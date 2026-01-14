Gold Buster Sensitive

Gold Buster：XAU/USD（黄金）市场的智能扩张

Gold Buster 是一款基于神经网络架构与预测分析协同作用的新一代专家系统。该算法专为自动挖掘黄金波动性而设计，提供机构级的数据处理能力，并消除交易中的认知偏差。

本机器人采用了与其前代产品截然不同的技术，允许您自定义交易的数量与质量。

价格政策 我为产品制定了低价政策，以确保每个人都能负担得起。因此，机器人的初始价格定为最低 50 美元。然而，以该价格发售的份数仅限 50 份，之后价格将上调至 150 美元，并且每卖出 50 份价格将继续上涨。这对于通过保持低市场饱和度来确保算法的有效性是必要的。我不操纵价格，而是依靠真实买家的反馈和需求。

请通过好评支持我的开发工作，我将竭诚为您提供最佳成果。

核心技术优势：

自适应 AI 引擎： 通过机器学习机制，根据当前市场流动性持续校准策略。

神经网络过滤： 识别传统技术分析无法触及的隐藏模式和非线性相关性。

执行速度： 瞬时生成交易信号并精准执行订单，以最大限度减少滑点。

风险管理： 拒绝有毒交易策略（如马丁格尔、网格），坚持使用固定止损和正向数学期望。

关键配置参数：

信号灵敏度 (Signals Sensitivity) [0.1 – 0.9]： 定义系统对市场触发因素敏感阈值的关键参数。

低值（接近 0.1）： 最大交易频率，但信号筛选较少。

高值（接近 0.9）： 高转化率和入场精度，但总交易次数较少。

推荐值：0.6 —— 信号频率与质量之间的最佳平衡。

时间周期通用性： 系统具有高度自适应性，已验证可在从 1 分钟 (M1) 到 1 小时 (H1) 的任何时间间隔内运行。

战略基础：

Gold Buster 专注于识别 买入 (Buy) 头寸的高概率入场点，并采用保守的资本管理方法。直观的界面背后隐藏着复杂的数学模型，让您可以将日常监控委托给高性能 AI。

技术摘要：

交易品种： XAU/USD (黄金)。

账户模式： 对冲 (Hedging)。

功能： 递增/固定手数、最大点差控制、动态止损 (SL) 和止盈 (TP)。

风险提示： 算法交易涉及市场风险。强烈建议先在模拟账户上进行初步测试。