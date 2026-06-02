Private EA

5

ÖZEL EA SİSTEMİ v2.4

Haber Filtresi Ayarları:

  1. MetaTrader 5'te Araçlar → Seçenekler → Uzman Danışmanlar'ı açın .
  2. Listelenen URL için WebRequest'e izin ver seçeneğini etkinleştirin .
  3. Aşağıdaki adresi ekleyin:

  1. EA'yı grafikten kaldırın ve tekrar ekleyin.
  2. Giriş alanlarında "Ekonomik Haber Filtresini Etkinleştir" seçeneğini "true" olarak bırakın .

Bu filtre, yüksek etkili USD, GBP ve EUR haberlerinden 3 saat önce yeni işlemleri engeller ve olaydan 1 saat sonra tekrar işlem yapılmasına izin verir . Panelde OK, NEXT, BLOCK veya NO FEED / BLOCK seçenekleri görüntülenir.

3. resme bakınız

https://youtu.be/5ehWKZQ5QSE

    ÖNEMLİ KURULUM NOTLARI:

  • Exness gibi 3 haneli brokerlarda XAU (Altın) ulaşım yaparken, ızgara mesafesini 180'den 1800'e çıkartıyor.  2 Haneli Ekran: Fiyat iki ondalık basamakla ifade edilir, örneğin 2350,50$. Burada en küçük değişiklik (pip'ten sonraki en küçük birim olan nokta) son rakamdır. 3 Haneli Ekran (Exness, vb.): Fiyat üç ondalık basamakla ifade edilir, örneğin 2350,505$. Son rakama "pipet" veya "nokta" denir.

  • Sistem 1. Modda çalıştırılır.

  • Gönderilen minimum bakiye 50.000 olmalıdır.  

  • önerilen grafik zaman dilimleri şunlardır: M1, M5, M15, H1 ...

Akıllı Şebeke Teknolojisine Sahip Güçlü ve Kontrollü Otomatik İşlem Sistemi: Geleceğin Şebeke Stratejisi   ÖZEL EA SİSTEMİ v1.13, finans piyasalarında rekabet ve kontrollü işlem yönetimi sağlamak üzere geliştirilmiş profesyonel bir MetaTrader 5 (MT5) Uzman Danışmanıdır. Modern algoritmalı işlem teknolojilerini, dinamik risk yönetimini ve gelişmiş şebeke stratejilerini tek bir sistemi birleştiren, güçlü bir otomatik işlem deneyimi sunar.

Bu sistem, yalnızca fiyat hareketlerine dayanmak yerine, piyasadaki oyun düzeyini ölçen ATR (Ortalama Gerçek Aralık) göstergesini klasik grid mantığıyla birleştirerek daha akıllı ve esnek bir yapı oluşturur. Böylece, düşük oyunluk değişimi gereksiz işlemlerden kaçınırken, yüksek oyunluk süreleri piyasa koşullarına uyum sağlayarak optimum işlem aralıkları oluşur.

Öne Çıkan Özellikler

Akıllı Dinamik ATR Izgara Sistemi PRIVATE EA'nın en güçlü özelliklerinden biri, dinamik ATR tabanlı ızgara mekanizmasıdır. Piyasa oynaklığı arttığında, ızgara mesafeleri otomatik olarak genişler ve oynaklık düştüğünde daha dar işlem aralıkları oluşturulur. Bu şekilde:

  • Gereksiz pozisyon açılışları azaltılıyor.

  • Trend dönemlerinde daha kontrollü davranır.

  • Risk dağılımı optimize edilmiştir.

  • Piyasa koşullarına otomatik uyum sağlanır. Bu yapı sayesinde, sabit şebeke sistemlerinde görülen aşırı pozisyon birikimi önemli ölçüde azalır.

Gelişmiş Arsa Yönetimi PRIVATE EA, iki farklı arsa yönetim sistemi sunmaktadır:

1. Manuel Lot Sıralaması: Kullanıcı dilediği kadar lot seviyesi önceden belirleyebilir. Örnek: 0,02 → 0,02 → 0,02 → 0,04 → 0,04 → 0,06 ... Bu özellik, özellikle profesyonel yatırımcıların kendi risk planlarını titizlikle uygulamalarına olanak tanır.

2. Otomatik Artan Lot Sistemi Lot boyutu, belirtilen işlem bloklarına göre otomatik olarak artırılır. Örneğin:

  • İlk 5 işlem = 0,02 lot

  • Sonraki 5 işlem = 0,04 lot

  • Sonraki 5 işlem = 0,06 lot. Bu yapı, yatırımcının stratejisine bağlı olarak esnek bir pozisyon büyüklüğü modeli oluşturur.

Yön Filtreleme Teknolojisi Robotun üç farklı çalışma modu vardır:

  • Sadece SATIN AL

  • SADECE SATIŞ

  • AL + SAT (Çift yönlü)

    - İşlemler yalnızca hakim trend yönünde açılır, gereksiz ve düşük olasılıklı girişler filtrelenir.

