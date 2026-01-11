Silver Session Sweep EA Professional
- Experten
- Eric John Peter Meissner
- Version: 1.10
- Aktivierungen: 5
Silver Session Sweep EA – Professional
Der Silver Session Sweep EA – Professional ist die Full-Power-Version eines sessionbasierten Liquidity-Trading-Konzepts und wurde speziell für XAGUSD (Silber) entwickelt und optimiert.
Er kombiniert die Analyse von Session-Hochs und -Tiefs mit gezielter Liquidity-Sweep-Erkennung und bestätigungsbasierten Entries, ergänzt durch ein erweitertes Trade-Management mit mehreren Take-Profit-Zielen sowie automatischem Break-Even-Schutz.
Der EA identifiziert relevante Session-Hochs und -Tiefs, wartet auf einen gültigen Sweep des Session-Lows und eröffnet Trades ausschließlich dann, wenn ein bullischer Reclaim institutionelle Kaufstärke bestätigt.
Dieses Regelwerk ist darauf ausgelegt, Smart-Money- / ICT-Marktverhalten zu handeln und emotionale Fehlentscheidungen konsequent zu vermeiden.
Trading-Logik
Der EA überwacht definierte Markt-Sessions und folgt einem klar strukturierten Regelwerk:
-
Identifikation von Session-Hochs und -Tiefs
-
Erkennung eines Liquidity Sweeps unterhalb des Session-Lows
-
Bestätigung durch eine bullische Marktreaktion (Reclaim)
Erst wenn alle Bedingungen erfüllt sind, wird eine Buy-Position eröffnet.
Sell-Trades sind standardmäßig deaktiviert, können jedoch optional aktiviert werden.
Hauptfunktionen
-
Sessionbasierte Liquidity-Sweep-Logik
-
Speziell entwickelt und optimiert für XAGUSD (Silber)
-
Buy-only-Modus (Standard) ohne gleichzeitige Buy- und Sell-Positionen
-
Optionaler Sell-Modus (ab Werk deaktiviert)
-
Nur eine Marktrichtung gleichzeitig aktiv
-
Multi-Position-Entries mit drei unabhängigen Take-Profit-Zielen
-
Risk-to-Reward-Ziele
-
TP1 = 1:3 RR
-
TP2 = 1:5 RR
-
TP3 = 1:6 RR
-
-
Automatische Berechnung von Stop Loss und Take Profit
-
ATR-basiert mit broker-sicherer Stop-Level-Validierung
-
-
Automatischer Break-Even-Schutz
-
Nach Erreichen von TP2 wird der Stop Loss der verbleibenden Positionen auf den Einstiegspreis gesetzt
-
-
Optionaler, konfigurierbarer Trailing Stop
-
Kompatibel mit Netting- und Hedging-Konten
-
Margin-sicheres Lot-Sizing zur Vermeidung von Ausführungsfehlern bei zu geringer Margin
Risikomanagement
Dieser EA basiert auf striktem Risiko- und Positionsmanagement, da die hohe Volatilität von Silber das Risiko schnell verstärken kann.
Empfohlener Mindestkontostand:
1.000 EUR
Die voreingestellten Lot-Größen sind bewusst konservativ gewählt und können jederzeit angepasst werden.
Ein integrierter Margin-Check stellt sicher, dass Trades nur bei ausreichender freier Margin platziert werden.
Geeignet für
-
Trader, die mit Liquidity-, ICT- oder Smart-Money-Konzepten arbeiten
-
Silber-Trader (XAGUSD), die strukturierte und bestätigte Entries bevorzugen
-
Nutzer, die automatisiertes Trading ohne Overtrading suchen
-
Live-Konten ab 1.000 EUR aufwärts
Wichtige Hinweise
Dies ist die Professionelle-Version für den realen Live-Handel auf XAGUSD (Silber).
Der EA handelt vollständig regelbasiert und verwendet keine Martingale-, Grid- oder News-Trading-Strategien.
Risikohinweis:
Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden. Verluste können das eingesetzte Kapital übersteigen. Vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.