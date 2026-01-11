Silver Session Sweep EA Professional
- Uzman Danışmanlar
- Eric John Peter Meissner
- Sürüm: 1.10
- Etkinleştirmeler: 5
Silver Session Sweep EA – Professional
Silver Session Sweep EA – Professional, seans bazlı likidite trading konseptinin Full Power (tam yetenekli) sürümüdür ve XAGUSD (Gümüş) için özel olarak geliştirilmiş ve optimize edilmiştir.
Bu Expert Advisor; seans içi zirve ve dip analizini, likidite süpürme (liquidity sweep) tespiti ve onay bazlı girişlerle birleştirir. Ayrıca çoklu Take Profit hedefleri ve otomatik Break Even koruması içeren gelişmiş bir trade yönetimi sunar.
EA, önemli seans zirve ve diplerini belirler, seans dibinin altında geçerli bir likidite süpürmesini bekler ve yalnızca yükseliş yönlü bir reclaim (geri kazanım) kurumsal alım baskısını doğruladığında işlem açar.
Bu yaklaşım, Smart Money / ICT tarzı piyasa davranışını işlemeye odaklanır ve duygusal ya da ani kararları ortadan kaldırmayı amaçlar.
Trading Mantığı
EA, önceden tanımlanmış piyasa seanslarını sürekli izler ve aşağıdaki katı kuralları uygular:
-
Seans zirve ve diplerinin belirlenmesi
-
Seans dibinin altında likidite süpürmesinin tespiti
-
Yükseliş yönlü piyasa tepkisi (reclaim) ile onay
Tüm koşullar sağlandıktan sonra yalnızca bir alış (buy) işlemi açılır.
Satış (sell) işlemleri varsayılan olarak kapalıdır, ancak ayarlardan isteğe bağlı olarak etkinleştirilebilir.
Öne Çıkan Özellikler
-
Seans bazlı likidite sweep mantığı
-
XAGUSD (Gümüş) için özel olarak geliştirilmiş ve optimize edilmiştir
-
Sadece alış modu (varsayılan) – aynı anda buy ve sell pozisyonu yok
-
Opsiyonel sell modu (varsayılan olarak kapalı)
-
Aynı anda yalnızca tek piyasa yönü aktif
-
Üç bağımsız Take Profit hedefi ile çoklu pozisyon girişi
-
Risk-Ödül (Risk-to-Reward) hedefleri
-
TP1 = 1:3 RR
-
TP2 = 1:5 RR
-
TP3 = 1:6 RR
-
-
Stop Loss ve Take Profit otomatik hesaplama
-
ATR tabanlı, broker güvenli stop mesafesi doğrulaması ile
-
-
Otomatik Break Even koruması
-
TP2’ye ulaşıldığında kalan pozisyonların stop loss’u giriş fiyatına taşınır
-
-
İsteğe bağlı, ayarlanabilir Trailing Stop
-
Netting ve Hedging hesaplarıyla uyumlu
-
Margin güvenli lot hesaplama, yetersiz margin kaynaklı işlem hatalarını önler
Risk Yönetimi
Bu EA, gümüşün yüksek volatilitesinin riski hızla artırabilmesi nedeniyle katı risk ve pozisyon yönetimi esas alınarak tasarlanmıştır.
Önerilen minimum hesap bakiyesi:
1.000 EUR
Varsayılan lot boyutları bilinçli olarak konservatif seçilmiştir ve tamamen ayarlanabilir.
Dahili margin kontrolü, yalnızca yeterli serbest margin bulunduğunda işlemlerin açılmasını sağlar.
Bu EA Kimler İçin Uygun
-
Liquidity, ICT veya Smart Money konseptleriyle işlem yapan trader’lar
-
XAGUSD (Gümüş) üzerinde yapılandırılmış ve onaylı girişler arayan trader’lar
-
Aşırı işlem (overtrading) olmadan otomatik trading isteyen kullanıcılar
-
1.000 EUR ve üzeri gerçek hesaplar
Önemli Notlar
Bu, Professional sürümdür ve XAGUSD (Gümüş) üzerinde canlı piyasa işlemleri için tasarlanmıştır.
EA tamamen kural bazlıdır ve Martingale, Grid veya News Trading stratejileri kullanmaz.
Risk Uyarısı:
Finansal enstrümanlarla işlem yapmak yüksek risk içerir. Kayıplar yatırılan sermayeyi aşabilir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.