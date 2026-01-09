Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp

Professioneller Silver (XAGUSD) Trading Expert Advisor

Entwickelt für hochperformantes Session-Trading auf M3

📈 Überblick

XAG Session Scalper PRO ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für Silver (XAGUSD) entwickelt wurde und auf Session-Trading im M3-Timeframe optimiert ist.

Die Strategie basiert auf institutionellem Marktverhalten, kombiniert präzise Handelszeiten, mehrere gleichzeitige Positionen (Scaling) und ein Multi-Take-Profit-System, um konstante Intraday-Gewinne bei kontrolliertem Risiko zu erzielen.

Kein überladenes System – sondern klare Logik und saubere Ausführung.

🧠 Kernlogik der Strategie

Handel ausschließlich in hochliquiden Sessions (Asien, London, New York)

Mehrere Positionen gleichzeitig statt nur eines einzelnen Trades

Feste, logisch strukturierte Stop-Loss-Platzierung

Drei unabhängige Take-Profit-Ziele (TP1 / TP2 / TP3)

Automatisches Break-Even , sobald Teilgewinne realisiert werden

Kein Martingale

Kein Grid

Kein riskantes Nachkaufen

Das Ergebnis ist eine robuste, transparente und nachhaltige Trading-Logik.

⚙️ Hauptfunktionen

✅ Multi-Position-Einstieg

Der EA eröffnet 3 oder mehr Positionen gleichzeitig anstatt nur einer einzelnen.

✅ Multi-Take-Profit-System

TP1: Schnelle Gewinnsicherung

TP2: Gewinnfixierung + automatisches Break-Even

TP3: Maximale Ausnutzung starker Bewegungen

✅ Session-basierte Handelslogik

Trades nur dann, wenn Volumen und Volatilität vorhanden sind.

✅ Striktes Risikomanagement

Feste Stop-Loss-Struktur

Kontrollierte Drawdowns

Keine Überhebelung

✅ Vollautomatisiert

Kein manuelles Eingreifen notwendig

Optimiert für Strategy Tester und Live-Trading

📊 Backtest-Performance (Strategy Tester)

Basierend auf den beigefügten Backtests (siehe Screenshots):

Profitfaktor: ca. 3.0 bis über 22.0 (je nach Testzeitraum)

Trefferquote: ca. 57 % – 88 %

Kontrollierter Drawdown: ca. 28 % – 44 %

Sharpe Ratio: über 1.0

Stetiges Equity-Wachstum

Deutlich überdurchschnittliche Performance

Diese Werte positionieren den EA klar über dem Marktdurchschnitt, insbesondere für Session-Scalping auf Silver (XAGUSD).

🥈 Markt & Timeframe

Instrument: XAGUSD (Silver)

Empfohlener Timeframe: M3

Markt: Forex / Metalle

👤 Für wen ist dieser EA geeignet?

✔ Trader mit Fokus auf professionelles Session-Scalping

✔ Nutzer, die mehrere Positionen gleichzeitig bevorzugen

✔ Trader, die echtes Risikomanagement statt Glücksspiel wollen

✔ Alle, die Silver (XAGUSD) strukturiert handeln möchten

⚠️ Wichtige Hinweise

Ergebnisse hängen von Broker-Bedingungen ab (Spread, Ausführung)

Ein Low-Spread-Broker für XAGUSD wird dringend empfohlen

Vor Live-Einsatz immer zuerst im Demokonto testen

⭐ Fazit

XAG Session Scalper PRO ist kein Spielzeug-EA.

Es ist ein professionelles Silver-Trading-System, entwickelt für Trader, die Sessions, Liquidität und Risiko verstehen.

Wenn du einen leistungsstarken, überdurchschnittlichen Expert Advisor für XAGUSD suchst, liefert dieser EA genau das.