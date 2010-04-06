WPR with 2 Moving Averages MT5 r

MT5용 암호화폐 외환 지표 "WPR with 2 Moving Averages" (리페인트 없음)





- WPR 자체는 스캘핑에 가장 적합한 오실레이터 중 하나입니다.

- "WPR and 2 Moving Averages" 지표는 WPR 오실레이터의 빠른 이동평균과 느린 이동평균을 함께 보여줍니다.

- 이 지표는 가격 조정을 매우 빠르게 감지할 수 있도록 도와줍니다.

- 매개변수를 통해 간편하게 설정할 수 있으며, 모든 시간대에 사용 가능합니다.

- 매수 및 매도 진입 조건은 그림에서 확인할 수 있습니다.

- WPR MA 교차 시 PC 및 모바일 알림 기능 제공.

매수 신호 조건 예시:

(1) 빠른 이동평균이 느린 이동평균을 상향 돌파하고 WPR 값이 -50 미만이면 매수 진입.

(2) WPR 값이 -20 이상으로 과매수 영역에 진입하면 매수 포지션 청산.





매도 신호 조건 예시:

(1) 빠른 이동평균이 느린 이동평균을 하향 돌파하고 WPR 값이 -50 이상이면 매도 진입.

(2) - WPR 값이 -80 미만의 과매도 영역에 도달하면 매도 거래에서 청산합니다.





이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.