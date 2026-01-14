Gold Buster Sensitive

Gold Buster：XAU/USD（黄金）市场的智能扩张

Gold Buster 是一款基于神经网络架构与预测分析协同作用的新一代专家系统。该算法专为自动挖掘黄金波动性而设计，提供机构级的数据处理能力，并消除交易中的认知偏差。

本机器人采用了与其前代产品截然不同的技术，允许您自定义交易的数量与质量。

价格政策

我为产品制定了低价政策，以确保每个人都能负担得起。因此，机器人的初始价格定为最低 50 美元。然而，以该价格发售的份数仅限 50 份，之后价格将上调至 150 美元，并且每卖出 50 份价格将继续上涨。这对于通过保持低市场饱和度来确保算法的有效性是必要的。我不操纵价格，而是依靠真实买家的反馈和需求。

请通过好评支持我的开发工作，我将竭诚为您提供最佳成果。

核心技术优势：

  • 自适应 AI 引擎： 通过机器学习机制，根据当前市场流动性持续校准策略。

  • 神经网络过滤： 识别传统技术分析无法触及的隐藏模式和非线性相关性。

  • 执行速度： 瞬时生成交易信号并精准执行订单，以最大限度减少滑点。

  • 风险管理： 拒绝有毒交易策略（如马丁格尔、网格），坚持使用固定止损和正向数学期望。

关键配置参数：

信号灵敏度 (Signals Sensitivity) [0.1 – 0.9]： 定义系统对市场触发因素敏感阈值的关键参数。

  • 低值（接近 0.1）： 最大交易频率，但信号筛选较少。

  • 高值（接近 0.9）： 高转化率和入场精度，但总交易次数较少。

  • 推荐值：0.6 —— 信号频率与质量之间的最佳平衡。

时间周期通用性： 系统具有高度自适应性，已验证可在从 1 分钟 (M1)1 小时 (H1) 的任何时间间隔内运行。

战略基础：

Gold Buster 专注于识别 买入 (Buy) 头寸的高概率入场点，并采用保守的资本管理方法。直观的界面背后隐藏着复杂的数学模型，让您可以将日常监控委托给高性能 AI。

