Quantum Prime Pro EA

QUANTUM PRIME PRO EA 

XAUUSD (Altın) – 3 Farklı Mod (Saatlik ve Günlük Piyasa Hakimiyeti) "Tek seferde maksimum kar! Quantum Prime Pro ile altının nabzını hissedin."

Quantum Prime Pro, farklı piyasa koşulları için özel olarak geliştirilmiş 3 farklı gizli stratejiye sahip, tam donanımlı bir işlem robotudur. Piyasa güçlü bir trend gösterse de, Extreme bir bantta sıkışıp kalsa da, sisteminize uygun bir mod her zaman hazırdır.

UYUMLULUK NOTU (ÖNEMLİ)  Bu sürüm SADECE XAUUSD/GOLD fiyatını 2 ondalık basamakla gösteren araç kültürleriyle uyumludur. (Örnek: 4805.35 gibi 2 basamaklı sayılar — 4805.352 gibi 3 basamaklı sayılar gösteren araç kodları için henüz hazır değildir.) Lütfen aracınızı kullanmadan önce kurumunuzun fiyat gösterimini kontrol edin.

MİNİMUM BAKİYE  Sadece 100 USD ile başlayabilirsiniz. Önerilen bakiye 250 USD ve üzeridir. Dinamik parti programlaması sayesinde, küçük sermayeler bile sıkı bir şekilde korunmaktadır.

VPS GEREKSİNİMİ  Sistemin 7/24 sürekli çalışması, beklenen tuzak emirlerinin anında işlenmesinin dönüştürülmesini ve takip eden stop çıkışının kusursuz çalışmasını sağlamak için düşük pingli bir VPS'nin çalıştırılmasını sağlar.

GERÇEK VERİ TEST SONUÇLARI (1 Ocak 2025 – 25 Nisan 2026)  1.000 USD'lik başlangıç ​​sermayasi 5 milyon USD'ye ulaşarak %500.000 kar sağlıyor. Test, gerçek onay verilerinin takibi kayboluyor. (IC MARKETS ve XM Global ile Mod 3'te test edilmiştir)

TEMEL AVANTAJLAR

  • 3 Farklı Strateji: Saatlik (H1) ve Günlük (D1) zaman dilimlerinde çalışan, Extreme piyasaları veya güçlü trendler için özel olarak çözülebilen mod seçenekleri.

  • EMA 200 Trend Filtresi: Yanlış çözülerek yerleşimi için arka planda çalışan güçlü bir hareketli ortalama filtresi (Sadece Mod 1'e özel).

  • Sanal (Gizli) Takip Eden Durdurma: Aracı kuruma görünmeyen sanal takip etmeyen bölümleri durdurmayla avcılığından koruma (Sadece Mod 2'ye özel).

  • %1 – %10 Risk Seçimi: İşlem başına risk yüzdesi olarak ayarlama yapılır. Otomatik parti programlama sistemi gerisini halleder.

  • Izgara Yok, Marj Yok: Aşırı marj tüketen Martingale, ızgara veya maliyet ayarlı tasarruflara başka başvuruz; her işlemi kendi Zarar Durdurma (SL) ve Kar Al (TP) ile bağımsızdır.

  • Dinamik ATR Risk Yönetimi: Durdurma ve hedef emirleri ile takip etmeyen adımlarını durmalarını, piyasanın mevcut oyunluğunu (ATR) esnek bir şekilde uyum sağlar.

  • Canlı Bilgi Paneli: Anlık kar/zarar, günlük/haftalık/aylık kazançlar, hedeflenen destek/direnç kırılmaları kaydedildi, mevcut yayılma ve işlem durumu, hepsi tek bir canlı ekranda.

