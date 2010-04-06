WPR with 2 Moving Averages MT5 r

Indicateur Crypto_Forex « WPR avec 2 Moyennes Mobiles » pour MT5, sans repeint.





- Le WPR est l'un des meilleurs oscillateurs pour le scalping.

- L'indicateur « WPR et 2 Moyennes Mobiles » permet de visualiser les moyennes mobiles rapide et lente de l'oscillateur WPR.

- Cet indicateur permet d'anticiper les corrections de prix.

- Très facile à configurer via ses paramètres, il est utilisable sur toutes les unités de temps.

- Les conditions d'entrée à l'achat et à la vente sont illustrées.

- Avec des alertes PC et mobiles sur le croisement des MA WPR.

Exemple de condition de signal d'achat :





(1) - Si la moyenne mobile rapide croise la moyenne mobile lente à la hausse et que la valeur du WPR est inférieure à -50 : ouvrir une position d'achat.





(2) - Dès que la valeur du WPR est en zone de surachat, au-dessus de -20 : clôturer la position d'achat.





Exemple de condition de signal de vente :





(1) - Si la moyenne mobile rapide croise la moyenne mobile lente à la baisse et que la valeur du WPR est supérieure à -50 : ouvrir une position de vente. (2) - Dès que la valeur WPR passe en zone de survente, sous -80 : clôturez votre position de vente.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.