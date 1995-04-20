Bollinger Trend Lines MT4
- Indikatoren
- Mario Jemic
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
🔹 Bollinger Trendlinien - MT4 & MT5
Bollinger Trend Lines ist ein professioneller volatilitätsbasierter Trendindikator, der entwickelt wurde, um die Trendrichtung und dynamische Stopp-Levels unter Verwendung von Bollinger Bändern klar zu identifizieren.
Der Indikator basiert auf einem Grundprinzip:
folgt dem Trend, ignoriert das Rauschen und lässt die Volatilität den Stopp definieren.
🔍 So funktioniert es
Der Indikator bildetnachlaufende Trendlinien unter Verwendung von Bollinger Bändern:
-
In einemAufwärtstrendfolgt dasuntere Band dem Kurs und kann nur ansteigen.
-
In einemAbwärtstrendfolgt dasobere Band dem Preis und kann nur fallen.
-
Wenn sich der Trend ändert,wird die Trailing-Logikautomatisch zurückgesetzt.
Eine optionaleSafe Zone (zusätzliche Abweichung) ermöglicht es Ihnen, den Trailing-Abstand zu vergrößern oder zu verkleinern, ohne die Bollinger-Periode zu ändern.
✅ Hauptmerkmale
✔ Volatilitätsbasierte Trenderkennung
✔ Trailing-Trendlinien (stufenförmiges Verhalten)
✔ Optionale Extra-Abweichung (Safe Zone)
✔ Automatisches Zurücksetzen bei Trendumkehr
✔ Interne & externe Linien teilen sich identische Werte
✔ Nicht-nachmalende Logik
✔ Saubere und übersichtliche Chartansicht
✔ EA-freundlicher Signalpuffer
✔ Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen
📊 Signal-Logik
Der Indikator bietet einen numerischen Signalpuffer, der in Expert Advisors oder Scannern verwendet werden kann:
-
+1 → Aufwärtstrend
-
-1 → Abwärtstrend
-
0 → Neutral / Übergang
Es ist jeweils nur eine Trendlinie sichtbar, so dass die Trendrichtung sofort ersichtlich ist.
⚙️ Eingabeparameter
-
Bollinger Periode - Basisberechnungszeitraum
-
Bollinger Deviation - Multiplikator der Standardabweichung
-
Sichere Zone (Extra-Abweichung) - optionaler Volatilitätspuffer
-
Angewandter Preis - für die Berechnungen verwendeter Preis
🎯 Beste Anwendungsfälle
-
Trendfolgestrategien
-
Volatilitätsbasierte Trailing Stops
-
Handelsmanagement und Ausstieg
-
Bestätigungswerkzeug für diskretionären Handel
-
EA und algorithmische Handelssysteme
🧠 Wichtige Hinweise
-
Der Indikatorwird nicht neu gezeichnet
-
Signale werden ausschließlich auf geschlossenen Bars berechnet
-
Entwickelt für Händler, die Wert aufKlarheit, Disziplin und volatilitätsbewusste Trendlogik legen