MOD 1, MOD 2 VE MOD 3 – ÜÇLÜ PİYASA HAKİMİYETİ Robotun temeliki bu 3 mod, yalnızca XAUUSD üzerinde çalıştırılabilir şekilde optimize edilmiştir. Mod 1 ve 2 saatlik grafiklerde çalışır. Mod 3 günlük grafikte çalışmaktadır. Hangi grafiğe bağlı olursa olsun, EA otomatik olarak kendi zaman dilimini (D1 veya H1) kod içinden okur.

  • Mod 1 (H1 – EMA Onaylı Saatlik Trend Takibi):  Güçlü saatlik trendleri yakalamak için tasarlanmıştır. Sadece EMA 200 filtresini kullanarak ana trend yönünde işlemlere girer. Çift bir Takip Eden Stop kullanır ve piyasa oyunluğuna (ATR) bağlı olarak ikinci aşama stop seviyesi dinamik olarak hesaplayarak maksimum kar kilitler.

  • Mod 2 (H1 – Aralık Avcısı ve Sanal Stop):  Net bir trendin olmadığı Extreme piyasalar için idealdir. Daha sık fırsat aramak için EMA filtresini devre dışı bırakır. Kârı korumak için "Sanal Takip Eden Stop" (aracı kurumdan gizli) kullanarak fiyat dar aralıklarda dalgalanırken agresif bir şekilde kâr toplar.

  • Mod 3 (D1 – Günlük Trend Ustası):  Piyasayı çok daha geniş bir perspektiften okur. Günlük (D1) grafiğe dayalı destekli/direnç kırılmalarını hedefler. Sabırla bekler ve erken girmek yerine, güçlü kırılmalar sırasında dinamik ATR tabanlı Stop-Loss ve Take-Profit seviyeleri atayarak büyük trend dalgalarından yararlanmayı amaçlar.

KURULUM VE KULLANIM

  1. VPS yapılandırılır (sorunsuz çalışma için 5 ms'nin altında ping süresine tabi tutulur).

  2. EA'yı XAUUSD/Gold grafiğine sürükleyip bırakın (2 ondalık basamaklı bir aracı kurum şartı!).

  3. Piyasa okumanıza veya stratejinize bağlı olarak Mod 1, Mod 2 veya Mod 3'ü seçme veya sihirli sayıyı değiştirme programları çalıştırılır.

  4. "Risk Yüzdesi" bölümünde işlem başına riskinizi %1 ile %10 arasında ayarlayın.

  5. En az 100 USD ile arkanızda kalanın ve panelden durumu anlık takip edin. Fırsatlar güçlendikçe, risk panelinden kontrol ederek artırmak sizin elinizde!

RİSK UYARISI Forex piyasasında yüksek risk içerir. Quantum Prime Pro, sıkı koruma düzeni (SL ve her işlem için bağımsız giriş noktaları) sunar; Ancak geçmiş sonuçların performansının %100 güvencesi değildir.

GELİŞTİRİCİ NOTU: "Piyasa koşulları uygun olduğunda risk almak üzere bir harekettir. %1 ile %10 arasındaki seçim tamamen size kalmış. Izgarayı kullanmıyorsunuz; sistem 'keskin nişancı' gibi tek atış yapıyor. VPS ile 7/24; stoploss kalkanınız her zaman hazır."

FİYATLANDIRMA STRATEJİSİ  Quantum Prime Pro, her 10 satıştan sonra fiyatının artmasıyla ilgili bir modelle sunuluyor. Erken davrananlar kazanır — fiyat artmadan önce bu güçlü robota sahip olma avantajınızı güvence altına alın!

Tek seferde maksimum kar! Quantum Prime Pro ile altının nabzını hissedin. 