    - Yanlış sinyalleri azaltmaya ve genel sinyal kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur.

    - Piyasadaki dalgalanmalar sırasında daha kontrollü ve verimli işlem yönetimi sağlar.

    - Genel performansı ve işlem verimliliğini artırmak için Akıllı ATR Grid sistemiyle birlikte çalışır.

    Bu özellik sayesinde yatırımcı, mevcut piyasa analizine dayanarak işlemlerin yalnızca belirli yönlerde açılmasını sağlayabilir. Tek yönlü işlem, özellikle trend piyasalarında performansı artırabilir.

Sepet Bazlı Kar Yönetimi, pozisyonları tek tek kapatmak yerine sepet bazlı yönetim uygular. Belirtilen hedef kara ulaşıldığında:

  • Tüm satın alma sepeti kapatılabilir.

  • Tüm satış sepeti kapatılabilir.

  • Kar elde edildi.

  • Yeni bir döngü otomatik olarak başlatılır. Bu sistem, şebeke stratejilerinde daha verimli bir kar toplama fırsatı sağlar.

Gelişmiş Risk Yönetimi Finans piyasalarında başarı sadece kârla ilgili değil, aynı zamanda risk kontrolüyle de ilgilidir. Bu nedenle, PRIVATE EA aşağıdaki güvenlik sistemlerini içermektedir:

  • Maksimum Düşüş Koruması: Belirtilen kayıp oranına ulaşıldığında, tüm açık işlemler kapatılır, yeni işlemlerin açılması engellenir ve hesap korunur. Bu özellik, beklenmedik piyasa hareketlerine karşı önemli bir güvenlik katmanı oluşturur.

  • Maksimum Açık İşlem Limiti: Her yön için maksimum işlem sayısı belirlenebilir. Bu, kontrolsüz pozisyon büyümesini önler, marj kullanımını sınırlar ve hesap güvenliğini artırır.

Zaman ve Fiyat Filtreleri PRIVATE EA, yalnızca uygun piyasa koşullarında işlem açmak üzere tasarlanmıştır.

  • Zaman Filtresi: İşlemler belirtilen zaman aralıklarında açılabilir (Örneğin: 08:00 - 22:00). Bu özellik, likiditenin düşük olduğu saatlerden kaçınmaya yardımcı olur.

  • Fiyat Aralığı Filtresi: Kullanıcı, alım ve satım işlemleri için minimum ve maksimum fiyat aralıkları belirleyebilir. Bu, robotun yalnızca istenen fiyat aralıklarında çalışmasını sağlar.

PRIVATE EA Profesyonel Bilgi Paneli, modern ve kullanıcı dostu bir kontrol paneline sahiptir. Panelde, aşağıdaki bilgiler tek bir ekrandan anında takip edilebilir:

  • Açık ALIM işlemlerinin sayısı

  • Açık satış işlemlerinin sayısı

  • Mevcut kar/zarar

  • Düşüş oranı

  • ATR Izgara mesafesi

  • Günlük kar

  • Aylık kar

  • Toplam kar

  • Filtreleme durumları Bu yapı, yatırımcıya piyasadaki durumunu anında izleme fırsatı sunar.

Kimler İçin Uygundur? PRIVATE EA şunlar için geliştirilmiştir:

  • Profesyonel yatırımcılar

  • Izgara stratejisi kullanan yatırımcılar

  • XAUUSD yatırımcıları

  • Endeks yatırımcıları

  • Forex kullanıcıları

  • Prop firması yatırımcıları

Çözüm

PRIVATE EA SYSTEM v1.13, klasik grid sistemlerinin güçlü yönlerini korurken modern risk yönetimi ve dinamik volatilite analizi ile geliştirilmiş yeni nesil otomatik işlem platformudur.

Akıllı ATR Grid Teknolojisi, gelişmiş lot yönetimi, sepet kar sistemi ve profesyonel kontrol paneli sayesinde yatırımcılara güçlü, esnek ve güvenilir bir işlem deneyimi sunar. Altın ve tüm enstrümanlar için özelleştirilebilir. XAU için minimum 50.000 sent bakiye önerilir. 

ÖZEL EA SİSTEMİ v1.13 Akıllı Şebeke • Dinamik Güç • Maksimum Kontrol


Reviews 1
Hasan025
45
Hasan025 2026.06.29 05:46 
 

Very easy to install and use, I have been using this EA and results are impressive. The support from developer is also excellent.

