The Daily Retracement Scout

Dieser Expert Advisor ist ein Intraday-Handelsroboter, der ausschließlich auf Umkehrungen bei wichtigen Kursniveaus abzielt. Er identifiziert das Tageshoch und -tief und führt dann Trades aus, wenn der Kurs auf eines von zwei vordefinierten Niveaus zurückgeht. Der Bot bietet sowohl eine feste als auch eine dynamische Losgröße, wobei letztere die Positionsgröße auf der Grundlage des Kontostandes für ein präzises Risikomanagement berechnet. Außerdem verfügt er über einen Trailing-Stop, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt. Diese Strategie eignet sich am besten für Händler, die an die Kraft der mittleren Umkehrung und disziplinierte tägliche Einstiegspunkte glauben.

für XAUUSD



