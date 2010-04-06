DeMarker with Alerts mq

Crypto_Forex Индикатор "DeMarker с оповещениями" для MT4, без перерисовки.





- Линия осциллятора ДеМаркера показывает текущее положение цены относительно предыдущих максимумов и минимумов.

- Встроенные оповещения для ПК и мобильных устройств: о входе в зоны перепроданности/перекупленности и о выходе из зон перепроданности/перекупленности.

- Настраиваемые уровни срабатывания оповещений.

- ДеМаркер даёт самые эффективные сигналы регулярной дивергенции среди других осцилляторов.

- Зона перекупленности наступает, когда ДеМаркер выше 0,7, а зона перепроданности — когда он ниже 0,3.

- Индикатор можно использовать на любом таймфрейме.

- Этот индикатор также отлично сочетается с методами Price Action.