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Live Trading Signal Public real-time monitoring of trading activity: https://www.mql5.com/en/signals/2372719 Official Information Seller profile Official channel User Manual Setup instructions and usage guidelines: View user manual Zerqon EA is an adaptive Expert Advisor designed specifically for XAUUSD trading. The strategy is based on a Deep LSTM neural network model integrated through ONNX, allowing the system to process sequential market behavior and evaluate price dynamics in a st
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.29 (24)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Experts
UPDATE:  Next price: $699, Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +270% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in volatility between
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear?  Wave Rider  is honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months $499  until Signal reaches 150% - then 599 USD Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.0 upgrade notice: Close all Wave Rider positions before updating. Strategy Magic Numbers and several input names changed. Review your setting
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XAU Momentum
TICK STACK LTD
Experts
XAU Momentum — Trend-Aligned Gold Breakout EA Live Performance All Tick Stack Signals can be found on our website or by following the link below. See images below for more information.  https://www.mql5.com/en/blogs/post/773500 Launch Offer:   Grab XAU Momentum now at the lowest price it'll ever be. Bundle it with   Gold Neural Core   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Two copies left at current price - next price = 298$ How to use: Load on XAUUSD
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Experts
Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.6 (10)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Experts
SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Experts
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
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Flash Copy Pro MT5 - Professional & Ultra Fast Local Trade Copier Short Description:   A professional Trade Copier designed for Prop Firms and multi-account management. Features zero-lag copying, smart symbol matching, and advanced error protection. Full Description: Flash Copy Pro MT5   is a high-performance tool designed to copy trades from a single Master account to unlimited Slave accounts within milliseconds. It is specifically developed for Prop Firm traders and professional portfolio mana
Support and Resistance Indicator Pro
Oezkan Kahveci
Indicators
Support & Resistance Indicator Pro - User Manual This tool is an advanced analysis panel operating on MetaTrader 5 that instantly tracks the price's proximity to support and resistance levels, shows the trend direction (EMA), and sends notifications to both your computer and your mobile phone when an opportunity arises.  1. Adding to MetaTrader 5 (Installation) Open the Navigator window on the left side (Ctrl + N). Find the indicator under the Indicators tab. Click and drag it onto the chart yo
FREE
Fast Trade Pro
Oezkan Kahveci
Experts
This is a highly profitable fully automatic and semi-automatic grid strategy. ======== Usage ======== : Symbol: XAU and any major currency pair Timeframe: M1 or higher, but all timeframes can be tested Note: The grid strategy always involves a certain level of risk due to the accumulation of position sizes. However, its high profit potential ensures that it remains popular regardless of how much the forex market evolves. Semi-automatic trading is considered one of the best ways to balance profi
Grid Trend Pro 2
Oezkan Kahveci
Experts
XAUUSD Özel Set Dosyası (Güncellendi)   Gerekli Bakiye:    20.000 Cent-200 usd ya da 20000 usd Odak noktası: 29-30 Ocak 2026   tarihlerinde gözlemlenen büyük XAU kazası .   Amaç:   Piyasadaki sert düşüşler sırasında hesap dayanıklılığını artırmak ve güvenli bir çıkış sağlamak. Dosya ektedir. Kullanmadan önce geriye dönük testler yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. En son güncellenen dosya 4 numaralı yorumda yer almaktadır. Grid Trend Pro v2.04: Piyasayla Mücadele Etmek Yerine Piyasaya Uyum Sağl
Super Trend Reverse Grid
Oezkan Kahveci
Experts
Super Trend Reverse Grid Super Trend Reverse Grid is a professional algorithm designed to eliminate the risks associated with classic "counter-trend" strategies. Instead of opening trades against price direction, it utilizes Stop Orders (Buy Stop/Sell Stop) to follow the momentum. Multi-Asset Support: Optimized for XAUUSD (Gold), Silver, Bitcoin (BTC), and all major currency pairs. Smart Trend Filters: EMA 200 (Macro): Prevents opening trades against the main trend. MACD: Halts new grid placemen
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Experts
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Experts
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Wall Street Gold Pro
Oezkan Kahveci
Experts
Wall Street Gold Pro  Advanced XAUUSD Trading System for MetaTrader 5 Symbol: XAUUSD | Timeframe: M15 or any timeframe Minimum deposit: $2000 | Recommended: $2500 Wall Street Gold Pro is a professional MetaTrader 5 Expert Advisor explicitly engineered for XAUUSD (Gold) trading. It delivers a comprehensive approach to the markets by combining multi-timeframe trend confirmation, session-based trading windows, advanced news protection, automatic risk scaling, and unified basket profit management
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Oezkan Kahveci
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Hasan025
45
Hasan025 2026.06.29 05:46 
 

Very easy to install and use, I have been using this EA and results are impressive. The support from developer is also excellent.

Oezkan Kahveci
1203
Reply from developer Oezkan Kahveci 2026.06.29 14:52
Thank you so much for your kind words and positive feedback! We’re delighted to hear that you found the EA easy to install and that it has delivered impressive results for you. Your support means a lot to us, and we’re always here to help whenever you need assistance. Wishing you continued success and profitable trading!
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