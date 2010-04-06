QUANTUM PRIME PRO EA

XAUUSD (Altın) – 3 Farklı Mod (Saatlik ve Günlük Piyasa Hakimiyeti) "Tek seferde maksimum kar! Quantum Prime Pro ile altının nabzını hissedin."



Quantum Prime Pro, farklı piyasa koşulları için özel olarak geliştirilmiş 3 farklı gizli stratejiye sahip, tam donanımlı bir işlem robotudur. Piyasa güçlü bir trend gösterse de, Extreme bir bantta sıkışıp kalsa da, sisteminize uygun bir mod her zaman hazırdır.

UYUMLULUK NOTU (ÖNEMLİ) Bu sürüm SADECE XAUUSD/GOLD fiyatını 2 ondalık basamakla gösteren araç kültürleriyle uyumludur. (Örnek: 4805.35 gibi 2 basamaklı sayılar — 4805.352 gibi 3 basamaklı sayılar gösteren araç kodları için henüz hazır değildir.) Lütfen aracınızı kullanmadan önce kurumunuzun fiyat gösterimini kontrol edin.

MİNİMUM BAKİYE Sadece 100 USD ile başlayabilirsiniz. Önerilen bakiye 250 USD ve üzeridir. Dinamik parti programlaması sayesinde, küçük sermayeler bile sıkı bir şekilde korunmaktadır.

VPS GEREKSİNİMİ Sistemin 7/24 sürekli çalışması, beklenen tuzak emirlerinin anında işlenmesinin dönüştürülmesini ve takip eden stop çıkışının kusursuz çalışmasını sağlamak için düşük pingli bir VPS'nin çalıştırılmasını sağlar.

GERÇEK VERİ TEST SONUÇLARI (1 Ocak 2025 – 25 Nisan 2026) 1.000 USD'lik başlangıç ​​sermayasi 5 milyon USD'ye ulaşarak %500.000 kar sağlıyor. Test, gerçek onay verilerinin takibi kayboluyor. (IC MARKETS ve XM Global ile Mod 3'te test edilmiştir)

TEMEL AVANTAJLAR

3 Farklı Strateji: Saatlik (H1) ve Günlük (D1) zaman dilimlerinde çalışan, Extreme piyasaları veya güçlü trendler için özel olarak çözülebilen mod seçenekleri.

EMA 200 Trend Filtresi: Yanlış çözülerek yerleşimi için arka planda çalışan güçlü bir hareketli ortalama filtresi (Sadece Mod 1'e özel).

Sanal (Gizli) Takip Eden Durdurma: Aracı kuruma görünmeyen sanal takip etmeyen bölümleri durdurmayla avcılığından koruma (Sadece Mod 2'ye özel).

%1 – %10 Risk Seçimi: İşlem başına risk yüzdesi olarak ayarlama yapılır. Otomatik parti programlama sistemi gerisini halleder.

Izgara Yok, Marj Yok: Aşırı marj tüketen Martingale, ızgara veya maliyet ayarlı tasarruflara başka başvuruz; her işlemi kendi Zarar Durdurma (SL) ve Kar Al (TP) ile bağımsızdır.

Dinamik ATR Risk Yönetimi: Durdurma ve hedef emirleri ile takip etmeyen adımlarını durmalarını, piyasanın mevcut oyunluğunu (ATR) esnek bir şekilde uyum sağlar.

Canlı Bilgi Paneli: Anlık kar/zarar, günlük/haftalık/aylık kazançlar, hedeflenen destek/direnç kırılmaları kaydedildi, mevcut yayılma ve işlem durumu, hepsi tek bir canlı ekranda.

MOD 1, MOD 2 VE MOD 3 – ÜÇLÜ PİYASA HAKİMİYETİ Robotun temeliki bu 3 mod, yalnızca XAUUSD üzerinde çalıştırılabilir şekilde optimize edilmiştir. Mod 1 ve 2 saatlik grafiklerde çalışır. Mod 3 günlük grafikte çalışmaktadır. Hangi grafiğe bağlı olursa olsun, EA otomatik olarak kendi zaman dilimini (D1 veya H1) kod içinden okur.

Mod 1 (H1 – EMA Onaylı Saatlik Trend Takibi): Güçlü saatlik trendleri yakalamak için tasarlanmıştır. Sadece EMA 200 filtresini kullanarak ana trend yönünde işlemlere girer. Çift bir Takip Eden Stop kullanır ve piyasa oyunluğuna (ATR) bağlı olarak ikinci aşama stop seviyesi dinamik olarak hesaplayarak maksimum kar kilitler.

Mod 2 (H1 – Aralık Avcısı ve Sanal Stop): Net bir trendin olmadığı Extreme piyasalar için idealdir. Daha sık fırsat aramak için EMA filtresini devre dışı bırakır. Kârı korumak için "Sanal Takip Eden Stop" (aracı kurumdan gizli) kullanarak fiyat dar aralıklarda dalgalanırken agresif bir şekilde kâr toplar.

Mod 3 (D1 – Günlük Trend Ustası): Piyasayı çok daha geniş bir perspektiften okur. Günlük (D1) grafiğe dayalı destekli/direnç kırılmalarını hedefler. Sabırla bekler ve erken girmek yerine, güçlü kırılmalar sırasında dinamik ATR tabanlı Stop-Loss ve Take-Profit seviyeleri atayarak büyük trend dalgalarından yararlanmayı amaçlar.

KURULUM VE KULLANIM

VPS yapılandırılır (sorunsuz çalışma için 5 ms'nin altında ping süresine tabi tutulur). EA'yı XAUUSD/Gold grafiğine sürükleyip bırakın (2 ondalık basamaklı bir aracı kurum şartı!). Piyasa okumanıza veya stratejinize bağlı olarak Mod 1, Mod 2 veya Mod 3'ü seçme veya sihirli sayıyı değiştirme programları çalıştırılır. "Risk Yüzdesi" bölümünde işlem başına riskinizi %1 ile %10 arasında ayarlayın. En az 100 USD ile arkanızda kalanın ve panelden durumu anlık takip edin. Fırsatlar güçlendikçe, risk panelinden kontrol ederek artırmak sizin elinizde!

RİSK UYARISI Forex piyasasında yüksek risk içerir. Quantum Prime Pro, sıkı koruma düzeni (SL ve her işlem için bağımsız giriş noktaları) sunar; Ancak geçmiş sonuçların performansının %100 güvencesi değildir.

GELİŞTİRİCİ NOTU: "Piyasa koşulları uygun olduğunda risk almak üzere bir harekettir. %1 ile %10 arasındaki seçim tamamen size kalmış. Izgarayı kullanmıyorsunuz; sistem 'keskin nişancı' gibi tek atış yapıyor. VPS ile 7/24; stoploss kalkanınız her zaman hazır."

FİYATLANDIRMA STRATEJİSİ Quantum Prime Pro, her 10 satıştan sonra fiyatının artmasıyla ilgili bir modelle sunuluyor. Erken davrananlar kazanır — fiyat artmadan önce bu güçlü robota sahip olma avantajınızı güvence altına alın!

Tek seferde maksimum kar! Quantum Prime Pro ile altının nabzını hissedin.