WPR for 8 Symbols mc
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.55
- Activaciones: 7
Indicador de Forex "WPR para 8 Símbolos" para MT4, sin repintado.
- WPR es uno de los mejores osciladores para scalping.
- Es ideal para tomar entradas de venta desde una zona de fuerte sobrecompra (por encima de -10) y entradas de compra desde una zona de fuerte sobreventa (por debajo de -90).
- "WPR para 8 Símbolos" permite controlar los valores de WPR de hasta 8 símbolos de forex diferentes en un solo gráfico.
- Este indicador también es excelente para combinarlo con entradas de Price Action desde zonas de sobreventa/sobrecompra.
Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.