Silver Session Pivot EA – LITE (XAGUSD)

Der Silver Session Pivot EA ist ein präziser Session-basierter Trading-Algorithmus, der ausschließlich für Silber (XAGUSD) entwickelt wurde.

Kein Multi-Market-Chaos. Kein Zufall.

Nur saubere Session-Logik, klare Levels und strukturierte Entries.

Dieser EA analysiert wichtige Handels­session-Hochs und -Tiefs, speichert diese als Session-Pivots und nutzt gezielte Break- und Reversal-Bewegungen, um Trades mit einem festen 1:3 Risk-Reward-Verhältnis auszuführen.

🔥 Warum speziell Silber (XAGUSD)?

Silber ist volatil, technisch sauber und extrem session-abhängig.

Genau dort liegt der Vorteil dieses EAs:

Klare Bewegungen nach Session-Enden

Saubere Liquidity-Runs

Explosive Moves mit kontrolliertem Risiko

Der EA ist nicht für EURUSD, nicht für Crypto, nicht für alles –

sondern optimiert für XAGUSD, Punkt.

⚙️ Was macht diesen EA besonders?

✔️ Automatische Session-High-/Low-Erkennung

✔️ Pivot-basierte Entries

✔️ Reversed Entry Logic (gegen Retail-Fehler)

✔️ Fixes 1:3 Risk-Reward-Verhältnis

✔️ Gold- & Silver-taugliche SL-Logik

✔️ Kein Martingale

✔️ Kein Grid

✔️ Kein Overtrading

👉 Ein Trade ist kein Zufall – sondern das Ergebnis einer Struktur.

💰 Kapital-Hinweis (sehr wichtig)

Dieser EA ist kein Spielzeug.

👉 Empfohlenes Mindestkapital: 1.500 €

Das sorgt für:

saubere Lot-Größen

stabile Margin

realistische Drawdowns

korrektes Risk-Management

Mit weniger Kapital wird das System künstlich eingeschränkt –

und das wäre unfair gegenüber der Strategie.

🎯 Warum ist dieser EA KOSTENLOS?

Ganz einfach:

Dieser EA ist die LITE-Version.

Er zeigt dir:

wie sauber Session-Trading funktionieren kann

wie stabil ein durchdachter Algorithmus arbeitet

wie viel Unterschied echte Marktlogik macht

👉 Wer diesen EA versteht und testet, erkennt sofort,

warum professionelle EAs ihren Preis haben.

Die Premium-Versionen bauen genau hierauf auf –

mit erweiterten Filtern, zusätzlicher Logik und noch präziserem Timing.

🚀 Für wen ist dieser EA geeignet?

✔️ Trader, die Silber ernsthaft handeln wollen

✔️ Nutzer, die Struktur statt Hoffnung suchen

✔️ Tester, die verstehen wollen, warum Qualität Geld kostet

✔️ Alle, die einen echten Vergleich zu Premium-EAs wollen

❗ Wichtiger Hinweis

Dieser EA ist kein Versprechen auf Gewinne.

Er ist ein Werkzeug – und gute Werkzeuge zeigen ihren Wert erst im Einsatz.