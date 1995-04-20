RSI with Dynamic OSB zones ms

Crypto_Forex-Indikator „RSI mit dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Zonen“ für MT4, ohne Repainting.





– Der RSI ist einer der beliebtesten Oszillatoren für den Handel – sehr gut für Scalping geeignet.

– Er eignet sich hervorragend für Verkaufs-Trades aus dynamischen Überkauft-Zonen und Kauf-Trades aus dynamischen Überverkauft-Zonen.

– Der RSI-Oszillator ist auch sehr nützlich zur Divergenzerkennung.

– Dieser Indikator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Trades aus überverkauften/überkauften Bereichen kombinieren.

– Dynamische Überkauft-Zone – oberhalb der gelben Linie.

– Dynamische Überverkauft-Zone – unterhalb der grünen Linie.

– Mit PC- und Mobile-Alarmen.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.