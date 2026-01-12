Apex100 Automator
- Experten
- Eric John Peter Meissner
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 7
Strategie-Logik (Session Sweep & Liquidity Return)
Der Apex100 Automator bestimmt innerhalb eines definierten Handelsfensters das Session-Hoch und -Tief.
Nach Abschluss der Session analysiert der EA gezielt Liquidity Sweeps – also falsche Ausbrüche, bei denen Liquidität oberhalb oder unterhalb der Session-Level abgeholt wird.
Eine Position wird ausschließlich dann eröffnet, wenn:
-
die Liquidität eindeutig abgeholt wurde und
-
der Markt das entsprechende Session-Level anschließend strukturell zurückerobert
Impulsive Breakout-Trades werden konsequent vermieden.
Der Fokus liegt auf kontrollierten Re-Entries nach Fehlausbrüchen.
Timeframe- & Markt-Konzept
Gold (XAUUSD)
-
Signalauswertung primär auf dem 3-Minuten-Timeframe (M3)
-
Zusätzlich stabile und profitable Performance auf höheren Timeframes, insbesondere H4
-
Multi-Target Risk-to-Reward-Struktur: 1:3 / 1:5 / 1:7
-
Entwickelt für präzise Intraday-Setups mit klarer Marktstruktur
Silber (XAGUSD)
-
Optimale Performance vor allem auf dem H4-Timeframe
-
Ruhige, saubere Session-Strukturen
-
Identische Liquidity-Sweep-Logik, angepasst an die Charakteristik von Silber
Der EA ist zeitrahmenunabhängig lauffähig, zeigt jedoch auf den genannten Timeframes seine stärkste und stabilste Performance.
Hauptfunktionen
-
Automatische Berechnung von Session High & Low
-
Robuster Session-Aufbau aus historischen M1-Daten
-
Erkennung von Liquidity Sweeps (kein klassischer Breakout-EA)
-
Optionale Bestätigung durch Reclaim-Close
-
Trades ausschließlich nach Abschluss der Session
-
Maximal ein Trade pro Tag (Anti-Overtrading-Logik)
-
ATR-basierter Stop-Loss mit broker-sicherer Stop-Level-Prüfung
-
Multi-Target-Exit-Struktur mit Teilgewinn-Logik
-
Unterstützung von Netting- und Hedging-Konten
-
Optionaler Trailing-Stop
Prop-Firm-Risikokontrolle & Handelsdisziplin
Der Apex100 Automator verfügt über eine integrierte Daily-Risk-Engine, die speziell auf Prop-Firm-Regeln ausgelegt ist.
Daily Risk & Trade Lock
-
Tagesrisiko dynamisch an die Account-Equity gekoppelt
-
Standardmäßig ausgelegt auf 100.000 EUR Funded Accounts
-
Daily-Loss-Grenze vollständig anpassbar
-
Trade-Lock (Handelssperre) ebenfalls frei konfigurierbar
Daily Profit Lock
-
Standardmäßig wird der Handel nach +3.000 EUR Tagesgewinn automatisch beendet
-
Dieser Wert ist anpassbar
-
Es ist möglich, höhere Tagesziele zu definieren
(empfohlen wird jedoch die konservative Standard-Einstellung)
Nach Erreichen der Tagesgrenzen:
-
werden keine neuen Trades mehr eröffnet
-
der EA bleibt bis zum nächsten Handelstag gesperrt
-
kein Revenge-Trading, keine Regelverstöße
Risikomanagement & Positionsgröße
-
Positionsgröße wird automatisch aus dem definierten Tagesrisiko berechnet
-
Lotgröße passt sich dynamisch an steigende oder fallende Equity an
-
Zusätzliche Margin-Sicherheitsprüfung
-
Keine aggressiven Lot-Explosionen
-
Empfehlung:
-
Default-Einstellungen für 100k Accounts übernehmen
-
Lotgrößen einmal manuell prüfen und an Broker-Spezifikationen anpassen
-
Empfohlene Nutzung
-
Empfohlen für 100.000 EUR Prop-Firm-Konten
-
Default-Settings sind gezielt auf diese Kontogröße ausgelegt
-
Anpassungen sind möglich, sollten jedoch mit Bedacht erfolgen
-
Fokus auf Stabilität, Regelkonformität und langfristige Performance
Philosophie des Systems
Der Apex100 Automator handelt nicht häufig –
er handelt richtig.
Wenn der Markt kein sauberes Liquidity-Setup liefert, wird nicht gehandelt.
Diese Zurückhaltung schützt den Account, reduziert Drawdown und entspricht genau der Arbeitsweise professioneller Prop-Trader.
Wichtige Hinweise
Dieser Expert Advisor wurde für Evaluierungs-, Test- und Ausbildungszwecke entwickelt und bildet ein vollständig regelbasiertes Handelssystem ab, das gezielt auf die Anforderungen moderner Prop-Firmen zugeschnitten ist.
Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden.
Verluste können das eingesetzte Kapital übersteigen.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance.