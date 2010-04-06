Smoothed Trend Histogram MT5 r
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 5.21
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Сглаженная гистограмма тренда" для MT5, без перерисовки.
- Индикатор сглаженной гистограммы тренда гораздо эффективнее любого стандартного пересечения скользящих средних.
- Он особенно ориентирован на обнаружение крупных трендов.
- Индикатор имеет 2 цвета: красный для медвежьего нисходящего тренда и зеленый для бычьего восходящего тренда (цвета можно изменить в настройках).
- С оповещениями для мобильных устройств и ПК.
- Отличная идея для объединения этого индикатора с любыми другими методами торговли: Price Action, Scalping, Momentum trading, другими индикаторами.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.