Рекомендуем также
Gold Multi Time Multi Divergence EA
Gazi Mahmudur Rahman
Эксперты
Советник Gold Multi Time Multi Divergence (от 200 до 1000 долларов США за 7 месяцев) Советник Gold Multi Time Multi Divergence — это профессиональная торговая система для MT5, созданная для точного отслеживания высоковероятных разворотов и продолжения тренда. Он специально оптимизирован для золота (XAUUSD), но также без проблем работает на Форексе, индексах и криптовалютах. Обзор стратегии Этот советник сочетает анализ ценового движения с дивергенциями RSI и MACD на нескольких таймфрей
Advanced ADX Bot
Steve Zoeger
1 (1)
Эксперты
Добро пожаловать в усовершенствованный робот MT 5 ADX Просто установите фильтр индикаторов ADX по своему усмотрению, и робот выполнит эту работу за вас. Функции: - Магическое число - Фильтр спреда - Тейк-профит - Стоп-лосс - Сдвиг бара - Выход на противоположном сигнале - Фильтр (регулируемый) - Прицепной (регулируемый) - Мартингейл (регулируемый) и многое другое. Пожалуйста, не стесняйтесь скачать его и торговать 24/7. Если вам нужна помощь в его настройке, пожалуйста, не стесняйт
Aurum Gold Trading Expert Xauusd
Zachary Lacroix
Эксперты
Aurum is a professional Smart Money Concept (SMC) Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for XAU/USD on the M15 timeframe. It automates Candle Range Theory (CRT) on H4, MMXM bias confirmation on H1, and precision entries via Fair Value Gaps, Order Blocks, and Market Structure Shifts on M15. No martingale. No grid. No averaging down. Hard stop on every trade. THE THREE-LAYER ENTRY SYSTEM Layer 1 — CRT on H4 (The Setup) Aurum scans for the institutional three-candle CRT pattern: Candl
Gold Engine XAUUSD
Mehdi Oughla
Эксперты
Gold Engine XAUUSD Live Signal IC Markets:   https://www.mql5.com/en/signals/2376246 Gold Engine XAUUSD was optimized primarily for IC Markets trading conditions. Gold Engine XAUUSD is a professional Expert Advisor developed for MetaTrader 5 and focused on XAUUSD / Gold trading. The idea behind this EA is simple: transform years of market observation, manual trading experience and repeated strategy testing into an automated trading system that can operate with discipline, consistency and clear
Remstone
Remstone
5 (8)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live Performance:   Pepperstone Community: Join Remstone MQL5 Channel Никаких обещаний, никаких фальшивок и никаких иллюзий. Зато богатый живой опыт. Присоединяйтесь к растущему сообществу успешных трейдеров, использующих возможности Remstone! Remstone — это полностью автоматизированное торговое решение, разработанное для анализа рыночных тенденций. Оно создано на осно
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Эксперты
Neuron Net GOLD is an integration of the Python programming language, deep learning machine and mql5 code to be able to predict XAUUSD price movements so as to produce entries and exits based on artificial intelligence. How it works: At the start of asian session, Neuron Net Gold will carry out analysis based on historical data and predict gold price movements.  If the price prediction is up, Neuron Net Gold will take a long position, and vice versa.  Neuron Net Gold will close the position au
Xau Zilla AI Mech
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAU ZILLA AI MECHThe Ultimate AI-Assisted Multi-Strategy Core for XAUUSD Xau Zilla AI Mech  is a fierce, institutional-grade trading robot engineered for one singular purpose: Dominate the Gold (XAUUSD) market with adaptive AI precision. Inspired by advanced multi-strategy algorithms, it doesn't rely on a single rigid rule. Instead, its internal AI engine dynamically selects between 5 distinct market regime strategies (Trend, Mean Reversion, Breakout, Volatility, Momentum). Unlike traditional s
Pips Breaker
Carl Marvin Fajardo
Эксперты
