WPR for 8 Symbols mc

Indicador de Forex "WPR para 8 Símbolos" para MT4, sin repintado.





- WPR es uno de los mejores osciladores para scalping.

- Es ideal para tomar entradas de venta desde una zona de fuerte sobrecompra (por encima de -10) y entradas de compra desde una zona de fuerte sobreventa (por debajo de -90).

- "WPR para 8 Símbolos" permite controlar los valores de WPR de hasta 8 símbolos de forex diferentes en un solo gráfico.

- Este indicador también es excelente para combinarlo con entradas de Price Action desde zonas de sobreventa/sobrecompra.





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.