Silver Session Sweep EA – Professional

Silver Session Sweep EA – Professional es la versión Full Power de un concepto de trading basado en sesiones y liquidez, desarrollado y optimizado específicamente para XAGUSD (Plata).
Este Asesor Experto combina el análisis de máximos y mínimos de sesión con la detección de liquidity sweeps (barridos de liquidez) y entradas basadas en confirmación, respaldado por una gestión avanzada de operaciones con múltiples objetivos de Take Profit y protección automática de Break Even.

El EA identifica los máximos y mínimos clave de cada sesión, espera un barrido válido de liquidez por debajo del mínimo de sesión y ejecuta operaciones únicamente cuando un reclaim alcista confirma presión compradora institucional.
Este enfoque está diseñado para operar el comportamiento del mercado al estilo Smart Money / ICT, eliminando decisiones emocionales e impulsivas.

Lógica de Trading

El EA supervisa continuamente las sesiones de mercado predefinidas y sigue un conjunto estricto de reglas:

  • Identificación de máximos y mínimos de sesión

  • Detección de un liquidity sweep por debajo del mínimo de sesión

  • Confirmación mediante una reacción alcista del mercado (reclaim)

Solo cuando todas las condiciones se cumplen se ejecuta una operación de compra.
Las operaciones de venta están desactivadas por defecto, pero pueden activarse opcionalmente en la configuración.

Características Clave

  • Lógica de liquidity sweep basada en sesiones

  • Desarrollado y optimizado específicamente para XAGUSD (Plata)

  • Modo solo compras (por defecto) sin posiciones Buy y Sell simultáneas

  • Modo de venta opcional (desactivado por defecto)

  • Solo una dirección de mercado activa a la vez

  • Entradas multiposición con tres objetivos de Take Profit independientes

  • Objetivos Risk-to-Reward

    • TP1 = 1:3 RR

    • TP2 = 1:5 RR

    • TP3 = 1:6 RR

  • Cálculo automático de Stop Loss y Take Profit

    • Basado en ATR con validación segura del nivel de stop del bróker

  • Protección automática de Break Even

    • Tras alcanzar TP2, el stop loss de las posiciones restantes se mueve al precio de entrada

  • Trailing Stop opcional y configurable

  • Compatible con cuentas Netting y Hedging

  • Cálculo de lotaje seguro por margen, evitando errores por margen insuficiente

Gestión del Riesgo

Este EA está diseñado con una gestión estricta del riesgo y de la posición, ya que la alta volatilidad de la plata puede amplificar el riesgo si no se controla adecuadamente.

Capital mínimo recomendado:
1.000 EUR

Los tamaños de lote predeterminados son intencionadamente conservadores y totalmente ajustables.
Un chequeo de margen integrado garantiza que las operaciones solo se ejecuten cuando exista margen libre suficiente.

¿Para quién es este EA?

  • Traders que utilizan conceptos de Liquidity, ICT o Smart Money

  • Traders de XAGUSD (Plata) que buscan entradas estructuradas y confirmadas

  • Usuarios que desean trading automatizado sin overtrading

  • Cuentas reales a partir de 1.000 EUR en adelante

Notas Importantes

Esta es la versión Professional, diseñada para trading en vivo en XAGUSD (Plata).
El EA es completamente basado en reglas y no utiliza estrategias de Martingala, Grid ni News Trading.

Aviso de Riesgo:
El trading de instrumentos financieros conlleva un riesgo significativo. Las pérdidas pueden superar el capital invertido. Los resultados pasados no son un indicador fiable de resultados futuros.