The Breakout Continues. The System Evolves. Welcome to Pips Breaker EA — an advanced automated trading system developed for traders who value disciplined execution, controlled risk, and professional market monitoring. Pips Breaker was developed through years of testing, refinement, and adaptation to changing market conditions. The latest version introduces an improved hybrid trading engine while preserving the disciplined trading approach behind the original system. Pips Breaker does not open t
The institutional GBPUSD
Mathieu Ouellet
Эксперты
WRITE TO ME TO SET THE ROBOT ACCORDING TO YOUR CAPITAL The Institutional GBPUSD - Trade with Institutional Logic Description: Introducing The Institutional GBPUSD , a specialized Expert Advisor that applies "Smart Money Concepts" to navigate the GBPUSD market with institutional-grade precision. This EA is not just another robot; it is a sophisticated trading tool designed to identify high-probability zones where major market players make their moves. Exceptional Demonstrated Performance Durin
Eurovision
Sourav Chatterjee
Эксперты
EuroVision — Multi-Strategy EURUSD H1 Trading System One pair. Ten strategies. One clean trade plan. EuroVision is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor built specifically for the EURUSD H1 chart. Instead of relying on a single "magic" setup, it runs a diversified basket of independent strategies at once — each one looking at price action, momentum, volatility and mean-reversion from a different angle. When conditions align, EuroVision opens, manages and closes positions for you, 24 ho
Longwei Dragon Scale Gold Mech
Napat Puangjunkum
Эксперты
LONGWEI DRAGON-SCALE GOLD MECH  Ultra-Fast M5 Micro Scalping Engine Longwei Dragon-Scale Gold Mech  is a highly precise, ultra-fast Micro Scalping Expert Advisor designed specifically for XAUUSD on the M5 timeframe. Inspired by "Longwei", the ancient Chinese golden dragon, this EA strikes with unparalleled speed and precision. While other EAs hold trades for hours or days, Longwei is designed for speed. The average holding time is just 15 to 30 minutes! It gets in, extracts profit, and gets o
Emperor
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Возможности использования конструктора торговых роботов Monitoring real accounts https://www.mql5.com/en/signals/2360236 Готовые файлы с настройками предоставляются. Разберём возможности конструктора торговых роботов — сгруппируем их по блокам для наглядности. 1. Готовые решения vs разработка собственных стратегий Готовые стратегии: Мгновенный старт. Не нужно тратить время на разработку — можно сразу начать автоматизированную торговлю. Проверенные алгоритмы. Стратегии прошли тестирование на исто
GoldFlux AI
Marius Ovidiu Sunzuiana
Эксперты
GoldFlux AI is a next‑generation trading system engineered exclusively for GOLD (XAUUSD) and optimized for the M5 timeframe . Every component of its architecture is built around the unique volatility, liquidity cycles, and micro‑structure behavior of gold, allowing the bot to operate with exceptional precision in short‑term market conditions. ***This shall be a launch temporary price, after a while price will increase considerably.*** Powered by advanced AI‑driven mathematical models , the syst
FVG Profile Multi optimized
Aleksey Usachev
Эксперты
EA is based on FVG and some filters. M1 timeframe is allowed only. 20 pairs in a set to crate a portfolio. See .set file in comments, it was optimized to work together and cover others losses. Default setting takes current symbol and parameters from a first set. Max risk is hardcoded as 1% per trade in any mode. Common settings: UseRisk - calculate lots based on risk per trade. RiskPerTrade - value in percentage (values above 1 are ignored). UseBalanceLot - lot = balance * BalanceLot. UseVar - v
Donalds MT5 Gold SmartTrend
Japheth Donald Tatapudi
Эксперты
