Aequitas Arbitrage AI

WICHTIG: BACKTESTING-LEITFADEN & DATENANALYSE

Transparenz ist einer unserer wichtigsten Werte. Beim Backtesting des Aequitas EA werden Sie feststellen, dass wir den Modus "Every Tick" statt "Real Ticks" empfehlen. Diese Entscheidung basiert auf einer umfassenden Datenanalyse, und es ist wichtig für Ihr Vertrauen in den Handel, zu verstehen, warum.

Viele Händler glauben, dass "Real Ticks" immer besser sind. Für Arbitrage- und statistische Strategien sind "Real Ticks"-Daten jedoch oft fragmentiert und irreführend. Im Folgenden finden Sie eine vollständige Aufschlüsselung, warum wir Konsistenz dem Hype vorziehen.





1. DAS PROBLEM MIT "REAL TICKS" (DATENLÜCKE) "Real Ticks" stützt sich auf historische Daten, die vom Broker bereitgestellt werden. Die Analyse von Standard-Broker-Feeds zeigt massive Lücken in dieser Historie.

Die Realität: Bei Paaren wie EURGBP zeigen unsere Diagnosen, dass "Real Ticks" an einem einzigen Tag bis zu 600 Minuten lang fehlen können.

Das Risiko: Das sind über 40 % fehlende Daten. Wenn Sie auf dieser Grundlage Backtests durchführen, verpasst der EA Preisaktualisierungen, was zu inkonsistenten Ergebnissen und falschen Arbitrage-Signalen führt, die in einer Live-Umgebung nicht existieren würden.





2. WARUM "EVERY TICK" FÜR ARBITRAGE BESSER IST Der "Every Tick"-Modus generiert Preisbewegungen auf der Basis vollständiger M1-Balken.

100%ige Vollständigkeit: Es wird sichergestellt, dass es keine Lücken in den Daten gibt. Jede Minute des Handels wird berücksichtigt.

Konsistenz: Er bietet eine stabile Umgebung, um die Logik der Strategie zu testen.

Verlässlichkeit: Die Ergebnisse sind reproduzierbar. Wenn Sie den Test zweimal durchführen, erhalten Sie das gleiche Ergebnis. Dies ist bei minderwertigen Real-Tick-Daten unmöglich.





3. DIE SPREAD-Falle Historische "Real Ticks" verwenden den zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit aufgezeichneten Spread.

Die Falle: Im Jahr 2023 könnten die Spreads 0,5 Pips betragen haben. Heute verlangt Ihr Broker vielleicht 2,0 Pips.

Die Lösung: Durch die Verwendung des "Every Tick"-Modus mit der "Current"-Spread-Einstellung testen wir den EA mit den tatsächlichen Kosten, die Sie heute zahlen werden. Dadurch wird der "Backtest Grail"-Effekt verhindert, bei dem ein EA nur deshalb profitabel erscheint, weil die historischen Spreads unrealistisch niedrig waren.





4. DER "HYBRID"-DATEN-ARTIFACT Wenn MT5 im "Real Ticks"-Modus auf eine Datenlücke stößt (was häufig vorkommt), schaltet er automatisch auf die Erzeugung synthetischer Ticks um, um die Lücke zu füllen.

Das Ergebnis: Sie testen mit einer Mischung aus realen und synthetischen Daten. Diese Inkonsistenz macht es unmöglich, die Parameter genau zu optimieren.





UNSERE EMPFEHLUNG Für den Aequitas EA empfehlen wir dringend:





Optimieren: Verwenden Sie immer den Modus "Jeder Tick". Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Einstellungen robust sind und auf einer konsistenten Marktlogik und nicht auf Datenfehlern beruhen. Validierung: Verwenden Sie "Real Ticks" nur für die kurzfristige Endvalidierung (z.B. den letzten 1 Monat), um zu prüfen, ob die spezifische Feed-Qualität Ihres Brokers ausreichend ist.





Schlussfolgerung: Wir legen Wert auf Stabilität. Unsere Backtests verwenden "Every Tick", um sicherzustellen, dass die Strategie unter kontinuierlichen Marktbedingungen überlebt, anstatt sich auf lückenhafte historische Daten zu verlassen, die ein falsches Gefühl von Sicherheit vermitteln.





