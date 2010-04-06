DeMarker with Alerts mq

Indicateur Crypto_Forex « DeMarker avec alertes » pour MT4, sans refonte.





- La ligne d'oscillateur du DeMarker indique la position actuelle du prix par rapport aux plus hauts et plus bas précédents.

- Alertes PC et mobile intégrées : entrée et sortie des zones de survente/surachat.

- Niveaux de déclenchement des alertes réglables.

- Le DeMarker fournit les signaux de divergence réguliers les plus efficaces parmi les oscillateurs.

- La zone de surachat se situe lorsque le DeMarker est supérieur à 0,7 et la zone de survente lorsqu'il est inférieur à 0,3.

- L'indicateur peut être utilisé sur n'importe quelle unité de temps.

- Cet indicateur est également idéal en combinaison avec les techniques de Price Action.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.