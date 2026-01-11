Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account
- Eric John Peter Meissner
- Version: 3.0
- Aktivierungen: 5
Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K
Dieser Expert Advisor setzt eine sessionbasierte Liquidity-Sweep-Strategie um und wurde gezielt für Prop-Firm-Challenges mit 100.000 EUR Konten entwickelt. Er ist für XAGUSD (Silber) optimiert und kann ebenso für XAUUSD (Gold) eingesetzt werden (je nach Symbol/Setup).
Der EA berechnet das Session-Hoch und -Tief innerhalb eines definierten Handelsfensters und sucht nach Abschluss der Session gezielt nach falschen Ausbrüchen (Liquidity Sweeps). Ein Trade wird nur dann eröffnet, wenn Liquidität abgeholt wurde und der Markt das Session-Level anschließend wieder zurückerobert (Reclaim).
Der EA ist zeitrahmenunabhängig, zeigt jedoch seine beste Performance auf H1 und H4, da diese Timeframes die Session-Struktur besonders sauber abbilden. Die Signalauswertung erfolgt stabil auf dem M1-Timeframe, um präzise und konsistente Entries zu gewährleisten.
Hauptfunktionen
-
Session-High- und -Low-Berechnung auf Basis eines festen Handelsfensters
-
Robuster Session-Aufbau aus historischen M1-Daten
-
Liquidity-Sweep-Erkennung (kein klassischer Breakout-EA)
-
Optionale Bestätigung durch Reclaim-Close nach dem Sweep
-
Trades ausschließlich nach Abschluss der Session
-
Signalauswertung auf M1 für präzise und konsistente Entries
-
Optimale Nutzung auf H1 und H4, lauffähig auf allen Timeframes
-
Maximal ein Trade pro Session (Anti-Overtrading-Logik)
-
Automatische Stop-Loss- und Multi-Take-Profit-Berechnung
-
ATR-basierter Stop-Loss mit broker-sicherer Stop-Level-Prüfung
-
Unterstützung von Netting- und Hedging-Konten
Prop-Firm-Risikokontrolle & Handelsdisziplin
-
Integrierter Daily-Drawdown-Schutz (Equity-basiert)
-
Soft-Loss-Limit sperrt den Handel vor Erreichen der harten Prop-Firm-Grenze
-
Automatische Handelssperre bis zum nächsten Handelstag nach Tagesverlust
-
Anti-Revenge-Trading-Logik: keine neuen Trades nach Daily-Lock
-
Standardmäßig einseitiger Handel (BUY- oder SELL-Strategie separat aktivierbar)
-
Bei aktivem Daily-Lock werden bestehende Positionen geschlossen und weitere Entries blockiert
Risikomanagement
-
Für 100k-Accounts optimierte Standard-Lotgrößen (3 Teilpositionen; 2x gegenüber der 50k-Version)
-
Positionsgröße wird automatisch reduziert, wenn Margin nicht ausreicht
-
Multi-Target-Risk-to-Reward-Struktur mit frei konfigurierbaren R:R-Zielen
-
Break-Even-Logik nach Teilgewinn (Netting-Konten)
-
Optionaler Trailing-Stop
Handelsinstrumente
-
Optimiert für XAGUSD (Silber)
-
Ebenfalls nutzbar für XAUUSD (Gold) (je nach Broker-Symbol)
-
Übertragbar auf andere CFDs oder Forex-Instrumente mit ähnlicher Volatilität
-
Symbolfilter schützt vor unbeabsichtigtem Handel auf falschen Märkten
Account- & Challenge-Modell
-
Entwickelt für 100.000 EUR Prop-Firm-Konten
-
Phasenbasierte Zielstruktur:
-
Phase 1: +10 % Gewinnziel
-
Phase 2: +5 % Gewinnziel
-
-
Nach Erreichen der Challenge-Ziele wird der Handel automatisch beendet
Wichtige Hinweise
Dieser Expert Advisor wurde für Test-, Evaluierungs- und Ausbildungszwecke entwickelt und bildet ein diszipliniertes, regelbasiertes Handelssystem ab, das auf die Anforderungen von Prop-Firmen zugeschnitten ist.
Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden.
Verluste können das eingesetzte Kapital übersteigen.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance.