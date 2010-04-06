WPR with 2 Moving Averages MT5 r
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 5.19
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "WPR com 2 Médias Móveis" para MT5, sem repintura.
- O WPR em si é um dos melhores osciladores para scalping.
- O indicador "WPR e 2 Médias Móveis" permite visualizar as Médias Móveis Rápida e Lenta do oscilador WPR.
- O indicador oferece oportunidades para identificar correções de preço muito cedo.
- É muito fácil configurar este indicador através de parâmetros, podendo ser usado em qualquer período gráfico.
- Você pode ver as condições de entrada de compra e venda nas imagens.
- Com alertas para PC e dispositivos móveis no cruzamento de MAs do WPR.
Exemplo de condições de sinal de compra:
(1) - se a MM rápida cruzar a MM lenta para cima e o valor do WPR estiver abaixo de -50: abra uma operação de compra.
(2) - assim que o valor do WPR estiver na zona de sobrecompra acima de -20: saia da operação de compra.
Exemplo de condições de sinal de venda:
(1) - se a MM rápida cruzar a MM lenta para baixo e o valor do WPR estiver acima de -50: abra uma operação de venda.
(2) - Assim que o valor do WPR estiver na zona de sobrevenda abaixo de -80: saia da operação de venda.
Este é um produto original oferecido exclusivamente neste site MQL5.