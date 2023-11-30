Visual correlation MT5
- Indicators
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Andrey TatarinovRobot for trading on news
https://www.mql5.com/en/market/product/10427
Trend Hunter indicator with the ability to send signals to Telegram
- Version: 1.3
Some instruments begin to move earlier than others. Such moments can be determined when overlaying charts.
Version for MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/33063
Исключительно удачный и наглядный индикатор - незаменимый помощник в ручной арбитражной торговле. Спасибо автору! Из неудобств в работе с ним могу отметить следующее:
1. После некоторых манипуляций с окном терминала, как то: смена таймфрейма, изменение установок и перезагрузка самого терминала окно инструментов сбрасывается к установкам по умолчанию GBPUSD/USDJPY.
2. На смену цветов баров в предустановках индикатор не реагирует.
3. В арбитражных стратегиях для принятия решения важно видеть непосредственно в одной вкладке, но в отдельном окне движение третьей пары в треугольнике (например, при работе GBPUSD против EURUSD контролировать движение EURGBP). Сам индикатор позволяет видеть три пары в одном главном окне, но это даёт крайне запутанную картину, дополнительное окно в одной вкладке намного нагляднее. Конечно, можно открыть график этой пары и в отдельной вкладке, но это несёт определённые неудобства. Тем более, что для некоторых инструментов такая третья пара может быть просто недоступна в терминале. В частности, у многих брокеров есть возможность торговать по BTCUSD и ETHUSD, но отсутствует инструмент BTCETH.
4. При арбитраже пар с отрицательной корреляцией индикатор становится просто красивой игрушкой, поскольку картинку мы видим, но не видим модуль относительного расхождения-схождения инструментов. Было бы правильным ввести в индикатор возможность прорисовки инверсного графика по одному из инструментов.