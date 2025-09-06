FOTSI Indicator
- Indikatoren
- Leonardo Daniel Isaia
- Version: 1.6
- Aktualisiert: 23 Dezember 2025
- Aktivierungen: 8
FOTSI – Forex Übersicht True Strength Index
Entdecke die wahre Stärke jeder Währung und handle mit Vorteil.
Der FOTSI Indikator ist ein Multiwährungs-Oszillator, der die reale Dynamik jeder Hauptwährung (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) über alle Paare hinweg misst.
Anstatt nur ein einzelnes Chart zu analysieren, kombiniert FOTSI Daten mehrerer Paare, glättet die Bewegungen und wendet den True Strength Index (TSI)-Algorithmus an, um eine klare, stabile und verzögerungsfreie Ansicht der relativen Stärke jeder Währung zu bieten.
Hauptmerkmale
- Multiwährungs-Oszillator: misst die Stärke jeder Währung unabhängig.
- Überkauft- und Überverkauft-Level:
- +50 → Währung überkauft (hohe Korrekturwahrscheinlichkeit).
- –50 → Währung überverkauft.
- ±25 → Neutralzone.
- Einfache Interpretation: Kurven über/unter Null = Stärke/Schwäche.
- Kein Repainting: Alle Berechnungen erfolgen in Echtzeit und bleiben stabil.
- Kompatibel mit allen Paaren und Timeframes: empfohlen für H1, H4 und D1 für höhere Zuverlässigkeit.
Anwendung
- Reversal-Strategie: Suche nach Wendepunkten, wenn eine Währung +50 oder –50 erreicht.
- Entry-Bestätigung: Mit Price Action oder Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.
- Stärkste/schwächste Paare wählen: Handeln basierend auf der stärksten gegen die schwächste Währung.
Praxisbeispiele
- Wenn USD bei +60 (überkauft) und EUR bei –55 (überverkauft) → hohe Wahrscheinlichkeit einer Gegenbewegung in EURUSD.
- Wenn mehrere Währungen in der Neutralzone (±25) sind → Eintritte vermeiden, Markt ohne klare Stärke.
Wettbewerbsvorteile
- Kein einfacher RSI, kombiniert mehrere Paare, um die reale Stärke zu zeigen.
- Erkennt Chancen an Extremen, bevor sie im Chart offensichtlich sind.
- Hilft, Handel in trendlosen Seitwärtsmärkten zu vermeiden.
Zusätzliche Informationen
- Plattform: MetaTrader 5
- Typ: Oszillatoren, Multiwährung, Levels
- Empfohlen für: Mean Reversion Trader, Swing Trader, Relative Strength Analysten
FOTSI Indikator – Sieh, was andere nicht sehen.
Verwandle die Stärke der Währungen in deinen Wettbewerbsvorteil.
El indicado se ha descargado pero no se carga en el gráfico. Aparece en blanco, sin ninguna indicación. Mala compra
Ahora ya no tienes que configurar nada, simplemente arrastrar y soltar el indicador y el mismo detectará el sufijo que usa tu broker para que no tengas que molestarte en escribir nada tú. Por otro lado se modificó la programación para mantener el trazado de las líneas de FOTSI incluso si el servidor experimenta cortes o reconexiones así mantiene la persistencia de los datos. Por favor, evalúa la nueva versión del indicador para saber que se ha solucionado tu inconveniente. De ser así, agradecería que evalúes volver a calificar mi trabajo. La opinión de los usuario es muy importante para los desarrolladores que nos tomamos el trabajo de aportar nuestro tiempo y dedicación para mejorar la operativa de todos en la comunidad. Gracias y buen año para ti.