技术摘要：

  • 交易品种： XAU/USD (黄金)。

  • 账户模式： 对冲 (Hedging)。

  • 功能： 递增/固定手数、最大点差控制、动态止损 (SL) 和止盈 (TP)。

风险提示： 算法交易涉及市场风险。强烈建议先在模拟账户上进行初步测试。


推荐产品
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
专家
这是我著名的剥头皮机Goldfinch EA的最新版本，它是十年前首次发布。它以短期内突然出现的波动性扩张为市场提供了头条：它假设并试图在突然的价格加速后利用价格变动的惯性。这个新版本已经过简化，使交易者可以轻松使用测试仪的优化功能来找到最佳交易参数。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 简单的输入参数可简化优化 可定制的贸易管理设置 交易时段选择 工作日选择 金钱管理 谨防... ick牛黄牛是危险的，因为许多因素都会破坏收益。可变的点差和滑点降低了交易的数学期望，经纪人的低报价密度可能导致幻像交易，止损位破坏了您获取利润的能力，并且网络滞后意味着重新报价。建议注意。 回溯测试 EA交易仅使用报价数据。请以“每笔交易”模式回测。 它根本不使用HLOC（高-低-开-关）数据 交易时间无关紧要 为了获得更好的性能，请为您希望在每个刻度线模式下交易的每个交易品种运行云优化。稍后分享！ 输入参数 触发点：触发点差所需的价格变动。 （预设= 10） 最小时间窗口：价格波动发生的最短时间。 （默认= 3） 最长时间窗口：价格波动发生的最长时间。
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
专家
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
专家
NeoPips Engine EA – 终极交易革命已然到来！ “交易的真正力量在于洞察他人所忽略的。NeoPips Engine 不随波逐流，而是掌控市场。” 关于 NeoPips Engine EA：您的智能交易盟友 NeoPips Engine EA 并非普通的交易机器人。它是一款多维度、AI 优化的专家顾问，专为追求精准度、适应性和长期表现的交易者打造。 与那些规则僵化的过时机器人不同，NeoPips Engine 是一种动态策略——它会实时思考、学习并适应市场。 这不仅仅是自动化，更是一场持续的进化。 更上一层楼的智能：让您自由发挥的核心功能 人工智能决策 动态模式识别 预测趋势分析 基于实时数据的智能进出逻辑 多引擎策略核心 – 四种模式，同一个目标：赢。 NeoPips 引擎会根据实时信号自动切换引擎： 剥头皮模式 – 捕捉快速波动的爆发 波动模式 – 瞄准长期趋势阶段 突破模式 – 在重大经济新闻发布时激活 ️ 安全守护模式 – 在市场波动时介入 效果：无缝过渡，在所有市场阶段
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
专家
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
专家
Go Long EA实现了基于系统性日间交易原则的高级日内交易策略，具有多重技术确认。虽然许多交易者寻求复杂的算法，但该EA将简单而有效的概念与复杂的风险管理和多重技术过滤器相结合。 该EA每天在特定时间开仓，但仅在市场条件符合多个技术指标时才会执行。这种系统性方法有助于捕捉日内行情，同时避免过夜持仓成本侵蚀利润。EA会在预设时间自动平仓，这对想要避免过夜风险的交易者来说是理想之选。 该EA的特别之处在于其自适应风险管理系统。持仓规模根据多个因素自动调整： - 基础资金和风险百分比设置 - 技术指标条件（均线、RSI、MACD等） - 在条件特别有利时增加持仓规模的特殊乘数 该EA包含多个可启用/禁用的技术过滤器： - 移动平均线（MA）过滤器，带价格关系检查 - RSI超卖条件和乘数 - MACD趋势确认 - ATR波动率过滤器 - 布林带位置验证 - ADX趋势强度确认 - 动量确认 - 随机指标超卖条件 - 一目均衡表云图位置验证 - 摆动模式识别 <资金管理设置> 基础资金：风险计算的基础资金 风险百分比：每笔交易基础资金的风险百分比 获利百分比：止盈距离（0 = 禁
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
专家
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
专家
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
专家
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
专家
Fractal Trend Master 是市场上最强大且最复杂的智能交易系统之一，旨在保护交易者的资金，同时最大化盈利机会。基于 比尔·威廉姆斯 的著名方法论，该EA使用三种重要的技术分析工具： 鳄鱼指标 、 分形 和 Gator振荡器 ，为识别和跟随市场趋势创建了一个强大而精准的框架。 该EA专注于 高级风险管理 和 资金保护 ，提供对交易和亏损的有效控制。通过选择 固定或动态手数 ，设定每日 盈亏限额 (P/L) 并执行 经过验证的策略 ，Fractal Trend Master适合保守和激进的交易者。 主要特点： 高级风险管理 ：在固定或动态手数之间进行选择，并设定每日盈亏限额以保护您的资金。 基于比尔·威廉姆斯的策略 ：该EA采用基于鳄鱼指标和分形的三种策略，并通过Gator振荡器确认趋势。 全自动化 ：EA自动管理开仓和平仓，用户可以调整止损、止盈和移动止损等参数。 多时间框架 ：适用于任何时间框架，在较大的时间框架（H4及以上）中表现最佳，同时在较小的时间框架中提供较高的交易频率。 优化范围  PARAMETER START STEP END JAW PERIOD  1
Grid Scalper MA MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.35 (49)
专家
Grid Scalper MA MT5 EA Step into the fast lane of forex trading with Grid Scalper MA MT5 EA , a powerhouse expert advisor crafted for MetaTrader 5 that turns market volatility into your playground. This isn’t your average EA—it’s a precision scalping machine driven by a dynamic grid trading strategy, blending razor-sharp Moving Average (MA) crossover signals with a robust set of customizable features. Whether you’re a scalper hunting quick pips or a strategist riding market waves, this EA deli