GOLD Donald’s EA –  XAUUSD Trend Trading is a professional, MQL5 Expert Advisor designed for traders who want efficient automated trading . It combines trend confirmation with ATR volatility-based exits to minimize risk and maximize stability. Recommended Account:  Hedge accounts (MT5) Symbols Tested:   XAUUSD H1/H4 ( based on brokerage)  Leverage:  1:100 Balance Requirement:   Minimum $300 (demo recommended), $1000 to $2500 for live accounts for proper risk scaling. Trading Mode:   Market Execu
Gold High
Barat Ali Rezai
4.56 (9)
Эксперты
***  64% DISCOUNT, LAST CHANCE TO BUY THE EA AT $250, ONLY 3 COPIES LEFT AT THIS PRICE  ***  Gold High is a complete automated trading robot that has been designed and created based on our best strategies in forex trading.  All trades are protected by stop loss. Users can use a fixed lot or auto lot money management. Our team will regularly check the data and will publish updates If needed. Why this EA : T he EA has successfully passed live testing for over 116 weeks Smart entries calculated b
Impulse Hunter MT5
Viktor Ternovskyi
Эксперты
Написал для себя хорошего эксперта для прибыльной торговли, который и вам может помочь приумножить депозит. Он может отслеживать все или отобранные торговые инструменты вашего брокера на предмет резких скачков цены. Лучше всего для отслеживания и торговли подходят акции, как более трендовые инструменты в отличие от Форекса, и более предсказуемы в своём движении, особенно на сильных позитивных или негативных новостях. Например акции Tesla после объявления сплита выросли на 60 процентов за две нед
Nb SMC EA
Noppadon Boonpromuppatham
3 (2)
Эксперты
NB SMC Elite EA Fully automated Smart Money Concept EA. Detects CHoCH, Liquidity Sweeps, FVG entries, and Structure-based SL/TP on any symbol, M5,M15,H1 timeframe. DESCRIPTION NB SMC Elite EA — Institutional-Grade Smart Money Automation Trade the markets the way institutions do — automatically. NB SMC Elite EA is a fully automated Expert Advisor built on the Smart Money Concept (SMC) framework. It identifies high-probability reversal setups by detecting the same structural events that institutio
Adaptive Channel Scalper Pro
Samaneh Safar
Эксперты
Adaptive Channel Scalper Pro – Советник MT5 Adaptive Channel Scalper Pro — это полностью автоматизированная торговая система для MT5, созданная для трейдеров, которым требуется профессиональный, стабильный и гибко настраиваемый алгоритм. Советник использует адаптивный канал, основанный на волатильности рынка, чтобы находить высококачественные торговые сигналы и открывать сделки с соблюдением строгих механизмов риск-контроля. Он разработан для стабильности, надежности и плавных долгосрочных резул
AnaCristina MT5
Muharrem Rogova
5 (2)
Эксперты
Институциональный мультивалютный Форекс-советник AnaCristina — это автоматизированная мультивалютная торговая система для рынка Форекс, разработанная для платформы MetaTrader 5. Советник объединяет несколько алгоритмических торговых стратегий: скальпинг, трендовые и импульсные модели, подходы возврата к среднему в диапазонных фазах и системы захвата пробоев — всё под управлением интеллектуального механизма определения рыночного режима. Система анализирует рыночную структуру, волатильность, импул
RSI crossmarket
Yoan, Sylvain Biesuz
5 (2)
Эксперты
diversification to sleep well RSIcrossmarket is an EA that adapts to all markets . It manages to maintain a relatively low drawdown and realistic coherent gain with basic setting , good on 36 markets . Designed for the purpose of long-term portfolio management The strategy uses a martingale approach and hedging , which helps to avoid staying with low drawdown. As mentioned earlier, due to its relatively low average drawdown, it is designed to be used on allmost major and minor currency, ind
Aurum v10
Tsepang Lawrence Nkisi
Эксперты
Aurum Liquid Trend Continuation System for XAUUSD Hello traders, Aurum is an automated trading system developed for XAUUSD (Gold) . It is based on structured price action and multi-timeframe analysis. The system is designed to participate in directional market phases using predefined rules for entry, position management, and risk control. Aurum operates only when specific market conditions are met. When conditions are not clear, the system remains inactive. General approach The system follows t
