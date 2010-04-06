WPR with 2 Moving Averages MT5 r

Индикатор Crypto_Forex "WPR с 2 скользящими средними" для MT5, без перерисовки.





- Сам по себе WPR является одним из лучших осцилляторов для скальпинга.

- Индикатор "WPR и 2 скользящие средние" позволяет видеть быстрые и медленные скользящие средние осциллятора WPR.

- Индикатор дает возможность увидеть коррекцию цены на очень ранней стадии.

- Этот индикатор очень легко настроить через параметры, его можно использовать на любом таймфрейме.

- Условия входа на покупку и продажу показаны на изображениях.

- С оповещениями для ПК и мобильных устройств о пересечении скользящих средних WPR.

Пример условий сигнала на покупку:

(1) - если быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю вверх и значение WPR ниже -50: открыть сделку на покупку.

(2) - как только значение WPR окажется в зоне перекупленности выше -20: выйти из сделки на покупку.





Пример условий сигнала на продажу:

(1) - если быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю вниз и значение WPR выше -50: открыть сделку на продажу.

(2) - как только значение WPR окажется в зоне перепроданности ниже -80: выйти из сделки на продажу.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.