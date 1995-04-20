WPR for 8 Symbols mc
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.55
- Attivazioni: 7
Indicatore Forex "WPR per 8 simboli" per MT4, senza ridisegno.
- Il WPR è uno dei migliori oscillatori per lo scalping.
- È ottimo per rilevare entrate di vendita da una forte zona di ipercomprato (sopra -10) e entrate di acquisto da una forte zona di ipervenduto (sotto -90).
- "WPR per 8 simboli" offre l'opportunità di controllare i valori WPR di un massimo di 8 simboli forex diversi su un solo grafico.
- Questo indicatore è eccellente anche da combinare con entrate di Price Action da aree di ipervenduto/ipercomprato.
