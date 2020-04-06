Aurora Scalp Pro
- Experten
- Ritthanong Chimpa
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
Aurora Scalp Pro - Glatte Booster Edition
Professioneller Gold Scalping Expert Advisor
Entwickelt für reibungsloses Aktienwachstum und strikte Risikokontrolle
📌 Überblick
Aurora Scalp Pro ist ein professioneller Expert Advisor für XAUUSD (Gold), der für Trader entwickelt wurde, die Scalping mit kontrolliertem Risiko und gleichmäßigem Aktienwachstum einem aggressiven oder instabilen Handelsstil vorziehen.
Dieser EA basiert auf der bewährten Aurora-Handels-DNA, die durch einen speziellen Smooth Booster Mode erweitert wurde, der das Handelsverhalten dynamisch anpasst, wenn die Marktbedingungen günstig sind.
Das Hauptziel von Aurora Scalp Pro ist es, eine konsistente Performance mit geringem Drawdown zu liefern, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet ist.
🚀 Hauptmerkmale
-
Gold-Scalping-Strategie (nur XAUUSD)
-
Glatter Booster-Modus für stabile Aktienkurve
-
Niedriger Drawdown fokussiert
-
Kein Raster
-
Kein Martingal
-
Keine Absicherung
-
Ausgewogene Kauf- und Verkaufslogik
-
Sitzungsbasierter Handel (London / New York)
-
Entwickelt für kleine Konten
🧠 Sanfter Booster-Modus
Der Smooth Booster Mode wird nur dann automatisch aktiviert , wenn das System bereits eine gute Performance aufweist und die Marktbedingungen geeignet sind.
Dieser Modus:
-
Erhöht die Handelsfrequenz geringfügig
-
Sichert Gewinne schneller
-
Verringert Schwankungen der Aktienkurve
-
Schaltet sich automatisch ab, wenn die Risikobedingungen steigen
Das Ergebnis ist eine saubere und glatte Aktienkurve, die den EA stabiler und anlegerfreundlicher macht.
⚙️ Empfohlene Einstellungen
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: M1 (Empfohlen)
-
Broker: ECN / Niedriger Spread empfohlen
-
Mindesteinlage: $50+
-
Enthaltene Voreinstellungen:
-
SAFE - konservativ und sanft
-
BALANCED - empfohlen für die meisten Nutzer
-
BOOST - höhere Frequenz mit Risikobegrenzung
-
📊 Merkmale der Strategie
-
Hohe Gewinnrate (typischerweise 75-80% in Tests)
-
Kontrollierter Drawdown
-
Kurze Haltezeit (Scalping)
-
Handelt nur, wenn die Marktbedingungen günstig sind
(Backtest-Ergebnisse hängen von den Bedingungen des Brokers und der Qualität der historischen Daten ab).
🔒 Risikomanagement & Sicherheit
-
Eingebaute Risikokontrolle
-
Täglicher Drawdown-Schutz
-
Begrenzung der Handelshäufigkeit
-
Automatische Modusanpassung auf Basis der Performance
Bei Aurora Scalp Pro steht der Kapitalerhalt an erster Stelle, der Gewinn an zweiter.
👤 Für wen ist dieser EA geeignet?
-
Trader, die sicheres Gold-Scalping suchen
-
Benutzer, die glatte Aktienkurven bevorzugen
-
Händler mit kleinen Konten ($50-$300+)
-
Trader, die ein System suchen, das kontinuierlich mit Risikokontrolle laufen kann
⚠️ Risikohinweis
Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden.
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie diesen Expert Advisor auf einem Live-Konto verwenden.