FREE
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
专家
仅剩 7/10 份，首发价格 $85！ 理念 — “只有当市场说可以时才构建。” 大多数网格只是随意放置水平然后祈祷。MAM White 会先请求许可——来自趋势、来自波动率、来自您的经纪商。它只在快速 EMA 与强大的慢速 EMA 趋势一致，并且价格与中心保持适当距离时才会构建单向 LIMIT 网格。没有趋势？不构建。刚刚翻转？冷却期。点差过大或超出交易时间？暂停。 当它行动时，它会谨慎行事：LIMIT 订单在 EMA_fast 周围以精确的步长布置，每个订单都通过服务器验证，并考虑止损/冻结水平。如果无法在下单时安全附加止盈，则在成交后再附加，无需任何麻烦。最终结果是一个像纪律助手一样的网格：与走势一致、受控、且避免经纪商错误。冷静的结构 > 混乱的成交。 (其余技术部分同样精准翻译，不失吸引力)
FREE
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
专家
Session Pivots EA – LITE（免费版） Session Pivots EA – LITE 是一款专家顾问（Expert Advisor），展示了一种基于 市场交易时段的突破交易策略 ，使用预先定义的交易时段。 该 EA 会在指定的交易时间内计算 交易时段的最高价和最低价 ，并在交易时段结束后，当价格 突破这些关键水平 时自动开仓。 主要功能 基于 ICT Killzones（纽约时间） 计算交易时段高点和低点 在交易时段结束后进行 突破交易 反向突破逻辑 同一时间 仅允许一笔持仓 固定 风险回报比 1:3 自动计算 止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit） 符合经纪商规则的止损水平校验 内置 风险管理机制 交易参数 默认手数： 0.03（可自由调整） 专为 XAUUSD（黄金） 和 主要外汇货币对 设计 XAUUSD（黄金） 止损距离会自动限制在预设的安全范围内 外汇货币对 止损以**点数（Pips）**计算 止盈始终设为止损距离的 3 倍 账户要求 建议最低账户余额： 500 欧元 重要提示 本 EA 为 免费 LITE 版本 ，仅用于 测试和
FREE
Ouro Trader
Joao Carlos Taioque
专家
“黄金交易员”是一个金融机器人，旨在帮助投资者和交易者在黄金市场做出更一致、更有利可图的投资决策。该机器人使用先进的数据分析算法实时分析黄金市场趋势，并提供有关何时购买、出售或持有黄金资产的见解。 通过“黄金交易者”，投资者可以受益于投资专家的技术分析经验和知识，而无需花费大量时间研究黄金市场。该机器人可以根据每个投资者在其策略中提出的概念范围内的个人需求和偏好进行定制。 此外，“Ouro Trader”还提供先进的风险管理功能，为投资者提供更大的保护，防止重大损失。该机器人旨在实时监控市场并根据市场情况自动调整投资策略。 如果您是一位有兴趣利用黄金市场机会的投资者或交易者，“黄金交易者”可以成为帮助您实现投资目标的绝佳工具。随着免费试用版的推出，现在是试用金融机器人并了解它如何帮助您改善投资结果的好机会。
FREE
Thanos BETA
Omega J Msigwa
4.08 (12)
专家
概述   Thanos EA BETA 是一个先进的交易机器人，利用尖端的人工智能和机器学习技术，专门为交易应用设计。配备现代化的深度学习人工智能算法，该EA提供了卓越的预测能力，超越了许多现有的模型。 此免费测试版是一个开发沙盒，我会不断整合新功能并尝试创新策略。 该交易机器人是针对NASDAQ符号进行训练的，请不要期望它在其他符号上能够正常工作并提供类似结果。 要求 经纪商：任何经纪商，优选ECN/零点差 账户类型：对冲 杠杆：1:200起 存款：最低$500 符号：NASDAQ 时间框架：H4 - 无马丁格尔 - 无网格仓位 - 该EA每次开仓风险为账户余额的5%。 由于这是测试版软件，欢迎您的想法和意见。 如果您想加入我们的算法交易Discord频道，请给我发送私人消息。
FREE
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
专家
这是MetaTrader 5的通用自动EA交易，用于标准指标。 UniversalEA 构造函数EA提供了大量函数。 您可以选择20个信号中的一个来开仓，20个过滤器中的5个用于挑选MetaTrader包中包含的标准指标的信号。 此外，您可以调整指标参数，选择时间范围并为每个信号指定信号条。 注意！新的通用贸易顾问 Exp - xCustomEA 致力于自定义指标： Exp   MetaTrader 5   的xCustomEA Exp   MetaTrader 4   的xCustomEA Description on English 如果您想购买自动交易顾问，请查看我们的 TickSniper  ！ EA包含以下功能：  反趋势平均， 在趋势方向上的额外开放， 追踪止损， 收支平衡， 以总利润或亏损结算， 虚拟止损，获利和追踪止损， 能够使用头寸或挂单/限价单， 鞅， 抛物线追踪止损， 缩编限制功能， 按时间和周日交易 和许多其他人.... 您也可以下载X EA for MetaTrader 4终端 The X for MT4 有关EA设置的完整手册和说明，请访问 我们的博客
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
专家
MACD RSI Optimized EA is a free, fully automated trading robot designed to capture trends using a classic combination of indicators. By merging the trend-following capabilities of the MACD (Moving Average Convergence Divergence) with the momentum filtering of the RSI (Relative Strength Index), this EA aims to filter out market noise and enter trades with higher probability. This version has been specifically optimized for the month of October on the M15 (15-minute) timeframe and performs best on
