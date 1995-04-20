WPR for 8 Symbols mc

Indicador Forex "WPR para 8 Símbolos" para MT4, sem repintura.





- O WPR em si é um dos melhores osciladores para scalping.

- É ótimo para entradas de Venda em zonas de Sobrecompra (acima de -10) e entradas de Compra em zonas de Sobrevenda (abaixo de -90).

- O "WPR para 8 Símbolos" oferece a oportunidade de controlar os valores de WPR de até 8 símbolos Forex diferentes em apenas um gráfico.

- Este indicador também é excelente para combinar com entradas de Ação de Preço em áreas de Sobrevenda/Sobrecompra.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.