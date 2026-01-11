Silver Session Sweep EA – Professional

Der Silver Session Sweep EA – Professional ist die Full-Power-Version eines sessionbasierten Liquidity-Trading-Konzepts und wurde speziell für XAGUSD (Silber) entwickelt und optimiert.

Er kombiniert die Analyse von Session-Hochs und -Tiefs mit gezielter Liquidity-Sweep-Erkennung und bestätigungsbasierten Entries, ergänzt durch ein erweitertes Trade-Management mit mehreren Take-Profit-Zielen sowie automatischem Break-Even-Schutz.

Der EA identifiziert relevante Session-Hochs und -Tiefs, wartet auf einen gültigen Sweep des Session-Lows und eröffnet Trades ausschließlich dann, wenn ein bullischer Reclaim institutionelle Kaufstärke bestätigt.

Dieses Regelwerk ist darauf ausgelegt, Smart-Money- / ICT-Marktverhalten zu handeln und emotionale Fehlentscheidungen konsequent zu vermeiden.

Trading-Logik

Der EA überwacht definierte Markt-Sessions und folgt einem klar strukturierten Regelwerk:

Identifikation von Session-Hochs und -Tiefs

Erkennung eines Liquidity Sweeps unterhalb des Session-Lows

Bestätigung durch eine bullische Marktreaktion (Reclaim)

Erst wenn alle Bedingungen erfüllt sind, wird eine Buy-Position eröffnet.

Sell-Trades sind standardmäßig deaktiviert, können jedoch optional aktiviert werden.

Hauptfunktionen

Sessionbasierte Liquidity-Sweep-Logik

Speziell entwickelt und optimiert für XAGUSD (Silber)

Buy-only-Modus (Standard) ohne gleichzeitige Buy- und Sell-Positionen

Optionaler Sell-Modus (ab Werk deaktiviert)

Nur eine Marktrichtung gleichzeitig aktiv

Multi-Position-Entries mit drei unabhängigen Take-Profit-Zielen

Risk-to-Reward-Ziele TP1 = 1:3 RR TP2 = 1:5 RR TP3 = 1:6 RR

Automatische Berechnung von Stop Loss und Take Profit ATR-basiert mit broker-sicherer Stop-Level-Validierung

Automatischer Break-Even-Schutz Nach Erreichen von TP2 wird der Stop Loss der verbleibenden Positionen auf den Einstiegspreis gesetzt

Optionaler, konfigurierbarer Trailing Stop

Kompatibel mit Netting- und Hedging-Konten

Margin-sicheres Lot-Sizing zur Vermeidung von Ausführungsfehlern bei zu geringer Margin

Risikomanagement

Dieser EA basiert auf striktem Risiko- und Positionsmanagement, da die hohe Volatilität von Silber das Risiko schnell verstärken kann.

Empfohlener Mindestkontostand:

1.000 EUR

Die voreingestellten Lot-Größen sind bewusst konservativ gewählt und können jederzeit angepasst werden.

Ein integrierter Margin-Check stellt sicher, dass Trades nur bei ausreichender freier Margin platziert werden.

Geeignet für

Trader, die mit Liquidity-, ICT- oder Smart-Money-Konzepten arbeiten

Silber-Trader (XAGUSD) , die strukturierte und bestätigte Entries bevorzugen

Nutzer, die automatisiertes Trading ohne Overtrading suchen

Live-Konten ab 1.000 EUR aufwärts

Wichtige Hinweise

Dies ist die Professionelle-Version für den realen Live-Handel auf XAGUSD (Silber).

Der EA handelt vollständig regelbasiert und verwendet keine Martingale-, Grid- oder News-Trading-Strategien.

Risikohinweis:

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden. Verluste können das eingesetzte Kapital übersteigen. Vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.