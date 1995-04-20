WPR for 8 Symbols mc

MT4용 외환 지표 "8개 종목 WPR", 리페인트 불필요





- WPR 자체는 스캘핑에 가장 적합한 오실레이터 중 하나입니다.

- 강한 과매수 구간(-10 이상)에서 매도 진입을, 강한 과매도 구간(-90 미만)에서 매수 진입을 유도하는 데 효과적입니다.

- "8개 종목 WPR"을 사용하면 단 하나의 차트에서 최대 8개의 서로 다른 외환 종목의 WPR 값을 제어할 수 있습니다.

- 이 지표는 과매도/과매수 구간의 가격 움직임 진입과도 결합하면 매우 유용합니다.

이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.