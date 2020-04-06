🐢 Turtle Bull Trend BTC: Institutionelles Trendfolge-System

⚠️ WARNUNG: Wenn Sie nach "Heiliger Gral"-Scalpern mit gefakten 99% Trefferquoten suchen, die früher oder später Ihr Konto sprengen, ist dieser EA nichts für Sie. Dieses System wurde für professionelle Trader mit institutionellem Mindset entwickelt, die auf langfristigen Zinseszins und ein massives Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) setzen.

Turtle Bull Trend BTC ist ein professioneller Expert Advisor, der auf der Logik der legendären "Turtle Trading Rules" basiert, jedoch tiefgreifend modernisiert und speziell an die hohe Volatilität von Bitcoin angepasst wurde. Wir haben einen exklusiven 6-Pattern SSL Filter implementiert, um Fehlausbrüche in Seitwärtsphasen zu eliminieren und nur jene massiven Trends zu handeln, die das Kontowachstum signifikant verändern.

📊 Die Handelslogik (Warum es funktioniert)

Die meisten Retail-Trader verlieren Geld, weil sie "Gewinne begrenzen und Verluste laufen lassen". Dieses System tut genau das Gegenteil:

Niedrige Trefferquote (~20%): Wir sind ehrlich zu Ihnen. Dies ist eine Trendfolge-Strategie. Sie werden Serien von kleinen, kontrollierten Verlusten erleben.

Massives CRV (1:10+): Der durchschnittliche Gewinntrade ist oft 10-mal größer als der durchschnittliche Verlusttrade.

Das Ergebnis: Sie müssen nur in 20% der Fälle richtig liegen. Ein einziger großer Bitcoin-Trend deckt alle kleinen Stop-Losses ab und generiert echtes Alpha.

🚀 Hauptmerkmale & Funktionen

Institutionelles Positions-Sizing (ATR Based): Vergessen Sie das Raten von Lot-Größen. Der EA berechnet automatisch die sicherste Positionsgröße basierend auf Ihrem definierten Risiko (z.B. 1% pro Trade) und der aktuellen Marktvolatilität (ATR) . Sicherheit: Inklusive strikter Margin-Vorprüfung zum Schutz des Kontos. Duales Einstiegssystem (Dual System Entry): Die Strategie nutzt zwei klassische Turtle-Systeme simultan: System 1 (Kurzfristiger Ausbruch): Um am absoluten Beginn einer explosiven Bewegung einzusteigen.

System 2 (Langfristiger Trend): Um bei Korrekturen eines großen Trends sicher nachzukaufen (Re-Entry) . Dreifacher Sicherheits-Layer (Triple Safety Layer): Hard Stop Loss: Ein fester Stop Loss wird sofort bei Ordereröffnung gesetzt. Kein Martingale, kein Aussitzen von Verlusten.

Smart Trailing Stop: Sobald der Preis in Ihre Richtung läuft, zieht der Stop Loss basierend auf dem ATR nach und sichert Gewinne .

Real-Time Tick Watch: Im Gegensatz zu vielen EAs, die nur beim Kerzenschluss prüfen, überwacht dieses System jeden einzelnen Tick. Selbst bei einem "Flash Crash" im Krypto-Markt reagiert der Schutz in Millisekunden . Prop Firm Ready (FTMO, etc.): Dank der strikten Drawdown-Kontrolle und dem zwingenden Einsatz von Stop Losses eignet sich der EA hervorragend für Funding-Challenges bei Prop-Trading-Firmen.

⚙️ Eingabeparameter (Input Parameters)

=== Turtle Risk Management (Risikomanagement) ===

AccountRiskPercent : Risiko pro Trade in % des Eigenkapitals (Standard: 1.0). Empfohlen: 0.5% - 2.0% .

PositionSizeMultiplier : Multiplikator für die Positionsgröße (Standard: 1.0).

ATRMultLong / Short : ATR-Multiplikator für den initialen Stop Loss (Standard: 2.0).

ATRMult...Trail : ATR-Multiplikator für den Trailing Stop.

=== Pattern Switches (Muster-Filter) ===

EnableP1 bis EnableP6 : Ein-/Ausschalten spezifischer Einstiegsmuster (Optimiert für BTC H1).

=== Trade Settings (Handelseinstellungen) ===

MagicNumber : Eindeutige ID des EAs. Ändern Sie diese, wenn Sie den EA auf mehreren Charts nutzen .

MaxSpreadPoints : Spread-Filter zur Vermeidung von Handel bei geringer Liquidität (Standard: 10000).

MinBarsWarmup : Mindestanzahl an Bars zum Laden der Indikatoren (Standard: 144).

💡 Empfehlungen

Symbol: BTCUSD (Bitcoin).

Timeframe: H1 (1 Stunde).

Balance: Empfohlenes Minimum $500 (oder Cent-Konto).

Psychologie: Dies ist eine langfristige Strategie. Beurteilen Sie sie nicht nach einer Woche. Trends brauchen Zeit, um sich zu entwickeln. Haben Sie Geduld.

Notiz des Autors: Ich habe dieses System gebaut, um Bärenmärkte zu überleben und in Bullenmärkten Vermögen aufzubauen. Wenn Sie die Disziplin haben, kleine Verluste zu akzeptieren, wird Turtle Bull Trend Sie belohnen, wenn die große Welle kommt.