FREE
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
专家
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor is a powerful, market-ready trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. Built with precision logic and advanced filters, this EA is engineered to capture explosive breakout opportunities during periods of market compression, while maintaining strict risk management and professional-grade trade execution. Gold is one of the most volatile and liquid instruments in the financial markets, and trading it successfully requi
FREE
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
专家
Volatility Pullback Expert Advisor – Adaptive Grid Trading Robot Overview: Volatility Pullback Expert Advisor  is an advanced market-neutral Expert Advisor that profits from volatility-based pullbacks. It combines an adaptive grid engine, smart recovery, partial hedging, and dynamic risk control to automate trading while minimizing drawdowns. Perfect for both beginner and experienced traders. Key Features: Adaptive Grid Engine: Optimizes entries within a defined price range. Smart Recovery &
PZ Daily Breakout EA MT5
PZ TRADING SLU
专家
This EA trades daily breakouts placing bidirectional pending orders using the last day's trading range -or using market orders, as desired-, provided these price levels have not been yet tested. It offers many trading behaviors and flexible position management settings, plus a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN broker
FREE
Mr Krabs Gold
Maher Matmati
专家
发现 mrKrabsGold – Kelly MultiTP ，您的超优化剥头皮EA，旨在最大化利润并控制风险： 核心功能： 剥头皮 & 套保策略： 自动识别并利用快速趋势反转，同时进行套保以限制回撤。 动态凯利资金管理： 根据您的历史表现，使用可调节的凯利因子分配最优仓位。 多级止盈： 在行情推进过程中分阶段锁定收益（50%、33%，然后清仓）。 自适应止损： 基于ATR和近期K线波动范围计算止损，贴合当前市场波动性。 保本 & 跟踪止损： 达到预设盈利门槛后锁定收益，并动态追踪止损捕捉更大行情。 ️ 高级筛选： 自定义交易日 & 时间： 只在您最优表现的时段交易。 最大点差过滤： 避免在点差过大时进行高成本执行。 ️ 最低波动性（ATR） & 强趋势（ADX）： 仅在动能十足的趋势市场中开仓。 ️ 多周期确认（MTF）： 在次级周期上通过EMA确认，提高信号可靠性。 选择 mrKrabsGold – Kelly MultiTP 的理由： 全自动运行： 安装、启用后，EA 24/5 自动完成分析、仓位计算与管理
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
专家
Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
FREE
AW CCI based EA MT5
AW Trading Software Limited
专家
EA 交易处理经典 CCI 指标的信号。系统场景多，配置灵活。使用平均，关闭第一个和最后一个篮子订单的功能和自动手数计算功能。 Problem solving ->  HERE  / MT4 version ->   HERE  /  Instruction  ->   HERE   优点： 易于设置和直观的面板界面 可定制的 CCI 指标信号 必要时使用平均 内置自动手数计算 用于关闭第一个和最后一个篮子订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 顾问的工作原理： 买入信号： 当指标的上边界自下而上交叉时 当指标的下边界从下到上交叉时 卖出信号： 当指标的上边界从上到下交叉时 或者当指标的下边界从上到下交叉时 交易策略选项： 允许买卖，EA 将根据指标的信号进行双向交易 只允许购买，看跌信号将被忽略，EA 将仅根据购买信号进行交易 只允许卖出，顾问将忽略看涨信号，顾问将仅根据卖出信号进行交易 更改批次的选项： 手动批次更改 - 在手动模式下输入设置中的批次调整 固定手数 - 手数变化，取决于您存款的资金量 其他可能性： 在平均的情况下，该功能允许您部分关闭篮子。这将允许在
Neuro Edge
Agus Wahyu Pratomo
5 (3)
专家