The Prop Hunt EA
Michael Prescott Burney
5 (1)
Эксперты
Prop Hunt Portfolio для NZDUSD H1 Prop Hunt Portfolio — это профессиональный советник MetaTrader 5 для торговли NZDUSD на таймфрейме H1, работающий на универсальном портфельном фреймворке Expert Advisor HQ. Он предназначен для структурированной автоматической торговли на NZDUSD H1 с наглядной визуализацией на графике: точки входа, выхода, защитные уровни и текущая производительность, что позволяет в реальном времени отслеживать работу советника. Обзор Prop Hunt Portfolio сочетает портфельную стр
Mola Mola
Putu Hery Siswanto
Эксперты
MOLA MOLA V5.07 MULTI-TIMEFRAME GOLD TRADING EXPERT ADVISOR FOR METATRADER 5 INTRODUCTORY STEP PRICE MOLA MOLA V5.07 is currently offered under an introductory step-price campaign. Buyers 1–10: USD 30 Buyers 11–20: USD 59 Buyers 21–30: USD 89 Buyers 31–40: USD 119 Buyer 41 onward: USD 199 The V5.07 campaign count begins from the V5.07 campaign launch. WHAT IS MOLA MOLA? want to know more  MOLA MOLA — Multi-Timeframe Gold Trading with Capital Governance - Trading Systems - 7 August 2026 - Traders
Ride Trend
Kambiz Shahriarynasab
Эксперты
Only gold and bitcoin can be profitable. Trade time is 30 minutes and trend time is 1 hour. You should check the efficiency of this robot at the end of three months. Strong trends make very good profits. There are many inputs for your personalization, but the best settings are defined by default. This indicator will have many updates and special settings will be added to it. You can contact us via Instagram, Telegram, WhatsApp, email or here. We are ready to answer you.
XAU Apollo ONNX Vanguard
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAU APOLLO ONNX VANGUARD  The 4-Core Neural Consensus Engine (No Grid / No Martingale) XAU Apollo ONNX Vanguard  is an elite, institutional-grade Expert Advisor built exclusively for the XAUUSD (Gold) market. Inspired by Apollo, the God of Light and Gold, this system acts as a vanguard for your portfolio, trading with absolute precision and unyielding risk management. Unlike traditional EAs that rely on dangerous Grid or Martingale strategies, Apollo uses a pure single-shot execution model wi
SSscalp
Mary Wambui Waweru
Эксперты
Hello, SSscalp is a fairly aggressive scalping bot. Applicable currency pairs in this case include GBPUSD, USDJPY, and EURUSD. You are welcome to optimize the strategy to your liking, but the default settings are still okay. The attached historical modelling is based on EVERY TICK model though if you have good quality custom symbols feel free to use them for back testing. 
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Эксперты
TW Trend Hunter MT5 – Экспертный советник для высокоточной скальпировки золота и трендовых стратегий   TW Trend Hunter MT5 — это не обычный торговый бот. Это сложный, проверенный на практике экспертный советник, созданный для успешной торговли на волатильных рынках, используя четкие сигналы тренда и строгий риск-менеджмент. Основные характеристики: Выполняет только одну сделку за раз для лучшего контроля рисков Умное распознавание трендов как на краткосрочных, так и на долгосрочных уровнях Г
Spax ultra gold and nasdaq ai powered ea
Engidawork Gebeyehu Demissie
Эксперты
SPAX ULTRA  AI is an institutional-grade Expert Advisor powered by a live multi-agent AI engine (GPT-4o, Claude, Gemini, DeepSeek & Grok) that evaluates every signal before a trade is placed. With 19 built-in trading models — spanning smart money concepts, trend following, pattern recognition, and session breakouts — V12 adapts to any market condition using real-time regime detection that automatically activates only the right models for the current environment. Every trade is risk-managed with