Haben Sie genug von Arbitrage-EAs, die perfekte Backtests vorweisen, aber in dem Moment, in dem sie live gehen, Geld verlieren?

Aequitas AI ist die Antwort. Wir haben theoretische Modelle verworfen, um ein System zu entwickeln, das für reale Marktfriktionen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Standard-Arbitrage-Bots, die Slippage und Ausführungsverzögerungen ignorieren, ist Aequitas AI eine "Real Tick Optimized"-Engine, die darauf ausgelegt ist, Live-Spread-Bedingungen zu navigieren.

Das System nutzt Mikro-Diskrepanzen zwischen drei korrelierten Währungspaaren (Triangulation) und führt marktneutrale Operationen aus, die unabhängig von der Marktrichtung (Bull oder Bear) auf Gewinn abzielen.





Warum Aequitas anders ist

Die meisten Arbitrage-Systeme scheitern, weil sie statische Auslöser verwenden. Aequitas verwendet eine proprietäre Engine, die sich an den Markt anpasst:

Real-Time Liquiditätsanalyse: Der EA schaut nicht nur auf den Preis. Ein interner "Tick Quality Monitor" analysiert die Dichte der eingehenden Daten . Wenn die Liquidität sinkt oder "Geisterticks" auftauchen, unterbricht der EA die Operationen, um Ihr Kapital zu schützen. Adaptive Schwellenwerte: Das System jagt nicht einem festen Gewinn hinterher. Es passt die erforderliche Einstiegsdistanz dynamisch an, basierend auf dem aktuellen Spread und der Volatilität , und filtert Chancen heraus, die durch Provisionen aufgefressen würden. Atomare Ausführung: Verwendet die ORDER_FILLING_IOC-Logik (Immediate or Cancel), um sicherzustellen, dass die dreieckigen Legs zusammen oder gar nicht ausgeführt werden, wodurch das Risiko der Ausführungslegs minimiert wird .





Kapitalschutz





Ihr Eigenkapital ist die Priorität. Aequitas implementiert Sicherheitsnetze in institutioneller Qualität:

Spread-Filter: Intelligente Pre-Checks verhindern den Einstieg, wenn sich die Spreads über ein profitables Niveau hinaus ausweiten .

Drawdown-Begrenzer: Ein "Hard Stop"-Mechanismus, der den Handel stoppt, wenn der Drawdown die von Ihnen definierte Sicherheitsgrenze überschreitet .

Zeit-Filter: Automatische Schließung am Freitagabend und Vermeidung von Handelszeiten mit geringer Liquidität .





Professionelles Dashboard





Kein "Black Box"-Handel. Aequitas bietet ein vollständig transparentes On-Chart-Dashboard :

Live-Visualisierung von Buy/Sell-Arbitrage-Möglichkeiten im Vergleich zu den Spread-Kosten.

Echtzeit-Statistiken (Win Rate, Profit Factor, Net Profit) .

Diagnosemodus: Wenn der EA nicht handelt, wird auf dem Dashboard und in den Protokollen genau angegeben, warum (z. B. "Niedrige Tick-Qualität", "Spread zu hoch" usw.) .





Anforderungen





Broker: Ein echtes ECN / Raw Spread Konto ist zwingend erforderlich. (Konten mit Null-Spread/Kommission sind ideal für Arbitrage).

VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz (< 10ms zum Broker-Server) wird dringend empfohlen.

Symbole: Standardmäßig wird mit dem EURUSD - GBPUSD - EURGBP-Trio gehandelt .

Zeitrahmen: Der Algorithmus arbeitet mit Tick-Daten; der Chart-Zeitrahmen (M1 empfohlen) ist nur für die Dashboard-Anzeige.





Empfohlenes Setup





Magische Nummer: Eindeutige ID zur Verwaltung der Trades .

MaxTotalSpread: Erlaubter Gesamt-Spread für das Trio (Anpassung je nach Broker) .

AutoAdjustForSpread: Behalten Sie dies für dynamische Sicherheit bei .





Risiko-Warnung





Der Arbitrage-Handel ist in hohem Maße von den Bedingungen der Broker abhängig (Spreads, Kommissionen und Ausführungsgeschwindigkeit). Frühere Ergebnisse in Backtests sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse im Live-Handel. Testen Sie immer ein Demokonto bei Ihrem spezifischen Broker, bevor Sie echtes Geld einsetzen.