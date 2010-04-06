DeMarker with Alerts mq
- Indicatori
DMITRII GRIDASOV
Versione: 2.1
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "DeMarker con avvisi" per MT4, senza ridisegno.
- La linea dell'oscillatore DeMarker indica la posizione attuale del prezzo rispetto ai massimi e minimi precedenti.
- Avvisi integrati per PC e dispositivi mobili: ingresso nelle zone di ipervenduto/ipercomprato e uscita dalle zone di ipervenduto/ipercomprato.
- Con livelli di trigger regolabili per l'attivazione degli avvisi.
- DeMarker fornisce i segnali di divergenza regolare più efficienti tra gli altri oscillatori.
- La zona di ipercomprato si verifica quando DeMarker è superiore a 0,7, mentre quella di ipervenduto si verifica quando è inferiore a 0,3.
- L'indicatore può essere utilizzato su qualsiasi timeframe.
- Questo indicatore è eccellente anche da combinare con tecniche di Price Action.