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Эксперты
Советник QuantumPip ("КвантумПип") - это полностью автоматический советник, который умеет торговать на нескольких символах с одного графика. Советник также использует цены Золота, Нефти, "Шмукси" (мой аналог "Дикси"), DAX или FTSE для расчета входов по этим символам. Советник использует два вида рекуррентной нейронной модели - односетевую (решения "бай" или "селл") и двухсетевую (решения "бай" или неопределенность и "селл" или неопределенность). Таким образом, советник QuantumPip торгует одновре
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.24 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Private EA
Oezkan Kahveci
5 (1)
Эксперты
ÖZEL EA SİSTEMİ v2.4 Haber Filtresi Ayarları: MetaTrader 5'te Araçlar → Seçenekler → Uzman Danışmanlar'ı açın . Listelenen URL için WebRequest'e izin ver seçeneğini etkinleştirin . Aşağıdaki adresi ekleyin: https://nfs.faireconomy.media/ EA'yı grafikten kaldırın ve tekrar ekleyin. Giriş alanlarında "Ekonomik Haber Filtresini Etkinleştir" seçeneğini "true" olarak bırakın . Bu filtre, yüksek etkili USD, GBP ve EUR haberlerinden 3 saat önce yeni işlemleri engeller ve olaydan 1 saat sonra tekrar iş
Flash Copy Pro MT5
Oezkan Kahveci
Утилиты
Flash Copy Pro MT5 - Professional & Ultra Fast Local Trade Copier Short Description:   A professional Trade Copier designed for Prop Firms and multi-account management. Features zero-lag copying, smart symbol matching, and advanced error protection. Full Description: Flash Copy Pro MT5   is a high-performance tool designed to copy trades from a single Master account to unlimited Slave accounts within milliseconds. It is specifically developed for Prop Firm traders and professional portfolio mana
Support and Resistance Indicator Pro
Oezkan Kahveci
Индикаторы
Support & Resistance Indicator Pro - User Manual This tool is an advanced analysis panel operating on MetaTrader 5 that instantly tracks the price's proximity to support and resistance levels, shows the trend direction (EMA), and sends notifications to both your computer and your mobile phone when an opportunity arises.  1. Adding to MetaTrader 5 (Installation) Open the Navigator window on the left side (Ctrl + N). Find the indicator under the Indicators tab. Click and drag it onto the chart yo
FREE
Fast Trade Pro
Oezkan Kahveci
Эксперты
This is a highly profitable fully automatic and semi-automatic grid strategy. ======== Usage ======== : Symbol: XAU and any major currency pair Timeframe: M1 or higher, but all timeframes can be tested Note: The grid strategy always involves a certain level of risk due to the accumulation of position sizes. However, its high profit potential ensures that it remains popular regardless of how much the forex market evolves. Semi-automatic trading is considered one of the best ways to balance profi
Grid Trend Pro 2
Oezkan Kahveci
Эксперты
XAUUSD Özel Set Dosyası (Güncellendi)   Gerekli Bakiye:    20.000 Cent-200 usd ya da 20000 usd Odak noktası: 29-30 Ocak 2026   tarihlerinde gözlemlenen büyük XAU kazası .   Amaç:   Piyasadaki sert düşüşler sırasında hesap dayanıklılığını artırmak ve güvenli bir çıkış sağlamak. Dosya ektedir. Kullanmadan önce geriye dönük testler yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. En son güncellenen dosya 4 numaralı yorumda yer almaktadır. Grid Trend Pro v2.04: Piyasayla Mücadele Etmek Yerine Piyasaya Uyum Sağl
Super Trend Reverse Grid
Oezkan Kahveci
Эксперты
Super Trend Reverse Grid Super Trend Reverse Grid is a professional algorithm designed to eliminate the risks associated with classic "counter-trend" strategies. Instead of opening trades against price direction, it utilizes Stop Orders (Buy Stop/Sell Stop) to follow the momentum. Multi-Asset Support: Optimized for XAUUSD (Gold), Silver, Bitcoin (BTC), and all major currency pairs. Smart Trend Filters: EMA 200 (Macro): Prevents opening trades against the main trend. MACD: Halts new grid placemen
