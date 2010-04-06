DeMarker with Alerts mq
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 2.1
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „DeMarker mit Alarmen“ für MT4, ohne Repainting.
– Die DeMarker-Oszillatorlinie zeigt die aktuelle Kursposition im Verhältnis zu vorherigen Höchst- und Tiefstwerten an.
– Integrierte Alarme für PC und Mobilgeräte für den Eintritt in überverkaufte/überkaufte Zonen und den Austritt aus überverkauften/überkauften Zonen.
– Mit einstellbaren Trigger-Levels für die Alarmaktivierung.
– DeMarker liefert die effizientesten regulären Divergenzsignale im Vergleich zu anderen Oszillatoren.
– Der DeMarker-Wert liegt über 0,7 im überkauften Bereich, der DeMarker-Wert unter 0,3 im überverkauften Bereich.
– Der Indikator ist für jeden Zeitrahmen anwendbar.
– Dieser Indikator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Techniken kombinieren.
Dieses Originalprodukt wird nur auf dieser MQL5-Website angeboten.