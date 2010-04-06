Smoothed Trend Histogram MT5 r

Crypto_Forex 지표 "Smoothed Trend Histogram" for MT5, No Repaint.





- Smoothed Trend Histogram 지표는 모든 표준 이동 평균 교차보다 훨씬 효율적입니다.

- 특히 큰 추세 감지에 중점을 둡니다.

- 지표에는 두 가지 색상이 있습니다. 하락 추세는 빨간색, 상승 추세는 녹색입니다(색상은 설정에서 변경할 수 있음).

- 모바일 및 PC 알림이 있습니다.

- 이 지표를 다른 거래 방식과 결합하는 것이 좋습니다. 가격 활동, 스캘핑, 모멘텀 거래, 기타 지표.

