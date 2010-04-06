DeMarker with Alerts mq

Indicador Crypto_Forex "DeMarker com Alertas" para MT4, sem repintura.





- A linha do oscilador DeMarker indica a posição atual do preço em relação às máximas e mínimas anteriores.

- Alertas integrados para PC e dispositivos móveis: entrada em zonas de sobrevenda/sobrecompra e saída de zonas de sobrevenda/sobrecompra.

- Com níveis de disparo ajustáveis ​​para ativação de alertas.

- O DeMarker fornece os sinais de divergência regulares mais eficientes entre outros osciladores.

- A zona de sobrecompra ocorre quando o DeMarker está acima de 0,7 e a zona de sobrevenda ocorre quando está abaixo de 0,3.

- O indicador pode ser usado em qualquer período gráfico.

- Este indicador também é excelente para combinar com técnicas de Price Action.





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.