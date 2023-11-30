Visual correlation MT5

5
The behavior of different currency pairs is interconnected. The Visual Correlation indicator allows you to display different Symbols on a single chart while preserving the scale.
You can determine a positive, negative correlation, or lack thereof.

Some instruments begin to move earlier than others. Such moments can be determined when overlaying charts.

To display a tool on a chart, enter its name in the Symbol field.


Version for MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/33063


Reviews 4
Igor Sharankov
2713
Igor Sharankov 2025.03.22 13:43 
 

Исключительно удачный и наглядный индикатор - незаменимый помощник в ручной арбитражной торговле. Спасибо автору! Из неудобств в работе с ним могу отметить следующее:

1. После некоторых манипуляций с окном терминала, как то: смена таймфрейма, изменение установок и перезагрузка самого терминала окно инструментов сбрасывается к установкам по умолчанию GBPUSD/USDJPY.

2. На смену цветов баров в предустановках индикатор не реагирует.

3. В арбитражных стратегиях для принятия решения важно видеть непосредственно в одной вкладке, но в отдельном окне движение третьей пары в треугольнике (например, при работе GBPUSD против EURUSD контролировать движение EURGBP). Сам индикатор позволяет видеть три пары в одном главном окне, но это даёт крайне запутанную картину, дополнительное окно в одной вкладке намного нагляднее. Конечно, можно открыть график этой пары и в отдельной вкладке, но это несёт определённые неудобства. Тем более, что для некоторых инструментов такая третья пара может быть просто недоступна в терминале. В частности, у многих брокеров есть возможность торговать по BTCUSD и ETHUSD, но отсутствует инструмент BTCETH.

4. При арбитраже пар с отрицательной корреляцией индикатор становится просто красивой игрушкой, поскольку картинку мы видим, но не видим модуль относительного расхождения-схождения инструментов. Было бы правильным ввести в индикатор возможность прорисовки инверсного графика по одному из инструментов.

Rafal Krzysztof Manuszewski
2407
Rafal Krzysztof Manuszewski 2024.10.06 19:58 
 

👍

Mert Kurt
307
Mert Kurt 2023.12.06 19:06 
 

It really helped me to see absolute correlation. It improved my results. Thank you

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The EA trades with the trend. The direction of the trend is determined by the   ZigZag   indicator. The   Fibonacci   grid is superimposed in the direction of the trend. At a given   Fibonacci   level, a   limit   order is placed in the direction of the trend. The following levels are available for placing an order: 23.6 38.2 50.0 61.8 78.6 Stop loss is set to the Fibo level of 100 or specified by the user in the EA settings. Take profit is set to Fibo level 0 or specified by the user in the
FREE
ZigZag Fibo EA
Andrey Tatarinov
4.29 (7)
Experts
The EA trades with the trend. The direction of the trend is determined by the ZigZag indicator. The Fibonacci grid is superimposed in the direction of the trend. At a given Fibonacci level, a limit order is placed in the direction of the trend. The following levels are available for placing an order: 23.6 38.2 50.0 61.8 78.6 Stop loss is set to the Fibo level of 100 or specified by the user in the EA settings. Take profit is set to Fibo level 0 or specified by the user in the EA settings. Ve
FREE
Important Levels Indicator MT5
Andrey Tatarinov
5 (3)
Indicators
The indicator displays important technical levels on the chart. These levels act as support or resistance for the price movement. The most important levels are multiples of 100 and 50 pips . You can also display levels in multiples of 25   pips   . When the price reaches the level, an alert or push notification is displayed. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/69486 Settings Show Levels 100 pips - show levels that are multiples of 100   pips Show Levels 50 pips - show levels t
FREE
Important Levels Indicator
Andrey Tatarinov
4.67 (3)
Indicators
The indicator displays important technical levels on the chart. These levels act as support or resistance for the price movement. The most important levels are multiples of 100 and 50 pips. You can also display levels in multiples of 25 pips . When the price reaches the level, an alert or push notification is displayed. MT5 version  https://www.mql5.com/en/market/product/69740 Settings Show Levels 100 pips - show levels that are multiples of 100 pips Show Levels 50 pips - show levels that are
FREE
Visual correlation
Andrey Tatarinov
4 (2)
Indicators
The behavior of different currency pairs is interconnected. The Visual Correlation indicator allows you to display different Symbols on a single chart while preserving the scale. You can determine a positive, negative correlation, or lack thereof. Some instruments begin to move earlier than others. Such moments can be determined when overlaying charts. To display a tool on a chart, enter its name in the Symbol field. Version for MT5  https://www.mql5.com/en/market/product/109155
FREE
News Robot MT4
Andrey Tatarinov
4.48 (42)
Experts
News Robot 4.0  During the release of economic news, the price can overcome tens of points only in the first minute after the release. It is very risky to trade manually during high volatility , as it is difficult to quickly respond to rapidly changing quotes and actual data of a news release. To trade on the news, you need to draw up a scenario in advance , set the maximum risk . Use a specialized professional robot to trade on news. News Robot implements your news trading strategy using both
Trend Hunter
Andrey Tatarinov
4.75 (20)
Indicators
Trend Hunter is a trend following Forex indicator. The indicator follows the trend steadily without changing the signal in case of inconsiderable trend line breakouts. The indicator never redraws. An entry signal appears after a bar is closed. Trend Hunter is a fair indicator. Hover your mouse over the indicator signal to display the potential profit of the signal. For trading with a short StopLoss , additional indicator signals are provided when moving along the trend. Trend Hunter Scanner help
Price Surfing
Andrey Tatarinov
Indicators
The advantage of the Price Surfing indicator is the search algorithm for the extremes of the price of the instrument. Most indicator signals are located at local maximums and minimums of the price . For the convenience of the trader, the potential profit of each signal is displayed on the chart. The indicator does not repainting, the signal appears after the bar is closed. MT5 version  https://www.mql5.com/en/market/product/47179 Parameters SendAlert - enable alert of a new signal SendEMail - e
Divergence signals MT4
Andrey Tatarinov
Indicators
The indicator detects divergences between price and the   Moving Average Convergence Divergence (MACD)   and   Relative Strength Index (RSI)   technical indicators. The indicator's signals do not repaint; an entry signal appears after the bar with the arrow closes. Divergence is defined as follows: If the price chart makes a new high, and the MACD or RSI value remains below the previous level, this is a bearish divergence. If the price chart drops to new lows, and the MACD or RSI value remain
Trend Hunter MT5
Andrey Tatarinov
5 (4)
Indicators
Trend Hunter is a trend indicator for working in the Forex, cryptocurrency, and CFD markets. A special feature of the indicator is that it confidently follows the trend, without changing the signal when the price slightly pierces the trend line. The indicator is not repaint; a signal to enter the market appears after the bar closes. When moving along a trend, the indicator shows additional entry points in the direction of the trend. Based on these signals, you can trade with a small StopLoss. Tr
Price Surfing MT5
Andrey Tatarinov
5 (2)
Indicators
The advantage of the Price Surfing indicator is the search algorithm for the extremes of the price of the instrument. Most indicator signals are located at  local maximums  and  minimums  of the price . For the convenience of the trader, the potential profit of each signal is displayed on the chart. The indicator does not repainting, the signal appears after the bar is closed. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/46054 Parameters SendAlert - enable alert of a new signal SendEMail
Divergence signals
Andrey Tatarinov
Indicators
The indicator detects divergences between price and the Moving Average Convergence Divergence (MACD) and Relative Strength Index (RSI) technical indicators. The indicator's signals do not repaint; an entry signal appears after the bar with the arrow closes. Divergence is defined as follows: If the price chart makes a new high, and the MACD or RSI value remains below the previous level, this is a bearish divergence. If the price chart drops to new lows, and the MACD or RSI value remains above
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Igor Sharankov
2713
Igor Sharankov 2025.03.22 13:43 
 

Исключительно удачный и наглядный индикатор - незаменимый помощник в ручной арбитражной торговле. Спасибо автору! Из неудобств в работе с ним могу отметить следующее:

1. После некоторых манипуляций с окном терминала, как то: смена таймфрейма, изменение установок и перезагрузка самого терминала окно инструментов сбрасывается к установкам по умолчанию GBPUSD/USDJPY.

2. На смену цветов баров в предустановках индикатор не реагирует.

3. В арбитражных стратегиях для принятия решения важно видеть непосредственно в одной вкладке, но в отдельном окне движение третьей пары в треугольнике (например, при работе GBPUSD против EURUSD контролировать движение EURGBP). Сам индикатор позволяет видеть три пары в одном главном окне, но это даёт крайне запутанную картину, дополнительное окно в одной вкладке намного нагляднее. Конечно, можно открыть график этой пары и в отдельной вкладке, но это несёт определённые неудобства. Тем более, что для некоторых инструментов такая третья пара может быть просто недоступна в терминале. В частности, у многих брокеров есть возможность торговать по BTCUSD и ETHUSD, но отсутствует инструмент BTCETH.

4. При арбитраже пар с отрицательной корреляцией индикатор становится просто красивой игрушкой, поскольку картинку мы видим, но не видим модуль относительного расхождения-схождения инструментов. Было бы правильным ввести в индикатор возможность прорисовки инверсного графика по одному из инструментов.

Andrey Tatarinov
46156
Reply from developer Andrey Tatarinov 2025.03.27 10:52
Спасибо за конструктивный отзыв!
Буду учитывать при обновлении индикатора.
Rafal Krzysztof Manuszewski
2407
Rafal Krzysztof Manuszewski 2024.10.06 19:58 
 

👍

Mert Kurt
307
Mert Kurt 2023.12.06 19:06 
 

It really helped me to see absolute correlation. It improved my results. Thank you

Evgeny Belyaev
92450
Evgeny Belyaev 2023.12.05 17:18 
 

useful tool

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