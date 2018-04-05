Night Walker EA ist ein professionelles Nachtskalierungshandelssystem, das entwickelt wurde, um das einzigartige Preisverhalten während des Übergangs vom Ende der US-Sitzung zur Eröffnung der asiatischen Sitzung auszunutzen - ein Zeitraum, in dem der Markt typischerweise in einen strukturierten, geräuscharmen Kanal eintritt.

In dieser Zeit, in der die institutionelle Liquidität nachlässt und die asiatische Sitzung beginnt, für frischen Fluss zu sorgen, entsteht ein Markt mit geringer Volatilität und einer großen Handelsspanne, in der sich die Spreads auf Rohkonten stabilisieren und die Kursbewegung sehr technisch wird - eine der saubersten und effizientesten Umgebungen für kontrolliertes Scalping.

Handel mit Paaren

Das System wurde für die folgenden Instrumente entwickelt und optimiert ( Set-Files für Night Walker EA können Sie hier herunterladen >>):

AUDCAD, EURAUD, EURGBP, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY

Diese Paare bieten die beste Kombination aus Liquidität, Spread-Stabilität und vorhersehbarem Verhalten während der Nachtsitzung.

Handelslogik



Night Walker EA basiert auf dem kanalbasierten Mean-Reversion-Handel.

Das System identifiziert stabile Preiskanäle mithilfe von Bollinger Bändern und führt Trades aus, wenn der Preis statistische Extremzonen innerhalb des Kanals erreicht. Der Einstieg wird durch CCI und RSI bestätigt, die die kurzfristige Erschöpfung und die Verschiebung des Momentums messen, so dass der EA an den Wendepunkten innerhalb der Spanne mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Handel einsteigen kann.

Um sicherzustellen, dass nur unter den richtigen Marktbedingungen gehandelt wird, wird der ADX als Regimefilter verwendet.

Er blockiert den Handel, wenn:

die Volatilität zu niedrig ist und der Kurs verrauscht und unvorhersehbar wird

die Volatilität zu hoch ist und der Kurs in eine Ausbruchs- oder Impulsphase eintritt

Dadurch kann Night Walker EA nur dann arbeiten, wenn sich der Markt in einer sauberen, handelbaren Spanne befindet.

Risikomanagement und Handelsabwicklung



Das System verwendet einen dynamischen Stop Loss, der auf der Breite des Bollinger-Kanals basiert und sich automatisch an die aktuelle Volatilität anpasst. Die Take-Profit-Ziele sind kurz und präzise gehalten, so dass das System häufige kleine Bewegungen mit einer hohen Gewinnrate auffangen kann.

Es gibt kein Martingal, kein Raster, keine Mittelwertbildung und kein riskantes Stapeln von Positionen. Jeder Handel ist unabhängig und wird streng kontrolliert.

Dadurch eignet sich Night Walker EA für den langfristigen Live-Handel, auch auf kleinen Konten.

Broker & Kontoanforderungen

Für die beste Performance wird dringend empfohlen, zu verwenden:

Raw / Zero Spread Konten

Empfohlenes Mindestguthaben: $50

Night Walker EA ist ein präzises Nachtskalierungssystem, das für Trader entwickelt wurde, die eine stabile, kontrollierte Performance in einer der technisch am besten handelbaren Phasen des Forex-Marktes wünschen - ohne Glücksspieltechniken und ohne verstecktes Risiko.