Gold Session Pivots EA Professional

Dieser Expert Advisor ist die Full-Power-Version des sessionbasierten Breakout-Konzepts und wurde speziell für XAUUSD (Gold) optimiert.
Er kombiniert Session-Pivot-Breakouts mit zusätzlicher Bestätigungslogik (Multi-Timeframe-Bias + Liquidity-Sweep-Filter) und enthält ein erweitertes Trade-Management mit mehreren Take-Profit-Zielen sowie automatischem Break-Even-Schutz.

Der EA identifiziert wichtige Session-Hochs und -Tiefs, wartet auf einen gültigen Breakout-Trigger und platziert Trades nur dann, wenn sowohl die übergeordnete Marktrichtung als auch ein Liquidity Sweep auf dem kleineren Zeitrahmen den Trade unterstützen.

Hauptfunktionen

  • Sessionbasierte Pivot-Breakout-Logik (Killzone-basiert)

  • Entwickelt und optimiert speziell für XAUUSD (Gold)

  • Multi-Timeframe-Bestätigung (Daily + H4 + H1 Trend-Filter)

  • Liquidity-Sweep-Erkennung auf niedrigen Zeitrahmen (Scalping-Bestätigung)

  • Immer nur eine Handelsrichtung aktiv (keine gleichzeitigen Buy- und Sell-Trades)

  • Multi-Position-Entries mit 3 unabhängigen Take-Profit-Zielen

Risk-to-Reward-Ziele:

  • TP1 = 1:3 RR

  • TP2 = 1:5 RR

  • TP3 = 1:6 RR

  • Automatische Berechnung von Stop Loss und Take Profit
    (ATR-basiert mit broker-sicherer Stop-Level-Validierung)

Automatischer Break-Even-Schutz:

  • Sobald TP2 erreicht wird, wird der Stop Loss der verbleibenden Positionen auf den Einstiegspreis (Break Even) gesetzt

  • Optionaler Trailing-Stop (konfigurierbar)

Risikomanagement

Dieser EA basiert auf striktem Lot-Management, da die Volatilität von XAUUSD das Risiko schnell verstärken kann.

Empfohlener Mindestkontostand: 500 EUR

Empfohlene Lotgrößen für XAUUSD (Gold):

  • 500 EUR Kontostand:
    Empfohlene Lotgröße: 0.02 – 0.04 Lots

  • 1.000 EUR Kontostand:
    Empfohlene Lotgröße: 0.03 – 0.05 Lots

  • 5.000 EUR Kontostand:
    Empfohlene Lotgröße: 1.00 Lot

Alle Lotgrößen sind frei anpassbar, die oben genannten Bereiche werden jedoch dringend empfohlen, um Drawdowns zu begrenzen und eine Überexponierung in volatilen Marktphasen zu vermeiden.

Wichtige Hinweise

Dies ist die STANDARD-Version (Full Power), ausgelegt für den realen Live-Handel auf XAUUSD (Gold).
Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden, und Verluste können die Erwartungen übersteigen. Frühere Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.


