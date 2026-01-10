Silver Session Pivot EA
- Experten
- Eric John Peter Meissner
- Version: 1.2
Silver Session Pivot EA – LITE (XAGUSD)
Der Silver Session Pivot EA ist ein präziser Session-basierter Trading-Algorithmus, der ausschließlich für Silber (XAGUSD) entwickelt wurde.
Kein Multi-Market-Chaos. Kein Zufall.
Nur saubere Session-Logik, klare Levels und strukturierte Entries.
Dieser EA analysiert wichtige Handelssession-Hochs und -Tiefs, speichert diese als Session-Pivots und nutzt gezielte Break- und Reversal-Bewegungen, um Trades mit einem festen 1:3 Risk-Reward-Verhältnis auszuführen.
🔥 Warum speziell Silber (XAGUSD)?
Silber ist volatil, technisch sauber und extrem session-abhängig.
Genau dort liegt der Vorteil dieses EAs:
-
Klare Bewegungen nach Session-Enden
-
Saubere Liquidity-Runs
-
Explosive Moves mit kontrolliertem Risiko
Der EA ist nicht für EURUSD, nicht für Crypto, nicht für alles –
sondern optimiert für XAGUSD, Punkt.
⚙️ Was macht diesen EA besonders?
✔️ Automatische Session-High-/Low-Erkennung
✔️ Pivot-basierte Entries
✔️ Reversed Entry Logic (gegen Retail-Fehler)
✔️ Fixes 1:3 Risk-Reward-Verhältnis
✔️ Gold- & Silver-taugliche SL-Logik
✔️ Kein Martingale
✔️ Kein Grid
✔️ Kein Overtrading
👉 Ein Trade ist kein Zufall – sondern das Ergebnis einer Struktur.
💰 Kapital-Hinweis (sehr wichtig)
Dieser EA ist kein Spielzeug.
👉 Empfohlenes Mindestkapital: 1.500 €
Das sorgt für:
-
saubere Lot-Größen
-
stabile Margin
-
realistische Drawdowns
-
korrektes Risk-Management
Mit weniger Kapital wird das System künstlich eingeschränkt –
und das wäre unfair gegenüber der Strategie.
🎯 Warum ist dieser EA KOSTENLOS?
Ganz einfach:
Dieser EA ist die LITE-Version.
Er zeigt dir:
-
wie sauber Session-Trading funktionieren kann
-
wie stabil ein durchdachter Algorithmus arbeitet
-
wie viel Unterschied echte Marktlogik macht
👉 Wer diesen EA versteht und testet, erkennt sofort,
warum professionelle EAs ihren Preis haben.
Die Premium-Versionen bauen genau hierauf auf –
mit erweiterten Filtern, zusätzlicher Logik und noch präziserem Timing.
🚀 Für wen ist dieser EA geeignet?
✔️ Trader, die Silber ernsthaft handeln wollen
✔️ Nutzer, die Struktur statt Hoffnung suchen
✔️ Tester, die verstehen wollen, warum Qualität Geld kostet
✔️ Alle, die einen echten Vergleich zu Premium-EAs wollen
❗ Wichtiger Hinweis
Dieser EA ist kein Versprechen auf Gewinne.
Er ist ein Werkzeug – und gute Werkzeuge zeigen ihren Wert erst im Einsatz.