +270% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in volatility between
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear?  Wave Rider  is honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months $499  until Signal reaches 150% - then 599 USD Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.0 upgrade notice: Close all Wave Rider positions before updating. Strategy Magic Numbers and several input names changed. Review your setting
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XAU Momentum
TICK STACK LTD
Experts
XAU Momentum — Trend-Aligned Gold Breakout EA Live Performance All Tick Stack Signals can be found on our website or by following the link below. See images below for more information.  https://www.mql5.com/en/blogs/post/773500 Launch Offer:   Grab XAU Momentum now at the lowest price it'll ever be. Bundle it with   Gold Neural Core   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Two copies left at current price - next price = 298$ How to use: Load on XAUUSD
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Experts
Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.6 (10)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Experts
SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Experts
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
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Private EA
Oezkan Kahveci
5 (1)
Experts
ÖZEL EA SİSTEMİ v2.4 Haber Filtresi Ayarları: MetaTrader 5'te Araçlar → Seçenekler → Uzman Danışmanlar'ı açın . Listelenen URL için WebRequest'e izin ver seçeneğini etkinleştirin . Aşağıdaki adresi ekleyin: https://nfs.faireconomy.media/ EA'yı grafikten kaldırın ve tekrar ekleyin. Giriş alanlarında "Ekonomik Haber Filtresini Etkinleştir" seçeneğini "true" olarak bırakın . Bu filtre, yüksek etkili USD, GBP ve EUR haberlerinden 3 saat önce yeni işlemleri engeller ve olaydan 1 saat sonra tekrar iş
Flash Copy Pro MT5
Oezkan Kahveci
Utilities
Flash Copy Pro MT5 - Professional & Ultra Fast Local Trade Copier Short Description:   A professional Trade Copier designed for Prop Firms and multi-account management. Features zero-lag copying, smart symbol matching, and advanced error protection. Full Description: Flash Copy Pro MT5   is a high-performance tool designed to copy trades from a single Master account to unlimited Slave accounts within milliseconds. It is specifically developed for Prop Firm traders and professional portfolio mana
Support and Resistance Indicator Pro
Oezkan Kahveci
Indicators
Support & Resistance Indicator Pro - User Manual This tool is an advanced analysis panel operating on MetaTrader 5 that instantly tracks the price's proximity to support and resistance levels, shows the trend direction (EMA), and sends notifications to both your computer and your mobile phone when an opportunity arises.  1. Adding to MetaTrader 5 (Installation) Open the Navigator window on the left side (Ctrl + N). Find the indicator under the Indicators tab. Click and drag it onto the chart yo
FREE
Fast Trade Pro
Oezkan Kahveci
Experts
This is a highly profitable fully automatic and semi-automatic grid strategy. ======== Usage ======== : Symbol: XAU and any major currency pair Timeframe: M1 or higher, but all timeframes can be tested Note: The grid strategy always involves a certain level of risk due to the accumulation of position sizes. However, its high profit potential ensures that it remains popular regardless of how much the forex market evolves. Semi-automatic trading is considered one of the best ways to balance profi
Grid Trend Pro 2
Oezkan Kahveci
Experts
XAUUSD Özel Set Dosyası (Güncellendi)   Gerekli Bakiye:    20.000 Cent-200 usd ya da 20000 usd Odak noktası: 29-30 Ocak 2026   tarihlerinde gözlemlenen büyük XAU kazası .   Amaç:   Piyasadaki sert düşüşler sırasında hesap dayanıklılığını artırmak ve güvenli bir çıkış sağlamak. Dosya ektedir. Kullanmadan önce geriye dönük testler yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. En son güncellenen dosya 4 numaralı yorumda yer almaktadır. Grid Trend Pro v2.04: Piyasayla Mücadele Etmek Yerine Piyasaya Uyum Sağl
Super Trend Reverse Grid
Oezkan Kahveci
Experts
