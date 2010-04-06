WPR with 2 Moving Averages MT5 r
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 5.19
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "WPR с 2 скользящими средними" для MT5, без перерисовки.
- Сам по себе WPR является одним из лучших осцилляторов для скальпинга.
- Индикатор "WPR и 2 скользящие средние" позволяет видеть быстрые и медленные скользящие средние осциллятора WPR.
- Индикатор дает возможность увидеть коррекцию цены на очень ранней стадии.
- Этот индикатор очень легко настроить через параметры, его можно использовать на любом таймфрейме.
- Условия входа на покупку и продажу показаны на изображениях.
- С оповещениями для ПК и мобильных устройств о пересечении скользящих средних WPR.
Пример условий сигнала на покупку:
(1) - если быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю вверх и значение WPR ниже -50: открыть сделку на покупку.
(2) - как только значение WPR окажется в зоне перекупленности выше -20: выйти из сделки на покупку.
Пример условий сигнала на продажу:
(1) - если быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю вниз и значение WPR выше -50: открыть сделку на продажу.
(2) - как только значение WPR окажется в зоне перепроданности ниже -80: выйти из сделки на продажу.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.