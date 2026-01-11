Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account

Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K

Dieser Expert Advisor setzt eine sessionbasierte Liquidity-Sweep-Strategie um und wurde gezielt für Prop-Firm-Challenges mit 100.000 EUR Konten entwickelt. Er ist für XAGUSD (Silber) optimiert und kann ebenso für XAUUSD (Gold) eingesetzt werden (je nach Symbol/Setup).

Der EA berechnet das Session-Hoch und -Tief innerhalb eines definierten Handelsfensters und sucht nach Abschluss der Session gezielt nach falschen Ausbrüchen (Liquidity Sweeps). Ein Trade wird nur dann eröffnet, wenn Liquidität abgeholt wurde und der Markt das Session-Level anschließend wieder zurückerobert (Reclaim).

Der EA ist zeitrahmenunabhängig, zeigt jedoch seine beste Performance auf H1 und H4, da diese Timeframes die Session-Struktur besonders sauber abbilden. Die Signalauswertung erfolgt stabil auf dem M1-Timeframe, um präzise und konsistente Entries zu gewährleisten.

Hauptfunktionen

Session-High- und -Low-Berechnung auf Basis eines festen Handelsfensters

Robuster Session-Aufbau aus historischen M1-Daten

Liquidity-Sweep-Erkennung (kein klassischer Breakout-EA)

Optionale Bestätigung durch Reclaim-Close nach dem Sweep

Trades ausschließlich nach Abschluss der Session

Signalauswertung auf M1 für präzise und konsistente Entries

Optimale Nutzung auf H1 und H4, lauffähig auf allen Timeframes

Maximal ein Trade pro Session (Anti-Overtrading-Logik)

Automatische Stop-Loss- und Multi-Take-Profit-Berechnung

ATR-basierter Stop-Loss mit broker-sicherer Stop-Level-Prüfung

Unterstützung von Netting- und Hedging-Konten

Prop-Firm-Risikokontrolle & Handelsdisziplin

Integrierter Daily-Drawdown-Schutz (Equity-basiert)

Soft-Loss-Limit sperrt den Handel vor Erreichen der harten Prop-Firm-Grenze

Automatische Handelssperre bis zum nächsten Handelstag nach Tagesverlust

Anti-Revenge-Trading-Logik: keine neuen Trades nach Daily-Lock

Standardmäßig einseitiger Handel (BUY- oder SELL-Strategie separat aktivierbar)

Bei aktivem Daily-Lock werden bestehende Positionen geschlossen und weitere Entries blockiert

Risikomanagement

Für 100k-Accounts optimierte Standard-Lotgrößen (3 Teilpositionen; 2x gegenüber der 50k-Version)

Positionsgröße wird automatisch reduziert, wenn Margin nicht ausreicht

Multi-Target-Risk-to-Reward-Struktur mit frei konfigurierbaren R:R-Zielen

Break-Even-Logik nach Teilgewinn (Netting-Konten)

Optionaler Trailing-Stop

Handelsinstrumente

Optimiert für XAGUSD (Silber)

Ebenfalls nutzbar für XAUUSD (Gold) (je nach Broker-Symbol)

Übertragbar auf andere CFDs oder Forex-Instrumente mit ähnlicher Volatilität

Symbolfilter schützt vor unbeabsichtigtem Handel auf falschen Märkten

Account- & Challenge-Modell

Entwickelt für 100.000 EUR Prop-Firm-Konten

Phasenbasierte Zielstruktur: Phase 1: +10 % Gewinnziel Phase 2: +5 % Gewinnziel

Nach Erreichen der Challenge-Ziele wird der Handel automatisch beendet

Wichtige Hinweise

Dieser Expert Advisor wurde für Test-, Evaluierungs- und Ausbildungszwecke entwickelt und bildet ein diszipliniertes, regelbasiertes Handelssystem ab, das auf die Anforderungen von Prop-Firmen zugeschnitten ist.

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden.

Verluste können das eingesetzte Kapital übersteigen.

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance.