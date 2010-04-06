DeMarker with Alerts mq
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 2.1
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "DeMarker con alertas" para MT4, sin repintado.
- La línea del oscilador DeMarker indica la posición actual del precio en relación con máximos y mínimos anteriores.
- Alertas integradas para PC y móvil para: entrada y salida de zonas de sobreventa/sobrecompra.
- Niveles de activación de alertas ajustables.
- DeMarker proporciona las señales de divergencia regulares más eficientes entre otros osciladores.
- La zona de sobrecompra se define cuando DeMarker está por encima de 0.7 y la de sobreventa, por debajo de 0.3.
- El indicador se puede utilizar en cualquier marco temporal.
- Este indicador también es excelente para combinar con técnicas de acción del precio.
Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.