Strategie-Logik (Session Sweep & Liquidity Return)

Der Apex100 Automator bestimmt innerhalb eines definierten Handelsfensters das Session-Hoch und -Tief.

Nach Abschluss der Session analysiert der EA gezielt Liquidity Sweeps – also falsche Ausbrüche, bei denen Liquidität oberhalb oder unterhalb der Session-Level abgeholt wird.

Eine Position wird ausschließlich dann eröffnet, wenn:

die Liquidität eindeutig abgeholt wurde und

der Markt das entsprechende Session-Level anschließend strukturell zurückerobert

Impulsive Breakout-Trades werden konsequent vermieden.

Der Fokus liegt auf kontrollierten Re-Entries nach Fehlausbrüchen.

Timeframe- & Markt-Konzept

Gold (XAUUSD)

Signalauswertung primär auf dem 3-Minuten-Timeframe (M3)

Zusätzlich stabile und profitable Performance auf höheren Timeframes , insbesondere H4

Multi-Target Risk-to-Reward-Struktur: 1:3 / 1:5 / 1:7

Entwickelt für präzise Intraday-Setups mit klarer Marktstruktur

Silber (XAGUSD)

Optimale Performance vor allem auf dem H4-Timeframe

Ruhige, saubere Session-Strukturen

Identische Liquidity-Sweep-Logik, angepasst an die Charakteristik von Silber

Der EA ist zeitrahmenunabhängig lauffähig, zeigt jedoch auf den genannten Timeframes seine stärkste und stabilste Performance.

Hauptfunktionen

Automatische Berechnung von Session High & Low

Robuster Session-Aufbau aus historischen M1-Daten

Erkennung von Liquidity Sweeps (kein klassischer Breakout-EA)

Optionale Bestätigung durch Reclaim-Close

Trades ausschließlich nach Abschluss der Session

Maximal ein Trade pro Tag (Anti-Overtrading-Logik)

ATR-basierter Stop-Loss mit broker-sicherer Stop-Level-Prüfung

Multi-Target-Exit-Struktur mit Teilgewinn-Logik

Unterstützung von Netting- und Hedging-Konten

Optionaler Trailing-Stop

Prop-Firm-Risikokontrolle & Handelsdisziplin

Der Apex100 Automator verfügt über eine integrierte Daily-Risk-Engine, die speziell auf Prop-Firm-Regeln ausgelegt ist.

Daily Risk & Trade Lock

Tagesrisiko dynamisch an die Account-Equity gekoppelt

Standardmäßig ausgelegt auf 100.000 EUR Funded Accounts

Daily-Loss-Grenze vollständig anpassbar

Trade-Lock (Handelssperre) ebenfalls frei konfigurierbar

Daily Profit Lock

Standardmäßig wird der Handel nach +3.000 EUR Tagesgewinn automatisch beendet

Dieser Wert ist anpassbar

Es ist möglich, höhere Tagesziele zu definieren

(empfohlen wird jedoch die konservative Standard-Einstellung)

Nach Erreichen der Tagesgrenzen:

werden keine neuen Trades mehr eröffnet

der EA bleibt bis zum nächsten Handelstag gesperrt

kein Revenge-Trading, keine Regelverstöße

Risikomanagement & Positionsgröße

Positionsgröße wird automatisch aus dem definierten Tagesrisiko berechnet

Lotgröße passt sich dynamisch an steigende oder fallende Equity an

Zusätzliche Margin-Sicherheitsprüfung

Keine aggressiven Lot-Explosionen

Empfehlung: Default-Einstellungen für 100k Accounts übernehmen Lotgrößen einmal manuell prüfen und an Broker-Spezifikationen anpassen



Empfohlene Nutzung

Empfohlen für 100.000 EUR Prop-Firm-Konten

Default-Settings sind gezielt auf diese Kontogröße ausgelegt

Anpassungen sind möglich, sollten jedoch mit Bedacht erfolgen

Fokus auf Stabilität, Regelkonformität und langfristige Performance

Philosophie des Systems

Der Apex100 Automator handelt nicht häufig –

er handelt richtig.

Wenn der Markt kein sauberes Liquidity-Setup liefert, wird nicht gehandelt.

Diese Zurückhaltung schützt den Account, reduziert Drawdown und entspricht genau der Arbeitsweise professioneller Prop-Trader.

Wichtige Hinweise

Dieser Expert Advisor wurde für Evaluierungs-, Test- und Ausbildungszwecke entwickelt und bildet ein vollständig regelbasiertes Handelssystem ab, das gezielt auf die Anforderungen moderner Prop-Firmen zugeschnitten ist.

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden.

Verluste können das eingesetzte Kapital übersteigen.

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance.