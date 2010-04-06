Smoothed Trend Histogram MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Histograma de tendência suavizado" para MT5, sem repintura.





- O indicador de Histograma de Tendência Suavizada é muito mais eficiente do que qualquer cruzamento de Médias Móveis padrão.

- Está especialmente focado na deteção de grandes tendências.

- O indicador tem 2 cores: Vermelho para tendência de baixa e Verde para tendência de alta (as cores podem ser alteradas nas definições).

- Com alertas para telemóvel e PC.

- É uma ótima ideia combinar este indicador com quaisquer outros métodos de negociação: Price Action, Scalping, Momentum trading, outros indicadores.



