Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
- Experten
- Eric John Peter Meissner
- Version: 14.0
- Aktivierungen: 5
Professioneller Silver (XAGUSD) Trading Expert Advisor
Entwickelt für hochperformantes Session-Trading auf M3
📈 Überblick
XAG Session Scalper PRO ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für Silver (XAGUSD) entwickelt wurde und auf Session-Trading im M3-Timeframe optimiert ist.
Die Strategie basiert auf institutionellem Marktverhalten, kombiniert präzise Handelszeiten, mehrere gleichzeitige Positionen (Scaling) und ein Multi-Take-Profit-System, um konstante Intraday-Gewinne bei kontrolliertem Risiko zu erzielen.
Kein überladenes System – sondern klare Logik und saubere Ausführung.
🧠 Kernlogik der Strategie
-
Handel ausschließlich in hochliquiden Sessions (Asien, London, New York)
-
Mehrere Positionen gleichzeitig statt nur eines einzelnen Trades
-
Feste, logisch strukturierte Stop-Loss-Platzierung
-
Drei unabhängige Take-Profit-Ziele (TP1 / TP2 / TP3)
-
Automatisches Break-Even, sobald Teilgewinne realisiert werden
-
Kein Martingale
-
Kein Grid
-
Kein riskantes Nachkaufen
Das Ergebnis ist eine robuste, transparente und nachhaltige Trading-Logik.
⚙️ Hauptfunktionen
✅ Multi-Position-Einstieg
Der EA eröffnet 3 oder mehr Positionen gleichzeitig anstatt nur einer einzelnen.
✅ Multi-Take-Profit-System
-
TP1: Schnelle Gewinnsicherung
-
TP2: Gewinnfixierung + automatisches Break-Even
-
TP3: Maximale Ausnutzung starker Bewegungen
✅ Session-basierte Handelslogik
Trades nur dann, wenn Volumen und Volatilität vorhanden sind.
✅ Striktes Risikomanagement
-
Feste Stop-Loss-Struktur
-
Kontrollierte Drawdowns
-
Keine Überhebelung
✅ Vollautomatisiert
-
Kein manuelles Eingreifen notwendig
-
Optimiert für Strategy Tester und Live-Trading
📊 Backtest-Performance (Strategy Tester)
Basierend auf den beigefügten Backtests (siehe Screenshots):
-
Profitfaktor: ca. 3.0 bis über 22.0 (je nach Testzeitraum)
-
Trefferquote: ca. 57 % – 88 %
-
Kontrollierter Drawdown: ca. 28 % – 44 %
-
Sharpe Ratio: über 1.0
-
Stetiges Equity-Wachstum
-
Deutlich überdurchschnittliche Performance
Diese Werte positionieren den EA klar über dem Marktdurchschnitt, insbesondere für Session-Scalping auf Silver (XAGUSD).
🥈 Markt & Timeframe
-
Instrument: XAGUSD (Silver)
-
Empfohlener Timeframe: M3
-
Markt: Forex / Metalle
👤 Für wen ist dieser EA geeignet?
✔ Trader mit Fokus auf professionelles Session-Scalping
✔ Nutzer, die mehrere Positionen gleichzeitig bevorzugen
✔ Trader, die echtes Risikomanagement statt Glücksspiel wollen
✔ Alle, die Silver (XAGUSD) strukturiert handeln möchten
⚠️ Wichtige Hinweise
-
Ergebnisse hängen von Broker-Bedingungen ab (Spread, Ausführung)
-
Ein Low-Spread-Broker für XAGUSD wird dringend empfohlen
-
Vor Live-Einsatz immer zuerst im Demokonto testen
⭐ Fazit
XAG Session Scalper PRO ist kein Spielzeug-EA.
Es ist ein professionelles Silver-Trading-System, entwickelt für Trader, die Sessions, Liquidität und Risiko verstehen.
Wenn du einen leistungsstarken, überdurchschnittlichen Expert Advisor für XAGUSD suchst, liefert dieser EA genau das.