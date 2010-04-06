DeMarker with Alerts mq
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 2.1
- アクティベーション: 10
Crypto_Forex MT4用インジケーター「DeMarker with Alerts」（リペイント機能なし）
- DeMarkerオシレーターラインは、過去の高値と安値に対する現在の価格ポジションを示します。
- PCとモバイルの両方に、売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンへのエントリーと、売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンからの決済の両方に対応したアラート機能を搭載しています。
- アラート発動のトリガーレベルを調整可能。
- DeMarkerは、他のオシレーターの中でも最も効率的な定期的なダイバージェンスシグナルを提供します。
- 買われ過ぎゾーンとは、DeMarkerが0.7を超える場合、売られ過ぎゾーンとは0.3を下回る場合を指します。
- このインジケーターはどの時間枠でも使用できます。
- このインジケーターは、プライスアクションテクニックと組み合わせるのにも最適です。
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。