WPR for 8 Symbols mc
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.55
- Activations: 7
Indicateur Forex « WPR pour 8 symboles » pour MT4, sans modification.
- Le WPR est l'un des meilleurs oscillateurs pour le scalping.
- Il est idéal pour les entrées de vente en zone de surachat (supérieure à -10) et les entrées d'achat en zone de survente (inférieure à -90).
- Le WPR pour 8 symboles permet de contrôler les valeurs WPR de jusqu'à 8 symboles Forex différents sur un seul graphique.
- Cet indicateur est également idéal pour combiner les entrées Price Action en zone de survente/surachat.
