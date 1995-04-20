WPR for 8 Symbols mc

Форекс-индикатор "WPR for 8 Symbols" для MT4, без перерисовки.





- WPR сам по себе является одним из лучших осцилляторов для скальпинга.

- Он отлично подходит для открытия позиций на продажу в зоне сильной перекупленности (выше -10) и на покупку в зоне сильной перепроданности (ниже -90).

- "WPR for 8 Symbols" позволяет контролировать значения WPR до 8 различных форекс-символов всего на одном графике.

- Этот индикатор также отлично сочетается с входами Price Action в зонах перепроданности/перекупленности.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.