WPR with 2 Moving Averages MT5 r
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 5.19
- Etkinleştirmeler: 10
MT5 için "2 Hareketli Ortalamalı WPR" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
- WPR, scalping için en iyi osilatörlerden biridir.
- "WPR ve 2 Hareketli Ortalama" Göstergesi, WPR osilatörünün Hızlı ve Yavaş Hareketli Ortalamalarını görmenizi sağlar.
- Gösterge, fiyat düzeltmelerini çok erken görme fırsatı sunar.
- Bu göstergeyi parametreler aracılığıyla kurmak çok kolaydır, herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.
- Resimlerde Alış ve Satış giriş koşullarını görebilirsiniz.
- WPR MA'ların çapraz işlemleriyle ilgili PC ve Mobil uyarılar.
Alış sinyali koşullarına örnek:
(1) - Hızlı MA, yavaş MA'yı yukarı doğru keserse ve WPR değeri -50'nin altındaysa: Alış işlemi açın.
(2) - WPR değeri -20'nin üzerinde aşırı alım bölgesindeyse: Alış işleminden çıkın.
Satış sinyali koşullarına örnek:
(1) - Hızlı MA, yavaş MA'yı aşağı doğru keserse ve WPR değeri -50'nin üzerindeyse: Satış işlemi açın.
(2) - WPR değeri -80'in altında aşırı satış bölgesine düştüğünde: Satış işleminden çıkın.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.