Aurora Scalp Pro - Glatte Booster Edition

Professioneller Gold Scalping Expert Advisor

Entwickelt für reibungsloses Aktienwachstum und strikte Risikokontrolle

📌 Überblick

Aurora Scalp Pro ist ein professioneller Expert Advisor für XAUUSD (Gold), der für Trader entwickelt wurde, die Scalping mit kontrolliertem Risiko und gleichmäßigem Aktienwachstum einem aggressiven oder instabilen Handelsstil vorziehen.

Dieser EA basiert auf der bewährten Aurora-Handels-DNA, die durch einen speziellen Smooth Booster Mode erweitert wurde, der das Handelsverhalten dynamisch anpasst, wenn die Marktbedingungen günstig sind.

Das Hauptziel von Aurora Scalp Pro ist es, eine konsistente Performance mit geringem Drawdown zu liefern, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet ist.

🚀 Hauptmerkmale

Gold-Scalping-Strategie (nur XAUUSD)

Glatter Booster-Modus für stabile Aktienkurve

Niedriger Drawdown fokussiert

Kein Raster

Kein Martingal

Keine Absicherung

Ausgewogene Kauf- und Verkaufslogik

Sitzungsbasierter Handel (London / New York)

Entwickelt für kleine Konten

🧠 Sanfter Booster-Modus

Der Smooth Booster Mode wird nur dann automatisch aktiviert , wenn das System bereits eine gute Performance aufweist und die Marktbedingungen geeignet sind.

Dieser Modus:

Erhöht die Handelsfrequenz geringfügig

Sichert Gewinne schneller

Verringert Schwankungen der Aktienkurve

Schaltet sich automatisch ab, wenn die Risikobedingungen steigen

Das Ergebnis ist eine saubere und glatte Aktienkurve, die den EA stabiler und anlegerfreundlicher macht.

⚙️ Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M1 (Empfohlen)

Broker: ECN / Niedriger Spread empfohlen

Mindesteinlage: $50+

Enthaltene Voreinstellungen: SAFE - konservativ und sanft BALANCED - empfohlen für die meisten Nutzer BOOST - höhere Frequenz mit Risikobegrenzung



📊 Merkmale der Strategie

Hohe Gewinnrate (typischerweise 75-80% in Tests)

Kontrollierter Drawdown

Kurze Haltezeit (Scalping)

Handelt nur, wenn die Marktbedingungen günstig sind

(Backtest-Ergebnisse hängen von den Bedingungen des Brokers und der Qualität der historischen Daten ab).

🔒 Risikomanagement & Sicherheit

Eingebaute Risikokontrolle

Täglicher Drawdown-Schutz

Begrenzung der Handelshäufigkeit

Automatische Modusanpassung auf Basis der Performance

Bei Aurora Scalp Pro steht der Kapitalerhalt an erster Stelle, der Gewinn an zweiter.

👤 Für wen ist dieser EA geeignet?

Trader, die sicheres Gold-Scalping suchen

Benutzer, die glatte Aktienkurven bevorzugen

Händler mit kleinen Konten ($50-$300+)

Trader, die ein System suchen, das kontinuierlich mit Risikokontrolle laufen kann

⚠️ Risikohinweis

Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie diesen Expert Advisor auf einem Live-Konto verwenden.