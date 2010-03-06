Gold Buster Sensitive

Gold Buster : Expansion Intelligente sur le Marché XAU/USD

Gold Buster est un système expert de nouvelle génération, fondé sur la synergie entre les architectures de réseaux neuronaux et l'analyse prédictive. L'algorithme est conçu pour l'exploitation autonome de la volatilité de l'or, offrant un traitement de données de niveau institutionnel et éliminant les biais cognitifs liés au trading.

Ce bot utilise une technologie distincte de mes produits précédents, vous permettant de personnaliser à la fois la quantité et la qualité de vos transactions.

Politique de Prix Je maintiens une politique de prix bas afin de garantir l'accessibilité de mes produits pour tous. Par conséquent, les bots sont initialement proposés au tarif minimum de 50 $. Toutefois, le nombre de copies à ce prix est limité à 50 unités, après quoi le prix passera à 150 $, et continuera d'augmenter toutes les 50 copies vendues. Cette mesure est nécessaire pour préserver l'efficacité de l'algorithme en garantissant une faible saturation du marché. Je ne manipule pas les prix ; je m'appuie sur les retours et les demandes des acheteurs réels. Merci de soutenir mon travail de développement avec des avis positifs, car je m'efforce de vous offrir les meilleurs résultats possibles.

Dominantes Technologiques :

Moteur d'IA Adaptatif : Calibrage continu de la stratégie basé sur la liquidité actuelle du marché via des mécanismes d'apprentissage automatique (machine learning).

Filtrage par Réseaux Neuronaux : Identification de schémas cachés et de corrélations non linéaires inaccessibles à l'analyse technique classique.

Vitesse d'Exécution : Dérivation instantanée des signaux de trading et exécution précise des ordres pour minimiser le glissement (slippage).

Gestion des Risques : Rejet des méthodes toxiques (Martingale, Grilles) au profit de Stop Loss fixes et d'une espérance mathématique positive.

Paramètres de Configuration Clés :

Sensibilité des signaux (Signals Sensitivity) [0.1 – 0.9] : Un paramètre critique définissant le seuil de sensibilité du système aux déclencheurs du marché.

Valeurs basses (proches de 0.1) : Fréquence de trading maximale avec une sélectivité des signaux réduite.

Valeurs hautes (proches de 0.9) : Taux de conversion élevé et précision d'entrée optimale avec un nombre total de transactions réduit.

Valeur recommandée : 0.6 — L'équilibre optimal entre fréquence et qualité du signal.

Polyvalence des Unités de Temps : Le système est hautement adaptatif et validé pour fonctionner sur n'importe quel intervalle de temps, du M1 (1 minute) au H1 (1 heure).

Fondement Stratégique :

Gold Buster se spécialise dans l'identification de points d'entrée à haute probabilité pour les positions d'Achat (Buy), en utilisant une approche conservatrice de la gestion du capital. L'interface intuitive masque un modèle mathématique complexe, vous permettant de déléguer la surveillance de routine à une IA haute performance.

Résumé Technique :

Instrument : XAU/USD (Or).

Mode de compte : Couverture (Hedging).

Fonctionnalités : Lot progressif/fixe, contrôle du spread max, Stop Loss et Take Profit dynamiques.

Avertissement sur les risques : Le trading algorithmique comporte des risques de marché. Il est fortement recommandé d'effectuer des tests préliminaires sur des comptes de démonstration.