Super Trend Reverse Grid Super Trend Reverse Grid is a professional algorithm designed to eliminate the risks associated with classic "counter-trend" strategies. Instead of opening trades against price direction, it utilizes Stop Orders (Buy Stop/Sell Stop) to follow the momentum. Multi-Asset Support: Optimized for XAUUSD (Gold), Silver, Bitcoin (BTC), and all major currency pairs. Smart Trend Filters: EMA 200 (Macro): Prevents opening trades against the main trend. MACD: Halts new grid placemen
Vector Pro
Oezkan Kahveci
Experts
XAUUSD - GOLD için optimize edilmiştir. Grafik zaman dilimi önemli değildir. 3 ondalık basamaklı komisyoncular için uygun değildir (Örneğin, Exness için uygun değildir). Sadece bir mod seçin. Hızlı geri test için, ayarlar bölümünün bilgi panelini devre dışı bırakabilirsiniz. Vector Pro v1.0 sadece basit bir alım-satım uygulamaları değil; Risk yönetimi, çoklu zaman dilimli analiz ve güçlü güçlerle oluşturulmuş kapsamlı bir işlem sistemidir. Sistemin temel özellikleri ve alternatif strateji modlar
Trailing Stop Pro EA
Oezkan Kahveci
Utilities
Multi Symbol and Multi Magic Trailing Stop Manager with Basket USER AND INSTALLATION GUIDE  1. QUICK START & PARAMETERS This Expert Advisor (EA) automatically manages and tracks the Trailing Stop levels for your manual trades or trades opened by other EAs, based on your custom symbol and point settings.  Trailing Mode Settings Trailing Mode: Individual : Tracks each trade independently based on its own open price. Basket : Tracks trades of the same symbol and direction together as a single bund
Volatility Trapper
Oezkan Kahveci
Indicators
Volatility Trapper – AI-Powered Volatility Breakout Indicator Volatility Trapper is a professional MT5 indicator developed to detect low volatility periods in the market and identify upcoming strong price movements in advance. The indicator combines Bollinger Bands and ATR (Average True Range) algorithms to analyze volatility squeezes and notifies the user of potential breakout points. This allows traders to prepare in advance for strong bullish or bearish movements that may occur in the market.
Wall Street Gold Pro
Oezkan Kahveci
Experts
Wall Street Gold Pro  Advanced XAUUSD Trading System for MetaTrader 5 Symbol: XAUUSD | Timeframe: M15 or any timeframe Minimum deposit: $2000 | Recommended: $2500 Wall Street Gold Pro is a professional MetaTrader 5 Expert Advisor explicitly engineered for XAUUSD (Gold) trading. It delivers a comprehensive approach to the markets by combining multi-timeframe trend confirmation, session-based trading windows, advanced news protection, automatic risk scaling, and unified basket profit management
Gold Radar X
Oezkan Kahveci
Experts
GOLD RADAR X v1.34 Fully Automated XAUUSD Trading Robot Product Introduction and Quick User Guide IMPORTANT USAGE INFORMATION The current default settings of Gold Radar X have been optimized specifically for XAUUSD trading and RoboForex Pro account conditions . Spreads, commissions, price digits, execution speed, liquidity, and trading conditions may vary between brokers. Therefore, before using the robot with a different broker or account type, it should be tested on a demo account and, where
Gold Auto Pilot
Oezkan Kahveci
Experts
Gold Auto Pilot v3.1 Open the Trade from Your Phone — Let the Robot Manage the Rest Gold Auto Pilot v3.1 combines manual trading freedom with automated basket management. You can identify an opportunity and open your first BUY or SELL trade manually through the MetaTrader 5 mobile application . Gold Auto Pilot, running on your computer or VPS, automatically detects and adopts that manual trade on the same symbol. From that moment, the robot can manage the trade according to your selected setting
ProTrader Toolbox EA
Oezkan Kahveci
Experts
ProTrader Toolbox EA  Multi-Asset • Multi-Strategy Trading Toolkit ProTrader Toolbox EA is a flexible MetaTrader 5 Expert Advisor designed for traders who want to build and manage different trading approaches from a single system. With more than 100 configurable inputs, the EA combines entry timing, grid management, trend filters, risk controls, multiple take-profit methods, manual trade takeover, market analysis, mobile notifications, and live information panels. The EA works on the symbol of t
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