Please give review to support development of this Expert Advisor NeuroEdge EA is an advanced trend-following scalper designed to adapt dynamically to market behavior. Built with precision algorithms and smart averaging logic, it maintains minimal drawdown while capturing high-probability setups in trending conditions. NeuroEdge continuously analyzes market flow to ensure optimal entries and exits — giving traders the edge they need in volatile markets. ️ Core Features: Adaptive Trend Detection
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
专家
Welcome to the future of algorithmic trading. The Nascore Scalper EA is a precision-engineered, AI-inspired scalping robot built exclusively for trading NAS100 (US Tech 100 Index) . It analyzes smart money footprints, breakout zones, and high-timeframe bias to capture high-probability scalping entries. Key Features: Optimized for NAS100 (US100) – Fast-moving Nasdaq-based index trading Smart Money Concepts – Integrates structure, breakout logic, and bias Minimal Margin Usage – Ideal for traders
FREE
Grid Engulfing MT5
Yudi Sri Warsito
4.83 (6)
专家
Grid Engulfing is a trading strategy that combines grid trading with engulfing patterns.  Grid Trading: A grid trading strategy involves placing buy and sell orders at regular intervals (grid size) above and below a set price level. The goal is to profit from small price movements within a range-bound market. Engulfing Patterns: Engulfing patterns are a type of candlestick pattern that indicates a potential reversal or continuation of a trend. A bullish engulfing pattern occurs when a small bea
FREE
Gold Ict EA
Van Trung Pham
专家
Live trade TEST ICT EA VS ICT manual:  https://www.youtube.com/live/uKa9YD40Kn4 Introducing: Gold ICT EA 1.0 – Precision-Engineered for XAUUSD Scalping Built with purpose. Tuned for gold. Trusted by precision. Gold ICT EA 1.0 is an advanced automated trading system specially crafted for XAUUSD . Designed to operate on the M5 chart, it’s a no-nonsense solution for gold traders who value capital protection and consistent growth. No unnecessary complications – just stability, discipline, and prec
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
专家
30-DAY FULLY FUNCTIONAL TRIAL – EXPERIENCE THE POWER OF BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid is the most advanced and flexible grid trading system for MetaTrader 5, now enhanced with our AI-driven Neural Model Brain for truly adaptive and intelligent trading decisions. Whether you’re a professional algorithmic trader or an ambitious newcomer, Bitbot V6 gives you the performance, safety and transparency you need to scale your results to the next level. Key Featur
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
专家
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
The RSI Engine
Md Abdul Manann
专家