Vector Pro
Oezkan Kahveci
Эксперты
XAUUSD - GOLD için optimize edilmiştir. Grafik zaman dilimi önemli değildir. 3 ondalık basamaklı komisyoncular için uygun değildir (Örneğin, Exness için uygun değildir). Sadece bir mod seçin. Hızlı geri test için, ayarlar bölümünün bilgi panelini devre dışı bırakabilirsiniz. Vector Pro v1.0 sadece basit bir alım-satım uygulamaları değil; Risk yönetimi, çoklu zaman dilimli analiz ve güçlü güçlerle oluşturulmuş kapsamlı bir işlem sistemidir. Sistemin temel özellikleri ve alternatif strateji modlar
Trailing Stop Pro EA
Oezkan Kahveci
Утилиты
Multi Symbol and Multi Magic Trailing Stop Manager with Basket USER AND INSTALLATION GUIDE  1. QUICK START & PARAMETERS This Expert Advisor (EA) automatically manages and tracks the Trailing Stop levels for your manual trades or trades opened by other EAs, based on your custom symbol and point settings.  Trailing Mode Settings Trailing Mode: Individual : Tracks each trade independently based on its own open price. Basket : Tracks trades of the same symbol and direction together as a single bund
Volatility Trapper
Oezkan Kahveci
Индикаторы
Volatility Trapper – AI-Powered Volatility Breakout Indicator Volatility Trapper is a professional MT5 indicator developed to detect low volatility periods in the market and identify upcoming strong price movements in advance. The indicator combines Bollinger Bands and ATR (Average True Range) algorithms to analyze volatility squeezes and notifies the user of potential breakout points. This allows traders to prepare in advance for strong bullish or bearish movements that may occur in the market.
Wall Street Gold Pro
Oezkan Kahveci
Эксперты
Wall Street Gold Pro  Advanced XAUUSD Trading System for MetaTrader 5 Symbol: XAUUSD | Timeframe: M15 or any timeframe Minimum deposit: $2000 | Recommended: $2500 Wall Street Gold Pro is a professional MetaTrader 5 Expert Advisor explicitly engineered for XAUUSD (Gold) trading. It delivers a comprehensive approach to the markets by combining multi-timeframe trend confirmation, session-based trading windows, advanced news protection, automatic risk scaling, and unified basket profit management
Gold Radar X
Oezkan Kahveci
Эксперты
GOLD RADAR X v1.34 Fully Automated XAUUSD Trading Robot Product Introduction and Quick User Guide IMPORTANT USAGE INFORMATION The current default settings of Gold Radar X have been optimized specifically for XAUUSD trading and RoboForex Pro account conditions . Spreads, commissions, price digits, execution speed, liquidity, and trading conditions may vary between brokers. Therefore, before using the robot with a different broker or account type, it should be tested on a demo account and, where
Gold Auto Pilot
Oezkan Kahveci
Эксперты
Gold Auto Pilot v3.1 Open the Trade from Your Phone — Let the Robot Manage the Rest Gold Auto Pilot v3.1 combines manual trading freedom with automated basket management. You can identify an opportunity and open your first BUY or SELL trade manually through the MetaTrader 5 mobile application . Gold Auto Pilot, running on your computer or VPS, automatically detects and adopts that manual trade on the same symbol. From that moment, the robot can manage the trade according to your selected setting
ProTrader Toolbox EA
Oezkan Kahveci
Эксперты
ProTrader Toolbox EA  Multi-Asset • Multi-Strategy Trading Toolkit ProTrader Toolbox EA is a flexible MetaTrader 5 Expert Advisor designed for traders who want to build and manage different trading approaches from a single system. With more than 100 configurable inputs, the EA combines entry timing, grid management, trend filters, risk controls, multiple take-profit methods, manual trade takeover, market analysis, mobile notifications, and live information panels. The EA works on the symbol of t
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв