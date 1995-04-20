WPR for 8 Symbols mc

Forex-Indikator „WPR für 8 Symbole“ für MT4, ohne Repainting.





– WPR selbst ist einer der besten Oszillatoren für Scalping.

– Er eignet sich hervorragend für Verkaufspositionen in stark überkauften Bereichen (über -10) und Kaufpositionen in stark überverkauften Bereichen (unter -90).

– „WPR für 8 Symbole“ ermöglicht die Steuerung der WPR-Werte von bis zu 8 verschiedenen Forex-Symbolen auf nur einem Chart.

– Dieser Indikator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Positionen in überverkauften/überkauften Bereichen kombinieren.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.