RSI Engine EA 是由 SPLpulse 开发的、适用于 MetaTrader 5 (MT5) 平台的自动化交易机器人。其核心功能是基于相对强弱指数 (RSI) 指标的信号来执行交易策略。该 EA 可高度配置，允许用户选择多种基于 RSI 的入场策略、应用确认过滤器，并使用特定的风险参数管理交易。 交易策略与信号 EA 的逻辑主要由用户可选择的进出场策略驱动。 入场信号 用户可以选择以下一种或多种方法来生成交易信号： RSI 背离 (默认策略): 默认启用的主要策略是基于 RSI 背离进行交易。EA 会扫描最近 60 根K线 (可配置的设置) 来识别价格走势与 RSI 指标方向相反的情况，这通常预示着即将发生的反转。 看涨背离 (买入信号): 当价格创下新低，但 RSI 未能创下新低，反而形成一个更高的低点时发生。 看跌背离 (卖出信号): 当价格创下新高，但 RSI 未能跟随，反而形成一个更低的高点时发生。 超买/超卖反转: 用户可以禁用背离策略，转而启用更经典的 RSI 策略。该逻辑将在 RSI 跌入“超卖”区 (默认为 30 以下) 时生成买入信号，在 RSI 进入“超
FREE
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
专家
EMLU Precision AI — Free Demonstration Version for MT5 Type: Expert Advisor (MT5) ️ Important Notice (Read Before Downloading) This Free version of EMLU Precision AI is designed strictly for demonstration, research, structural inspection, and interface familiarisation . It does not represent the behaviour, logic depth, live signals, or performance results of the full paid version. Performance, trade frequency, and result quality are intentionally reduced to prevent misuse of the free edition as
FREE
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (395)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 10 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/U
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.75 (53)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (11)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (13)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.73 (26)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.9 (30)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。 20 个名额仅剩 7 个 —— 几乎售罄。价格即将上涨至 999 美元 。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 默认最佳参数，开箱即用。 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
专家
LIVE SIGNAL（真實交易帳戶） IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   本 EA 所使用的交易邏輯與執行規則，與 MQL5 上展示的 已驗證真實交易訊號 完全一致。 在使用 建議且已優化的參數設定 ，並搭配 信譽良好的 ECN / RAW 點差經紀商 的情況下，實盤交易行為在結構與表現上應與該真實訊號高度相符。 請注意，由於經紀商條件、點差、執行品質以及 VPS 環境的差異，不同使用者的實際結果可能會有所不同。 本 EA 采用限量销售方式，目前仅剩 2 个名额，价格为 USD 499；购买完成后，请通过私信联系我，以获取用户手册及推荐参数设置。 不使用過度網格，不採用高風險馬丁格爾策略，不進行虧損加倉（攤平）。 本 EA 為早期限量階段價格；後續將視銷售與維護階段進行價格調整，預計每個階段價格上調約 $100，年度目標上限價格為 $1899。 重要說明：GoldWave 是專為真實市場環境所設計。 系統採用   AI 輔助的自適應邏輯   以及   新聞過濾機
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
专家
概览 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD （黄金）设计的智能交易系统（Expert Advisor）。它通过结合 九种 独立的交易策略来运行，每种策略都由不同的市场条件和时间周期（M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1）触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格（grid）、马丁格尔（martingale）或均摊成本（averaging）技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载设置文件 (Set File) v2.5 九种策略概览 EA 同时在多个时间周期上分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析特定的近期 K 线序列，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续下跌趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一根 H4 K 线的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于时
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (4)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个 仓位都受到内置止损的全面保护 ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 价格 $555 有效至 1 月 19 日（星期一）。之后价格将上涨至 $675。（最终价格 $1999） 购买 Vortex Turbo 智能交易系统后，您将有机会获得 我的其他任何一款智能交易系统的免费授权 ，该系统可关联到您选择的 三个交易账户  （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685  
