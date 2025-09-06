FOTSI Indicator

FOTSI – Forex Übersicht True Strength Index

Entdecke die wahre Stärke jeder Währung und handle mit Vorteil.

Der FOTSI Indikator ist ein Multiwährungs-Oszillator, der die reale Dynamik jeder Hauptwährung (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) über alle Paare hinweg misst.

Anstatt nur ein einzelnes Chart zu analysieren, kombiniert FOTSI Daten mehrerer Paare, glättet die Bewegungen und wendet den True Strength Index (TSI)-Algorithmus an, um eine klare, stabile und verzögerungsfreie Ansicht der relativen Stärke jeder Währung zu bieten.

Hauptmerkmale

Multiwährungs-Oszillator: misst die Stärke jeder Währung unabhängig.

misst die Stärke jeder Währung unabhängig. Überkauft- und Überverkauft-Level: +50 → Währung überkauft (hohe Korrekturwahrscheinlichkeit). –50 → Währung überverkauft. ±25 → Neutralzone.

Einfache Interpretation: Kurven über/unter Null = Stärke/Schwäche.

Kurven über/unter Null = Stärke/Schwäche. Kein Repainting: Alle Berechnungen erfolgen in Echtzeit und bleiben stabil.

Alle Berechnungen erfolgen in Echtzeit und bleiben stabil. Kompatibel mit allen Paaren und Timeframes: empfohlen für H1, H4 und D1 für höhere Zuverlässigkeit.

Anwendung

Reversal-Strategie: Suche nach Wendepunkten, wenn eine Währung +50 oder –50 erreicht.

Suche nach Wendepunkten, wenn eine Währung +50 oder –50 erreicht. Entry-Bestätigung: Mit Price Action oder Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.

Mit Price Action oder Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren. Stärkste/schwächste Paare wählen: Handeln basierend auf der stärksten gegen die schwächste Währung.

Praxisbeispiele

Wenn USD bei +60 (überkauft) und EUR bei –55 (überverkauft) → hohe Wahrscheinlichkeit einer Gegenbewegung in EURUSD.

Wenn mehrere Währungen in der Neutralzone (±25) sind → Eintritte vermeiden, Markt ohne klare Stärke.

Wettbewerbsvorteile

Kein einfacher RSI, kombiniert mehrere Paare, um die reale Stärke zu zeigen.

Erkennt Chancen an Extremen, bevor sie im Chart offensichtlich sind.

Hilft, Handel in trendlosen Seitwärtsmärkten zu vermeiden.

Zusätzliche Informationen

Plattform: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Typ: Oszillatoren, Multiwährung, Levels

Oszillatoren, Multiwährung, Levels Empfohlen für: Mean Reversion Trader, Swing Trader, Relative Strength Analysten

