WPR for 8 Symbols mc
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.55
- Aktivierungen: 7
Forex-Indikator „WPR für 8 Symbole“ für MT4, ohne Repainting.
– WPR selbst ist einer der besten Oszillatoren für Scalping.
– Er eignet sich hervorragend für Verkaufspositionen in stark überkauften Bereichen (über -10) und Kaufpositionen in stark überverkauften Bereichen (unter -90).
– „WPR für 8 Symbole“ ermöglicht die Steuerung der WPR-Werte von bis zu 8 verschiedenen Forex-Symbolen auf nur einem Chart.
– Dieser Indikator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Positionen in überverkauften/überkauften Bereichen kombinieren.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.