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (91)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 MANUAL (INSTRUCTION)   在此处查看实时结果： New Strategy   https://www.mql5.com/en/signals/2351468 3k ICMarkets
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始新闻标题中的情绪作为交易决策的依据： 美元情绪偏多 （鹰派美联
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.18 (28)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
4.2 (5)
专家
Cheat Engine 是一个中等频率的黄金剥头皮交易系统，可通过基于网络的 API 根据全球外汇市场情绪做出决策。 Cheat Engine 实时信号即将上线。当前价格将上调。限时价格 199  USD 仅进行单笔交易。从不使用网格或马丁格尔策略。 智能追踪止盈，根据每日波动率进行自适应调整 全球外汇市场情绪是对数十万名交易者持仓的统计，总账户价值超过 10 亿美元。Cheat Engine 可以通过 API 即时获取这些数据，并在决策时加以利用。此功能为可选项，且可由用户完全自定义。 推荐 图表：XAUUSD 时间周期：H1 参数 手数计算方式 — 选择自动手数或固定手数 固定手数 — 固定的交易手数 自动手数 — 每指定账户货币金额使用 0.01 手 最大点差 — 设置允许开仓的最大点差 自动 GMT 检测 — 自动计算经纪商的 GMT 偏移 固定止损 — 止损数值输入 Magic Number — 每个订单的魔术编号 备注 — 订单备注 市场情绪过滤器 URL — 用于 API 请求 情绪买入/卖出过滤器 — 启用或禁用 情绪过滤器行为
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
2 (4)
专家
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
专家
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
专家
房地产公司准备就绪！ 并非为短期账户买卖或快速获利而设计。 无马丁格尔/无网格/无人工智能 专为注重长期稳定性的交易者而设计 实时结果： 实时信号 | 主要投资组合 |   FTMO 结果   |  公共社区 首发价格：189美元，下次定价：289美元（仅剩3本） 什么是黄金地图集？ Gold Atlas 是一款专业的黄金 (XAUUSD) 自动交易系统。它采用多重突破入场策略，旨在捕捉日内波动和更大的趋势突破。 该系统不基于指标或固定时间范围，并采用最小的优化来减少曲线拟合并提高稳健性。 Gold Atlas 采用 5 个不同的突破水平，每个水平都有自己的止损和追踪止损逻辑，从而实现了强大的内部多元化。 该策略已从 2006 年起进行了近 10,000 笔交易的测试，涵盖了不同的市场机制和市场条件。 作为一种趋势跟踪系统，它不会赢得每一笔交易，但其设计目的是在长期内捕捉偶尔出现的大赢家。 加入社区！ 请私信 我 并附上购买凭证，即可获得加入我们私人社区的邀请。 设置 该系统即插即用。 Gold Atlas 的设计宗旨是 用户友好 、 易于操作 ，无需复杂的配置。 只需将EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (6)
专家
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
作者的更多信息
Gold Buster EA
Svetlana Cherepanova
3.44 (9)
专家
Gold Buster：黄金交易（XAU/USD）算法优化方案 Gold Buster 是一款专为 XAU/USD（黄金）交易设计的创新专家系统。通过整合人工智能（AI）领域的尖端技术，Gold Buster 不仅仅是一个自动化解决方案，更是一个高度智能的综合体，能够对贵金属市场进行 24/5 全天候分析并自主做出交易决策。 Gold Buster 将专业交易员验证的策略与机器学习和神经网络的革命性方法相结合。这种协同效应使系统能够以超越人类认知和计算能力的效率分析市场数据并生成交易信号。从数据收集、解读到模式识别和高精度订单执行的全流程自动化，最大限度地减轻了心理负担，并消除了持续监控市场的必要性。 Gold Buster 的核心功能优势： 先进的 AI 架构： 系统能够处理和解读海量的历史及实时市场数据，实现对价格走势的高精度预测建模。 自适应学习： Gold Buster 能够持续适应动态变化的市场环境，通过自学机制不断优化其内部算法。 专注 XAU/USD： Gold Buster 的算法基础针对黄金市场（XAU/USD）的独特特性和高波动性进行了专门优化。 神经网络分析：
Silver Buster EA
Svetlana Cherepanova
4.2 (5)
专家
Silver Buster：白银（XAG/USD）算法交易优化方案 Silver Buster 是一款专为 XAG/USD（现货白银）金融工具设计的创新型专家系统。通过整合人工智能（AI）领域的尖端成果，Silver Buster 不仅仅是一个自动化解决方案，更是一个高度智能的综合体，能够在贵金属领域进行全天候市场分析并自主做出交易决策。 Silver Buster 将专业交易员验证过的成熟策略与机器学习和神经网络的革命性方法相结合。这种协同效应使系统能够以超越人类认知和计算能力的效率分析市场数据并生成交易信号。从数据收集、解读到模式识别及高精度订单执行的全流程自动化，最大限度地减轻了心理负担，并消除了持续监控市场的必要性。 Silver Buster 的核心功能优势 先进的 AI 架构： 系统能够处理和解读海量的历史及实时市场数据，从而对白银价格走势进行高精度的预测建模。 自适应学习： Silver Buster 能够不断适应动态变化的市场环境，通过自学机制优化其内部算法。 深耕 XAG/USD 领域： Silver Buster 的算法基础经过专门优化，充分考虑了白银市场独特的波
筛选:
无评论
回复评论