Apex100 Automator

Strategie-Logik (Session Sweep & Liquidity Return)

Der Apex100 Automator bestimmt innerhalb eines definierten Handelsfensters das Session-Hoch und -Tief.
Nach Abschluss der Session analysiert der EA gezielt Liquidity Sweeps – also falsche Ausbrüche, bei denen Liquidität oberhalb oder unterhalb der Session-Level abgeholt wird.

Eine Position wird ausschließlich dann eröffnet, wenn:

  • die Liquidität eindeutig abgeholt wurde und

  • der Markt das entsprechende Session-Level anschließend strukturell zurückerobert

Impulsive Breakout-Trades werden konsequent vermieden.
Der Fokus liegt auf kontrollierten Re-Entries nach Fehlausbrüchen.

Timeframe- & Markt-Konzept

Gold (XAUUSD)

  • Signalauswertung primär auf dem 3-Minuten-Timeframe (M3)

  • Zusätzlich stabile und profitable Performance auf höheren Timeframes, insbesondere H4

  • Multi-Target Risk-to-Reward-Struktur: 1:3 / 1:5 / 1:7

  • Entwickelt für präzise Intraday-Setups mit klarer Marktstruktur

Silber (XAGUSD)

  • Optimale Performance vor allem auf dem H4-Timeframe

  • Ruhige, saubere Session-Strukturen

  • Identische Liquidity-Sweep-Logik, angepasst an die Charakteristik von Silber

Der EA ist zeitrahmenunabhängig lauffähig, zeigt jedoch auf den genannten Timeframes seine stärkste und stabilste Performance.

Hauptfunktionen

  • Automatische Berechnung von Session High & Low

  • Robuster Session-Aufbau aus historischen M1-Daten

  • Erkennung von Liquidity Sweeps (kein klassischer Breakout-EA)

  • Optionale Bestätigung durch Reclaim-Close

  • Trades ausschließlich nach Abschluss der Session

  • Maximal ein Trade pro Tag (Anti-Overtrading-Logik)

  • ATR-basierter Stop-Loss mit broker-sicherer Stop-Level-Prüfung

  • Multi-Target-Exit-Struktur mit Teilgewinn-Logik

  • Unterstützung von Netting- und Hedging-Konten

  • Optionaler Trailing-Stop

Prop-Firm-Risikokontrolle & Handelsdisziplin

Der Apex100 Automator verfügt über eine integrierte Daily-Risk-Engine, die speziell auf Prop-Firm-Regeln ausgelegt ist.

Daily Risk & Trade Lock

  • Tagesrisiko dynamisch an die Account-Equity gekoppelt

  • Standardmäßig ausgelegt auf 100.000 EUR Funded Accounts

  • Daily-Loss-Grenze vollständig anpassbar

  • Trade-Lock (Handelssperre) ebenfalls frei konfigurierbar

Daily Profit Lock

  • Standardmäßig wird der Handel nach +3.000 EUR Tagesgewinn automatisch beendet

  • Dieser Wert ist anpassbar

  • Es ist möglich, höhere Tagesziele zu definieren
    (empfohlen wird jedoch die konservative Standard-Einstellung)

Nach Erreichen der Tagesgrenzen:

  • werden keine neuen Trades mehr eröffnet

  • der EA bleibt bis zum nächsten Handelstag gesperrt

  • kein Revenge-Trading, keine Regelverstöße

Risikomanagement & Positionsgröße

  • Positionsgröße wird automatisch aus dem definierten Tagesrisiko berechnet

  • Lotgröße passt sich dynamisch an steigende oder fallende Equity an

  • Zusätzliche Margin-Sicherheitsprüfung

  • Keine aggressiven Lot-Explosionen

  • Empfehlung:

    • Default-Einstellungen für 100k Accounts übernehmen

    • Lotgrößen einmal manuell prüfen und an Broker-Spezifikationen anpassen

Empfohlene Nutzung

  • Empfohlen für 100.000 EUR Prop-Firm-Konten

  • Default-Settings sind gezielt auf diese Kontogröße ausgelegt

  • Anpassungen sind möglich, sollten jedoch mit Bedacht erfolgen

  • Fokus auf Stabilität, Regelkonformität und langfristige Performance

Philosophie des Systems

Der Apex100 Automator handelt nicht häufig –
er handelt richtig.

Wenn der Markt kein sauberes Liquidity-Setup liefert, wird nicht gehandelt.
Diese Zurückhaltung schützt den Account, reduziert Drawdown und entspricht genau der Arbeitsweise professioneller Prop-Trader.

Wichtige Hinweise

Dieser Expert Advisor wurde für Evaluierungs-, Test- und Ausbildungszwecke entwickelt und bildet ein vollständig regelbasiertes Handelssystem ab, das gezielt auf die Anforderungen moderner Prop-Firmen zugeschnitten ist.

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden.
Verluste können das eingesetzte Kapital übersteigen.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance.


