DeMarker with Alerts mq
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 2.1
Indicador Crypto_Forex "DeMarker com Alertas" para MT4, sem repintura.
- A linha do oscilador DeMarker indica a posição atual do preço em relação às máximas e mínimas anteriores.
- Alertas integrados para PC e dispositivos móveis: entrada em zonas de sobrevenda/sobrecompra e saída de zonas de sobrevenda/sobrecompra.
- Com níveis de disparo ajustáveis para ativação de alertas.
- O DeMarker fornece os sinais de divergência regulares mais eficientes entre outros osciladores.
- A zona de sobrecompra ocorre quando o DeMarker está acima de 0,7 e a zona de sobrevenda ocorre quando está abaixo de 0,3.
- O indicador pode ser usado em qualquer período gráfico.
- Este indicador também é excelente para combinar com técnicas de Price Action.
